Toronto, Leonardo, Copa America : L'actu sur un plateau

1. Basketball - NBA : L'heure de gloire de Toronto

Une franchise canadienne règne pour la première fois de l'histoire sur la NBA ! Au bout d'une série et d'un match 6 riches en émotions, Toronto a décroché le titre de champion grâce à sa victoire à l'Oracle Arena face aux Golden State Warriors (110-114). Kyle Lowry (26 points), Pascal Siakam (26 points), Kawhi Leonard (22 points), nommé MVP des finales, et Fred VanVleet (22 points) ont sublimé le collectif des Raptors pour signer ce quatrième succès décisif qui permet à Toronto de remporter la série des finales face aux double champions en titre (4-2).

2. Football - Ligue 1 : Henrique s'en va, retour imminent de Leonardo

La révolution est en marche au PSG. RMC, L'Equipe et Le Parisien annoncent qu'Antero Henrique, le directeur sportif du club de la capitale, a signé sa lettre de rupture et ouvert ainsi en grand la voie vers un retour de Leonardo. Le Brésilien va reprendre la main sur le domaine sportif du projet de QSI dont il avait déjà été l'un des pionniers entre 2011 et 2013. L'officialisation de son arrivée pour intervenir dès ce vendredi et lancer ainsi définitivement le mercato du champion de France.

3. Football - Coupe du monde féminine : Les Bleues ont déjà leur billet pour les 8es

Elles avaient déjà un pied et quatre orteils en huitièmes de finale après leur victoire face à la Norvège (2-1) mercredi. La qualification de l'équipe de France est désormais officielle. Après le succès de la Chine sur l'Afrique du Sud (1-0) dans le groupe B, les filles de Corinne Diacre sont assurées de terminer au pire parmi les quatre "meilleures troisièmes" de la phase de poules et accèdent ainsi au tour suivant, tout comme l'Allemagne. Les Tricolores disputeront leur dernier match de ce premier tour lundi face au Nigeria.

Nous avons aussi retenu pour vous

Golf - US Open : Justin Rose a pris les devants à l'issue du 1er tour. L'Anglais a rendu une carte de 65, soit cinq coups sous le par, et devance d'un coup un groupe de quatre joueurs. Tiger Woods est 28e à cinq coups.

Football - Serie A : L'ensemble des médias italiens annonce que la nomination de Maurizio Sarri au poste d'entraîneur de la Juventus Turin sera officialisée ce vendredi. Le technicien transalpin pourrait être remplacé par l'ancienne gloire de Chelsea, Frank Lampard, sur le banc des Blues.

Handball - Euro 2020 : La France s'est officiellement qualifiée pour le tournoi grâce à son large succès en Lituanie (17-37). L'Euro sera organisé conjointement par l'Autriche, la Norvège et la Suède en janvier prochain.

Athlétisme - Ligue de Diamant : L'Américain Christian Coleman a réalisé la meilleure performance mondiale de l'année en remportant le 100 m à Olso en 9"85. Il co-détenait jusque-là le meilleur chrono de l'année avec son compatriote Noah Lyles et le Nigérian Divine Oduduru en 9"86.

WEC - 24 Heures du Mans : Les deux Toyota partiront en tête de la 87e édition samedi après avoir réalisé les meilleurs temps lors des trois séances d'essais qualificatifs disputées mercredi et jeudi.

La vidéo de rattrapage

Vidéo - Le Mans 1969 : Ickx a fait le départ en marchant et un dernier tour au bluff pour gagner 01:36

Le tweet à l'attention de Kylian Mbappé

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Cyclisme - Critérium du Dauphiné : Ça promet d'être nerveux !

Un tracé bosselé de 228 kilomètres, avec pas moins de huit ascensions répertoriées au classement des grimpeurs, et une arrivée jugée au bas de la descente du Col de Beaune, à Saint-Michel-de-Maurienne : la 6e étape s'annonce particulièrement mouvementée sur les routes du Criterium du Dauphiné. Leader au classement général, le Britannique Adam Yates (Mitchelton-Scott) aura toutes les raisons de s'en méfier. Départ de la course à 10h30. Et c'est à suivre en direct sur Eurosport et Eurosport Player !

Vidéo - Le profil de la 6e étape 00:47

2. Tennis - ATP Stuttgart, ATP Rosmalen, WTA Nottingham : Des Français visent le dernier carré

Plusieurs Tricolores joueront pour une place en demi-finale. Ce sera le cas pour Adrian Mannarino, opposé au Belge David Goffin à Rosmalen, pour Lucas Pouille, qui affronte l'Allemand Jan-Lennard Struff à Stuttgart ou encore pour Caroline Garcia, qui va en découdre avec la Croate Donna Vekic à Nottingham. Et peut-être pour Richard Gasquet, même si le Français doit déjà remporter son match du 2e tour interrompu par la pluie face au Kazakh Mikhail Kukushkin, alors qu'il menait 6-4, 1-2. S'il s'impose, il jouera lui aussi pour une place dans le dernier carré face au Chilien Nicolas Jarry. Début des rencontres à partir de 11h00.

3. Football - Copa America : Le foot passe (aussi) à l'heure sud-américaine

Alors que la Coupe du monde féminine se poursuit avec les rencontres Japon - Ecosse (15h00), Jamaïque - Italie (18h00) et Angleterre - Argentine (21h00), l'un des événements majeurs de l'été chez les hommes va démarrer la nuit prochaine avec la Copa America. Le Brésil, pays organisateur de l'épreuve, ouvre le tournoi face à la Bolivie. Sans Neymar, mais avec beaucoup d'ambitions. Coup d'envoi à 2h30 la nuit prochaine.