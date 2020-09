Exploit majuscule, bord du gouffre, Messi et Mont Aigoual : L'actu sur un plateau

Les Toronto Raptors sont revenus de loin. De très loin même. Au bord d'une défaite qui les aurait quasiment condamnés à l'élimination, les champions en titre s'en sont remis à un tir primé au buzzer assez improbable d'OG Anunoby pour s'imposer devant Boston (104-103). La franchise canadienne n'est plus menée que 2-1 dans la série qui l'oppose aux Celtics en demi-finales de la Conférence Est. Il y a eu moins de suspense dans l'autre rencontre de la nuit puisque les Los Angeles Clippers ont largement remporté le premier match de leur série face aux Denver Nuggets (120-97) avec 32 points de Kawhi Leonard.

2. Tennis - US Open : Jeudi noir pour les Français, Auger-Aliassime impressionne

Ce n'était pas la journée des Français sur l'US Open. Trois des quatre Tricolores en lice se sont inclinés avec les défaites de Richard Gasquet face à l'Australien Alex De Minaur (6-4, 6-3, 6-7, 7-5), d'Ugo Humbert face à l'Italien Matteo Berrettini (6-4, 6-4, 7-6) et de Grégoire Barrère face au Russe Andrey Rublev (6-2, 6-4, 7-6). Le quatrième, Corentin Moutet, a vu sa rencontre face au Britannique Daniel Evans interrompue par la pluie. Les deux hommes étaient à un set partout et le Français menait 6-5 dans la troisième manche. Alizé Cornet a sauvé l'honneur de la France en dominant la Belge Ysaline Bonaventure (7-6, 6-3) dans le tableau féminin.

Dans l'affiche de la nuit, le Canadien Felix Auger-Aliassime a rendu une copie quasi parfaite face à Andy Murray, battu en trois manches (6-2, 6-3, 6-4). Qualification facile pour l'Autrichien Dominic Thiem face Surmit Nagal (6-3, 6-3, 6-2) et pour le Russe Daniil Medvedev contre l'Australien Christopher O'Connell (6-3, 6-2, 6-4). Chez les dames, l'Américaine Serena Williams a facilement validé son billet pour le troisième tour en dominant la Russe Margarita Gasparyan (6-2, 6-4).

Steve Mandanda a été contraint de déclarer forfait pour les matches de Ligue des nations de l'équipe de France face à la Suède et la Croatie. Le gardien marseillais quitté le rassemblement des Bleus après avoir été testé positif au Covid-19. Mike Maignan tiendra le rôle de doublure d'Hugo Lloris pour le déplacement des Tricolores à Solna, vendredi. Les vingt-deux autres joueurs du groupe français ont été contrôlés et testés négatifs.

A la recherche d'un défenseur pour pallier les départs de Thiago Silva et Thomas Meunier, Leonardo n'a pas abandonné aussi l'idée d'attirer un gardien. Et celui que le Brésilien porte dans son coeur depuis de longs mois est encore très loin de rejoindre le PSG. Voici le Mercato Buzz.

Après une session assez mitigée en moyenne montagne et avant d'arriver dans les Pyrénées, le peloton va traverser l'Aveyron et le Tarn à l'occasion d'une 7e étape qui reliera Millau à Lavaur. Les trois difficultés du jour, deux grimpeurs de 3e catégorie et un de 4e catégorie, ne devraient pas empêcher les sprinters d'en découdre. A moins qu'une échappée ne vienne contrarier leurs plans ? Ce sera à suivre en direct sur Eurosport à partir de 13h35.