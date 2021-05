Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Rugby - Champions Cup : Toulouse, seul tout là-haut

Toulouse a battu le record de titres en Coupe d'Europe en remportant pour la cinquième fois la compétition grâce à son succès dans une finale 100% française devant La Rochelle (22-17) . Le Stade toulousain, qui partageait jusqu'ici le record avec les Irlandais du Leinster, avait auparavant triomphé en "Champions Cup" en 1996, 2003, 2005 et 2010. Le Stade rochelais disputait sa première finale dans l'épreuve.

2. Football - Liga : L'Atlético finalement champion

Le sprint final a été haletant et on a longtemps pensé que l'Atlético de Madrid serait trop court… Les Colchoneros sont devenus champion d'Espagne samedi soir à la faveur de leur succès sur Valladolid (1-2). Le Real avait fait le travail de son côté en renversant Villarreal (2-1), mais les Merengue doivent se contenter de la place de dauphin devant le FC Barcelone, vainqueur d'Eibar (0-1) samedi soir.

3. Basket - NBA : Dallas et Portland surprennent les Clippers et Denver

Samedi soir marquait le lancement officiel des playoffs, et ceux-ci ont commencé par une très courte victoire de Milwaukee sur Miami (109-107) . Si les Brooklyn Nets ont fait respecter la hiérarchie en battant Boston (104-93), les deux autres rencontres ont vu le moins bien classé l'emporter. Le Dallas d'un Luka Doncic en feu (31 pts, 10 rbds, 11 passes) d'abord, qui a battu les Clippers (113-103) sur leur parquet. Les Blazers de Damian Lillard (34 pts, 13 passes) ensuite. Ces derniers ont surpris Denver (109-123), troisième de la conférence Ouest à l'issue de la saison régulière.

Golf - USPGA - Le vétéran Phil Mickelson, 50 ans, est à 18 trous d'un exploit historique au Championnat PGA, dont il a conservé seul la tête samedi pour tenter de glaner un sixième sacre Majeur, à un âge où personne ne l'a encore jamais fait.

Football - Ligue 2 : Niort a assuré son maintien en Ligue 2 après sa victoire méritée acquise samedi sur son terrain aux dépens de Villefranche Beaujolais 2-0, en match retour des barrages.

Ultra-trail : 21 personnes sont mortes parmi les participants d'une course de 100 km samedi en montagne, dans le nord-ouest de la Chine, sous l'effet soudain de violentes conditions climatiques.

Boxe : Josh Taylor a unifié les titres WBC, WBA, IBF et WBO chez les super-légers en battant par décision unanime l'Américain Jose Ramirez, samedi à Las Vegas (Nevada).

IndyCar - 500 miles d'Indianapolis : Simon Pagenaud (Penkse), vainqueur de la mythique course en 2019, et Sébastien Bourdais (AJ Foyt) partiront respectivement en 26e et 27e positions, dimanche prochain, après la première séance de qualification durant laquelle ils ont manqué de vitesse, samedi.

1. Football - Ligue 1 : Lille, le PSG, Monaco, qui sera champion ?

Il ne reste plus qu'un match, 90 minutes, et on ne sait toujours pas qui sera sacré champion de France 2021. Lille, qui se déplace à Angers, a son destin en main mais le PSG, en voyage à Brest, peut encore y croire. Monaco, qui défie Lens, est encore en course mais cherchera surtout à valider la 3e place devant l'OL, qui affronte Nice. Dans le bas de tableau, Nantes, Lorient, Brest, Strasbourg, Bordeaux et Reims se battent pour le maintien.

2. Football - Championnats étrangers : Suspense en Angleterre et en Italie

Il n'y a pas qu'en France qu'on achève le championnat ce dimanche. Ce sera le cas en Premier League (multiplex à 17h) et en Serie A (six matches à 20h45). En Angleterre, on surveillera la bataille entre Chelsea (67 pts), Liverpool (66 pts) et West Ham (66 pts). Une de ces équipes manquera la qualification pour la Ligue des champions. En Italie, il y aura aussi une bataille à trois pour deux places en C1 entre Milan (76 pts), Naples (76 pts) et la Juventus (75 pts).

3. Formule 1 - Grand Prix de Monaco : Leclerc prophète en son pays ?

Drôle de samedi que celui vécu par Charles Leclerc (Ferrari). En pole pour la première fois de sa carrière chez lui à Monaco, il a endommagé sa voiture dans la dernière minute de la qualification. Si Ferrari a assuré qu'aucun dommage n'était visible sur sa boîte de vitesses, une décision sera prise ce dimanche sur un changement, qui le ferait reculer de 5 places sur la grille, ou non. Derrière lui, Max Verstappen (Red Bull) a un excellent coup à jouer en partant 2e, alors que Lewis Hamilton (Mercedes) s'élancera de la 7e place.

4. Cyclisme - Giro : Journée pour les sprinteurs ou pour les baroudeurs ?

Après le terrible Monte Zoncolan samedi, les leaders devraient faire relâche ce dimanche avant l'étape-reine de lundi. De Grado à Gorizia, le parcours sera sans doute trop dur pour les purs sprinteurs avec notamment une bosse d'un kilomètre avec un passage à 14% dans le final. Peter Sagan et son équipe Bora-Hansgrohe détiennent les clés de la course et décideront du sort de l'échappée du jour.

