Toulouse et Amiens, Djokovic, Galthié : le plateau du jour

1. Football - L1 : Rien n'est fait pour Toulouse et Amiens

Toulouse et Amiens sont allés un peu vite en besogne. Certes le Conseil d'Etat a suspendu leur relégation. Mais les mots ont un sens : suspension ne signifie pas annulation. Et si les deux clubs se voient déjà en Ligue 1 l'an prochain, la situation est bien plus complexe. La balle est désormais dans le camp de la Ligue qui a trois semaines pour revoir sa copie, alors qu'elle se préparait à dévoiler le calendrier du prochain exercice.

2. Football - Coupe d'Allemagne : Le Bayer Leverkusen en finale

Le Bayer Leverkusen, cinquième de la Bundesliga, ne s'est pas fait surprendre (3-0) par le modeste Sarrebruck (D4) et disputera logiquement la finale de la Coupe d'Allemagne, le 4 juillet à Berlin, face au Bayern Munich ou l'Eintracht Francfort (match mercredi à 20h30).

Bayer Leverkusen steht nach dem souveränen Sieg beim 1. FC Saarbrücken im DFB-Pokalfinale Crédits Getty Images

3. Omnisports : Les athlètes américains pourront-ils manifester leurs opinions ?

Le Comité olympique et paralympique des États-Unis (USOPC) a annoncé qu'il contesterait les règles interdisant aux athlètes de manifester politiquement aux Jeux olympiques, après avoir entendu les témoignages de dizaines d'entre eux et leurs propositions pour lutter contre le racisme. "Aujourd'hui, je crée un groupe dirigé par des athlètes pour contester les règles et les systèmes de notre propre organisation qui créent des obstacles au progrès, y compris votre droit de protester", a écrit la directrice exécutive de l'USOPC, Sarah Hirshland, dans une lettre adressée aux athlètes, diffusée lundi soir sur Twitter.

On a aussi retenu pour vous

Football - L1 : L'attaquant du PSG, Neymar Jr, est sous le coup d'une plainte déposée au parquet de Sao Paulo pour insultes homophobes proférées à l'encontre du compagnon de sa mère.

MMA : L'UFC va organiser une série de combats sur l'île de Yas à Abou Dhabi en juillet, a annoncé mardi Dana White, afin de faciliter la participation de combattants internationaux.

Football - Premier League : Le déficit cumulé des clubs de la Premier League anglaise a atteint 600 millions de livres (675 millions d'euros) la saison dernière.

La vidéo de rattrapage

Boudjellal, dans son rôle assumé de sniper médiatique en mode second degré, s'attaque cette semaine à la retraite internationale de Jefferson Poirot, à seulement 27 ans. Pour "Mourad de Toulon", le responsable, c'est Fabien Galthié. En vrac, il évoque aussi le rachat du club de Béziers, les déclarations d'Abdellatif Benazzi à propos de la FFR, le Racing 92 qui veut jouer devant 13 000 personnes.

Ce qu’il ne faut pas rater aujourd’hui

1. Tennis - Roland-Garros : Quand Patience a failli battre Djokovic

Cette semaine, nous avons décidé de consacrer une série d’entretiens à ces joueurs français sortis de l'ombre au point de faire vaciller un monstre du jeu du côté de la Porte d’Auteuil. Tour à tour, ils nous racontent leurs "presque exploits". Ce mercredi, c'est au tour d'Olivier Patience de se confier sur son 3e tour mémorable de 4h04 de jeu contre Novak Djokovic en 2007.

Olivier Patience et Novak Djokovic à Roland-Garros en 2007 Crédits Getty Images

2. Election du stade ultime : place aux quarts !

Des écrins plus ou moins somptueux, des ambiances uniques, des jardins dans lesquels se sont écrites les plus belles pages de l'histoire du ballon rond. Très bien, mais quel est le stade de football ultime ? C'est à vous de répondre à cette question toute cette semaine. On poursuit notre consultation avec des quarts de finale de feu, avec notamment le stade Vélodrome en lice.

3. Football - Ligue 1 : Quelles conséquences ont le départ de Thiago Silva ?

Une page se tourne au PSG avec le départ annoncé de Thiago Silva, capitaine et leader défensif du club de la capitale depuis huit ans. Du nouveau statut de Marquinhos à la capacité de Presnel Kimpembe à hausser son niveau de jeu en passant par les enjeux du prochain mercato ou le cas Tanguy Kouassi, voici les cinq questions essentielles que pose la perte du défenseur brésilien.

Thiago Silva (Paris Saint-Germain) Crédits Getty Images

4. Football : Mercredi Mercato vous attend !

Pour tout savoir sur l'actualité du marché des transferts, rendez-vous avec nos journalistes.Cyil Morin et Martin Mosnier. Ils reviendront sur toutes les dernières rumeurs, infos et officialisations de la planète mercato.

