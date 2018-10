Tour 2019, PSG, LeBron, 51 points : L'actu sur un plateau

Ce que vous avez manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue des champions : Le PSG au bord du gouffre

Le PSG est passé tout près de la correctionnelle mercredi à domicile face à Naples (2-2). Il a fallu un but dans les dernières minutes d'Angel Di Maria pour sauver ce qui pouvait encore l'être. Complètement dépassé par les Italiens, Paris s'en sort avec un point quasi miraculeux. Les Parisiens sont troisièmes, à un point de leur adversaire du soir, après la phase aller. Dans ce même groupe C, Liverpool a étrillé l'Etoile Rouge de Belgrade (4-0) et pris les commandes de la poule.

Vidéo - Groupe C - Tuchel : "On n'arrive pas à garder notre structure" 02:15

2. Football – Ligue des champions : Sale soirée pour les Français

Au-delà des nuls poussifs de Monaco à Bruges (1-1) et Paris face à Naples (2-2), la soirée de mercredi n'a pas souri aux Français. L'Atlético avait sorti ses Bleus face au Borussia Dortmund : Thomas Lemar, Lucas Hernandez et Antoine Griezmann était tous titulaires. Mais les trois champions du monde n'ont pas permis au club madrilène d'éviter une correction face aux Allemands (4-0). Sale soirée pour Hugo Lloris du côté d'Eindhoven. Le gardien français a été exclu pour une sortie hasardeuse, les deux pieds en avant, sur Hirving Lozano à la 79e minute, alors que Tottenham menait 2-1 grâce à Lucas et Harry Kane. Quelques minutes plus tard, son remplaçant, Michael Vorm, a dû s'incliner... Résultat, 2-2 et déjà cinq points de retard sur l'Inter et huit sur un Barça intraitable face aux Milanais (2-0) même sans Messi.

Vidéo - Groupe B - Pochettino : "On ne mérite pas d'être là" 00:44

3. Tennis – ATP Vienne : Pouille, ça fait tâche

Lucas Pouille ne s'en sort pas. Le Nordiste a été éliminé au 2e tour du tournoi autrichien par Borna Coric, 13e joueur mondial, non sans avoir livré une bataille de près de deux heures (4-6, 6-0, 6-4). Pouille perd le bénéfice de son titre l'an passé à Vienne et ne se rassure pas dans ce qui pourrait être une rencontre de la prochaine finale de la Coupe Davis.

Lucas PouilleGetty Images

4. Houston a un problème, LeBron enfin, Curry stratosphérique

Après trois défaites pour commencer la saison et sa carrière sous le maillot des Lakers, LeBron James (19 points, 10 passes décisives, 7 rebonds) a décroché sa première victoire avec sa nouvelle équipe mercredi à Phoenix (131-113). Les Houston Rockets, eux, ne décollent toujours pas: James Harden et ses coéquipiers se sont nettement inclinés (100-89) à domicile face à Utah, mercredi. Plus inquiétant encore, Harden (29 points) a quitté ses coéquipiers à cinq minutes de la fin de la rencontre à cause d'une douleur à un ischio-jambier, a expliqué après coup son entraîneur Mike d'Antoni, sans pouvoir donner plus de détails. Le Jazz a été mené par Donovan Mitchell (38 pts) et Rudy Gobert (12 pts, 13 rbds).

La grosse performance de la nuit est à mettre au crédit d'un Steph Curry inarrêtable face à Washington (114-122). Avec 51 points sans jouer le dernier quart-temps et un 11 sur 16 à trois points (!), il a égalé son record à l'Oracle Arena et s'est installé à la cinquième place des shooteurs les plus prolifiques à trois points. Légendaire.

On a aussi retenu pour vous

Cyclisme – Dopage : Le Belge Johan Bruyneel, ex-directeur sportif de Lance Armstrong, a écopé mercredi d'une suspension à vie de toute activité sportive par le Tribunal arbitral du sport pour son rôle dans le système de dopage mis en place autour de l'ancien leader de l'équipe US Postal.

Cyclisme : Le Britannique Mark Cavendish (33 ans), vainqueur de 30 étapes du Tour de France mais à la carrière pour le le moment mise en suspens par le virus d'Epstein-Barr, a prolongé son contrat chez Dimension Date, a annoncé mercredi soir l'équipe sud-africaine.

Baseball – World Series : Les Boston Red Sox mènent deux victoires à zéro face aux Los Angeles Dodgers dans les World Series, après leur succès dans le match N.2 (4-2) disputé mercredi devant leur public.

Lutte – Mondiaux : La jeune pépite de la lutte française Koumba Larroque a obtenu, à 20 ans, la médaille d'argent mondiale en -68 kg, battue en finale par l'Ukrainienne Alla Cherkasova (15-10)., mercredi à Budapest.

Tennis – Masters dames : L'Américaine Sloane Stephens est tout près de se qualifier pour les demi-finales du Masters féminin après sa 2e victoire en deux rencontres sur la Néerlandaise Kiki Bertens (7-6 (7/4), 2-6, 6-3), mercredi, à Singapour.

Rugby - L'ailier des Wasps Christian Wade a mis un terme à sa carrière dans le rugby "avec effet immédiat", a annoncé mercredi son club, pour pouvoir tenter sa chance dans le football américain.

La vidéo de rattrapage

Vidéo - Pourquoi le 5e titre de Marquez est le plus mémorable 02:15

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Cyclisme – Tour de France : On va savoir

Ce jeudi, le voile sur la 106e édition du Tour de France sera levé. Certains éléments ont d'ores et déjà été dévoilé : le grand départ de Bruxelles en hommage à Eddy Merckx à travers une étape en ligne de 192 kilomètres et le passage du Mur de Grammont, un contre-la-montre de 28 kilomètres le lendemain toujours dans les rues de la capitale belge. Pour le reste, le toit de la Grande Boucle 2019 sera l'Iseran, avant-dernière étape alpestre avant un possible finale de rêve sur les pentes de Val-Thorens. Pour connaître tous les détails du parcours, rendez-vous à 11 heures sur Eurosport.

Vidéo - Tour de France - Geraint Thomas accueilli en héros chez lui à Cardiff 00:57

2. Football – Ligue Europa : Il est temps de se réveiller

Rennes a gagné son premier match, mais perdu le second, et ni Marseille ni Bordeaux n'ont encore remporté la moindre rencontre en phase de poule de Ligue Europa : il est temps de s'y mettre dès jeudi si les clubs français entendent se qualifier pour la suite. Le choc du jour opposera l'OM au quatrième de Serie A, la Lazio Rome. Bordeaux n'aura pas la partie facile sur la pelouse du Zenit Saint-Pétersbourg, leader du championnat russe alors que Rennes recevra le Dynamo Kiev.