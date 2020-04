Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Cyclisme : Le Tour décalé de deux mois ?

Selon Le Dauphiné, le Tour 2020, prévu initialement du 27 juin au 19 juillet, s'élancera le 29 août de la Promenade des Anglais à Nice pour s'achever le 20 septembre sur les Champs-Elysées, à Paris. L'épreuve suivra le parcours prévu au cours des trois semaines de course, précise le journal régional, concerné au premier chef en raison de sa situation au coeur du massif alpestre.

La société ASO, qui a l'habitude de contacter en priorité les élus des villes-étapes et territoires concernés, pourrait officialiser la nouvelle dans la journée.

Un report de deux mois permettrait aux coureurs de se préparer aux exigences d'une telle épreuve après des semaines de confinement.

2. Athlétisme - Dopage : Kinyua suspendu

"L'Unité d'intégrité de l'athlétisme a suspendu provisoirement le spécialiste du marathon Daniel Kinyua Wanjiru, originaire du Kenya, avec effet immédiat pour violation du passeport biologique de l'athlète en vertu des règles antidopage de World Athletics (ex-IAAF)", a indiqué l'organisation sur Twitter.

La charge retenue contre le marathonien kényan de 27 ans, vainqueur du marathon de Londres en 2017, est le "recours à une substance/méthode interdite". Outre son succès sur le marathon de Londres, Kinyua s'était classé 8e des Mondiaux sur la distance la même année, avant de signer une 5e place sur celui de New York en 2018.

3. Divertissement - Catch : La WWE a repris en Floride en tant que "service essentiel"

La World Wrestling Entertainment, principale organisatrice d'évènements de catch, en sommeil à cause du coronavirus, a de nouveau diffusé des combats en direct lundi, après avoir obtenu le statut de "services essentiels" en Floride.

Dans son ordonnance rendue publique du 9 avril, Ron DeSantis, le gouverneur de Floride, a décrété que les combats de catch de la WWE faisaient partie des services jugés essentiels par l'État durant la pandémie de coronavirus, au même titre que les hôpitaux, les pompiers, les épiciers et les travailleurs de la santé mentale. Toujours selon cette note, les services essentiels incluent désormais "tous les employés d'un sport professionnel et d'une production d'audience nationale, incluant athlètes, participants, équipes de productions, équipes dirigeantes, médias et autres personnels essentiels à la tenue de tels évènements, et ce uniquement si le lieu où ils se déroulent est fermé au grand public".

Et aussi

Golf : La PGA d'Amérique, qui organise le Championnat PGA, un des quatre tournois du Grand Chelem, envisage le huis clos parmi plusieurs options pour sa tenue prévue du 6 au 9 août à San Francisco.

Hockey sur glace - NHL : La Ligue nord-américaine, qui a suspendu sa saison le 12 mars en raison de la pandémie de coronavirus, a étendu sa recommandation aux joueurs de mise en quarantaine jusqu'au 30 avril. La recommandation signifie que les installations des équipes resteront fermées aux joueurs.

La vidéo de rattrapage

Ce qu’il ne faut pas rater aujourd’hui

1. Tennis : La victoire du Petit Prince Gasquet face au roi Federer

C'était le 15 avril 2005, à Monte-Carlo. Richard Gasquet, 18 ans, 101e mondial, "terrassait" le n°1 Roger Federer. Quinze ans après son exploit, le Français nous a raconté de son lieu de confinement, dans son Sud natal, cette victoire mémorable.

2. Transferts ratés : Stojkovic, colosse de l'OM aux genoux d'argile

Notre rédaction vous propose ce mercredi le troisième volet de sa série sur les erreurs de casting les plus coûteuses de l'histoire de la L1. En 1990, Bernard Tapie jette son dévolu sur un numéro 10 d'exception, Dragan Stojkovic. Pour 49 millions de francs, soit le deuxième transfert le plus cher du monde à l'époque, le président de l'OM vient d'ouvrir un feuilleton rythmé par le chronique médicale.

3. Football - Monaco 2000, histoire d'un titre sans lendemain

Il y a vingt ans, Monaco enlevait le septième titre de champion de France de son histoire au bout d'une saison éblouissante. L'ASM avait une attaque de feu emmenée par le carré Giuly-Gallardo-Simone-Trézéguet et un groupe jeune et talentueux, taillé pour dominer le football français sur plusieurs années. Mais cette belle histoire n'a duré qu'une saison...

