Tour de France, arrêt de la L1, Agassi-Sampras, 8 secondes : le plateau du jour

Ce soir, c'est le weekend ! En ce 46e jour de confinement, il y a donc toutes les raisons d'avoir la forme. Surtout qu'il va y avoir de l'actualité ce jeudi. Cerise sur le gâteau : si vous voulez vous replonger dans les plus belles heures du sport, on a tout ce qu’il faut pour vous. Voici notre plateau matinal.

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Cyclisme, Tour de France : "Il y a certaines conditions qui doivent être remplies"

Dans un entretien accordé à France Info mercredi, Roxana Maracineanu a rappelé que le sort du Tour de France dépend de l'évolution de la pandémie du Covid-19. "Pour que le Tour de France puisse avoir lieu, il y a certaines conditions qui doivent être remplies, un certain nombre de compétitions qualificatives qui doivent pouvoir se dérouler probablement au mois d'août, puisque le mois de juillet, ce n'est pas possible. Et puis avant, il faut qu'ils arrivent à rouler en peloton. Donc, pour l'instant, ce n'est pas le cas", a indiqué la ministre des Sports, tout en se réjouissant que les entraînements individuels puissent reprendre leur droit dès le 11 mai pour les cyclistes.

2. Football, L1 : Il faudra sûrement attendre pour y voir clair

Ce jeudi marque le début d'un marathon d'assemblées pour déterminer ce qu'il adviendra de cette saison de L1. Le bureau de la LFP se réunit ainsi ce matin pour "étudier les conséquences sportives et économiques" des mesures annoncées par le Premier ministre mardi. L'arrêt du championnat sera au cœur des discussions. En revanche, L'Equipe nous apprend que le Conseil d'administration "qui devra décider formellement de l'arrêt de la saison 2019/2020 et convoquer ensuite une Assemblée Générale de la LFP", ne devrait finalement se tenir que la semaine prochaine, ce qui va permettre aux acteurs de continuer leurs propositions en tout genre.

3. Rugby : Fin de saison actée ?

Pour l'instant, la LNR n'a pas encore officialisé la fin du championnat 2019/2020. Cela devrait être le cas dès ce jeudi, au terme d'une réunion de première importance avec Roxana Maracineanu, la Ministre des Sports. On se dirigerait donc vers l'annulation des phases finales d'août et une reprise probable du championnat 2020/2021 début septembre.

Play Icon WATCH Mourad de Toulon : "Tillous-Borde mérite le respect. J'espère que le RCT s'en souviendra" 00:05:56

On a aussi retenu pour vous

Football : Trevor Cherry, ancien défenseur de Leeds United et de l'équipe d'Angleterre, est décédé à l'âge de 72 ans, a annoncé son ancien club mercredi sans évoquer de lien avec le coronavirus. "Leeds United est choqué et profondément attristé par la mort soudaine et inattendue d'une légende du club, Trevor Cherry, à l'âge de 72 ans", a déclaré le club.

Handball : Olivier Girault, président de la Ligue nationale, a officialisé mercredi sa candidature à la présidence de la Fédération française.

Formule 1 : L'Autriche pressentie pour accueillir le premier Grand prix de Formule 1 de la saison, le 5 juillet sur le Red Bull Ring de Spielber, ne donnera son feu vert qu'en fonction des garanties de sécurité apportées par l'organisateur.

La vidéo de rattrapage

Dans Mercredi Mercato, votre émission 100% transferts tous les mercredis sur Eurosport.fr, nos journalistes Cyril Morin et Julien Pereira ont évoqué la quête du milieu de terrain au PSG. Selon eux, entre Thomas Partey, Miralem Pjanic, Tiémoué Bakayoko ou Edouardo Camavinga, un nom sort du lot.

Play Icon WATCH Pour son milieu, Paris hésite alors qu’une évidence crève les yeux 00:07:55

Ce qu’il ne faut pas rater aujourd’hui

1. Tennis : La suite de la semaine Agassi

Andre Agassi a eu 50 ans mercredi. Toute la semaine, retour sur la carrière d'un des grands personnages du tennis masculin, présent sur le circuit pendant vingt ans, avec des très hauts et quelques bas. Ce jeudi, focus sur les 34 duels entre le "Kid de Las Vegas" et Pete Sampras.

2. Cyclisme, Grands Récits : Laurent Fignon - Greg LeMond : Huit secondes

Ce jeudi, replongez-vous dans un des Tours de France les plus extraordinaires de l'histoire. Trois semaines épiques, entre rebondissements, suspense et tensions. Un Tour qui s'est résumé à deux hommes, Greg LeMond et Laurent Fignon. Et à un chiffre : huit. Comme les huit secondes qui vont séparer les deux hommes à Paris et les réunir à jamais dans la légende.

3. A voir sur Eurosport

Comme tous les jours, Eurosport s'occupe de tout ! Au programme aujourd'hui, la finale de la Coupe de France 2006 entre l'OM et le PSG. Mais aussi, la suite de votre Top 15 des étapes du Tour de France avec la 18e étape de l'édition 2000 entre Courchevel et Morzine ou encore la 14e étape du Tour 2002 entre Lodève et le Mont Ventoux.

