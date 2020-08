Novak Djokovic est toujours invaincu en 2020. Le N.1 mondial a dû surmonter des douleurs à l'estomac et au cou pour vaincre l'Espagnol Roberto Bautista Agut en demi-finale, vendredi soir, (4-6, 6-4, 7-6 (0) ) et se qualifier pour sa 7e finale du Masters 1000 de Cincinnati, vendredi. Il jouera Milos Raonic en finale.

Cyclisme : L'Union cycliste internationale (UCI) a annoncé vendredi avoir diligenté une enquête sur la chute du Belge Remco Evenepoel dans le Tour de Lombardie le 15 août, et s'intéresse notamment à un objet sorti de sa poche et à la possible transmission de données en course.

"Toutes les parties ont convenu de reprendre les matchs de play-offs samedi", ont écrit Adam Silver et Michelle Roberts, patrons de la NBA et du syndicat des joueurs (NBPA), affirmant avoir eu "une conversation franche, passionnée et productive jeudi entre les joueurs, les entraîneurs et les propriétaires des franchises concernant les prochaines étapes pour approfondir nos efforts collectifs et nos actions en faveur de la justice sociale et de l'égalité raciale".