TP, PL, Rafa, spatules : l'actu du samedi 29 décembre sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Tennis – Rafael Nadal perd pour son retour et préfère s'économiser

Quatre mois après son dernier match à l'US Open, Rafael Nadal a retrouvé les courts. Sa défaite en match d'exhibition contre Kevin Anderson à Abou Dabi est assez anecdotique. On retiendra surtout son choix de ne pas jouer finalement le deuxième match pour se préserver. "J'avance pas à pas. C'est important de protéger mon corps et d'éviter les mauvaises situations", a expliqué le Majorquin. Pas d'inquiétude néanmoins pour le moment quant à sa participation aux échéances du début de saison.

Vidéo - Nadal : ''Important de protéger mon corps'' 00:35

2. Basketball – NBA : Parker porte les Hornets, les Raptors perdent la tête

Qui a dit que Tony Parker était cuit ? Le meneur tricolore a rappelé à tout le monde qu'il pouvait être décisif, même à 36 ans. Ses 17 points dans le quatrième quart-temps ont assuré la victoire aux Charlotte Hornets face à aux Brooklyn Nets (100-87).

Toujours à l'Est, changement au classement après la lourde et surprenante défaite de Toronto à Orlando (116-87, 30 points – 20 rebonds – 8 passes pour Nikola Vucevic). Milwaukee est désormais aux commandes de la conférence, avec le meilleur bilan de la ligue.A l'Ouest, c'était surtout l'heure de soigner ses chiffres avec 48 points et 17 rebonds pour Anthony Davis (New Orleans Pelicans) pour faire face aux 34 points (record en carrière) de Luka Doncic, ou encore 40 points, 12 rebonds et 8 passes pour Russell Westbrook (Oklahoma City Thunder).

La vidéo de rattrapage

A l'occasion de la dernière émission de l'année 2018, Raphaël Poulain vous a présenté une lettre ouverte au rugby, en guise de vœux.

Vidéo - Lettre ouverte : "On me demande souvent si je mettrai mon gosse au rugby…" 05:53

Le Tweet quand tu débarques dans ton week-end comme LeBron James au Staples Center

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Football – Premier League : 20/20 pour Liverpool ? (à partir de 16h00)

Le football anglais est déjà de retour, période de fêtes oblige. Et il revient avec une superbe affiche, Liverpool – Arsenal (18h30) pour bien préparer sa soirée. Les Reds vont tenter de maintenir leur avance en tête et de signer un vingtième match sans défaite en autant de journées. L'autre rencontre à suivre ce samedi, le dauphin Tottenham, visera une sixième victoire de rang en recevant Wolverhampton.

Vidéo - Emery : ''Recruter Salah au PSG ? On avait des doutes'' 01:16

2. Rugby – Top 14 : Le choc des extrêmes en dessert (à partir de 14h30)

Quatre matches sont au programme pour cette dernière journée de la phase aller. Le leader Clermont voudra valider sa place de champion d'automne en déplacement chez la lanterne rouge Perpignan (21h00). Derrière, l'outsider rochelais recevra Castres, champion en titre moribond (18h30). Le CO (8e) pourrait voir s'envoler au classement le Stade Français (6e, contre Grenoble à 16h30) et le LOU (7e, face à Agen, 14h30), également sur le pré ce samedi.

3. Ski alpin – Shiffrin et Svindal veulent leur revanche (à partir de 10h30)

Après la descente et le géant, place au Super-G et au slalom pour le cirque blanc. Honneur aux dames à Semmering, où Mikaela Shiffrin, moyenne vendredi, voudra se rattraper entre les piquets (10h30). Elle devra se méfier de Petra Vlhova, vainqueur sur le géant et à ses trousses pour le petit globe du slalom. Les hommes sont, eux, toujours sur l'impressionnante Stelvio de Bormio, pour un Super-G qui s'annonce tout aussi spectaculaire que dense. Aksel Lund Svindal, leader de la spécialité voudra faire oublier sa prestation sans relief de vendredi.

4. Football – Serie A : La Juve peut prendre le large, le Milan doit sauver la face (à partir de 12h30)

L'Italie nous propose une nouvelle journée complète avec dix matches prévus et un multiplex à 15h00. Avant cela, la Juventus ouvrira le bal contre la Sampdoria, une des équipes les plus en forme de la Botte. Outre l'Inter (à Empoli) et le Napoli (face à Bologne), qui vont se jouer à nouveau la deuxième place, les regards seront braqués sur Gennaro Gattuso. L'entraîneur de l'AC Milan n'a pas le droit à l'erreur contre la SPAL (20h30) pour espérer sauver son poste.