Trailblazers , une série originale de courts-métrages documentaires d'Eurosport, met en lumière les plus grandes icônes du sport au monde qui ont fait plus que simplement gagner, mais ont également été les pionniers du changement dans la société.

Les actions inspirantes de ces héros sportifs seront racontées comme jamais auparavant avec des épisodes bimensuels. Vous y retrouverez notamment les triomphes olympiques de Jesse Owens dans l'Allemagne nazie, les batailles d'Arthur Ashe sur et en dehors du terrain et la position courageuse de Colin Kaepernick contre l'inégalité raciale et la brutalité policière. Ce vendredi 5 février, découvrez le premier épisode, consacrée à Serena Williams, quelques jours avant le début de l'Open d'Australie.

Chaque film de six minutes sera disponible via l'application Eurosport, sur YouTube et Facebook et des clips sélectionnés également proposés via Twitter et Instagram.