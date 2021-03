Omnisport

Trailblazers, la série événement consacrée aux sportifs qui ont contribué à changer la société

Serena Williams, Greg Louganis, Cathy Freeman, Jesse OWens, Arthur Ashe, Nawal El Moutawakel, Gino Bartali, Althea Gibson, Billie Jean King et Colin Kaepernick ont un point commun : en plus d'être de brillants sportifs, ils ont oeuvré pour faire évoluer les mentalités et bouger les lignes. Leur engagement sociétal est à l'honneur dans la série événement d'Eurosport, "Trailblazers".

