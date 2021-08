Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Transferts : Mbappé et Ronaldo, ça se décante

Pour Kylian Mbappé comme pour Cristiano Ronaldo, ce n'est peut-être plus qu'une question d'heures. Selon L'Equipe , le PSG a accepté de négocier le transfert de l'attaquant français, après que le Real Madrid a formulé une seconde offre à hauteur de 180 millions d'euros. La presse italienne, elle, assure que CR7 a d'ores et déjà fait ses valises pour quitter la Juventus et rejoindre Manchester City. Les deux clubs devraient vite entamer des négociations.

Mbappé et Ronaldo sur le départ, le PSG et la Juve cherchent leurs héritiers

2. Athlétisme - Meeting de Lausanne : Fraser-Pryce impressionne

Quelle revanche ! Battue par sa compatriote Elaine Thompson-Herah aux Jeux Olympiques et à Eugene, Shelly-Ann Fraser-Pryce a réagi à Lausanne en s'imposant sur le 100m avec le 3e chrono de l'histoire (10"60). Preuve que le record du monde de Florence Griffith-Joyner (10"49), qui tient depuis 1988, est doublement menacé.

3. Volleyball - Championnat d'Europe (F) : Les Bleues surprennent

Les Bleues sont revigorées. Vainqueur de leurs deux précédents matches face aux adversaires les plus faibles de la poule, la Bosnie et l'Azerbaïdjan, les joueuses tricolores ont récidivé face à la Belgique (27-25, 13-25, 25-19, 25-20). Ce succès, quelque peu inattendu, leur permet de boucler le premier tour à la 3e place du groupe et ainsi d'éviter l'Italie en huitièmes. Elles affronteront la Croatie, dimanche.

On a aussi retenu pour vous

Tennis - US Open : Maxime Janvier et Harmony Tan ont passé le deuxième tour des qualifications et n'ont plus qu'un match à gagner pour intégrer le tableau final. Le premier devra battre Maximilian Marterer. Sa compatriote affrontera Astra Sharma.

Football - Ligue Europa Conférence : Rennes s'est qualifié pour la phase de groupes de la toute nouvelle compétition européenne : Rennes s'est qualifié pour la phase de groupes de la toute nouvelle compétition européenne en battant une nouvelle fois Rosenborg (1-3) . Le SRFC avait déjà fait le trou à l'aller (2-0).

Tennis - WTA Chicago : Alizé Cornet s'est qualifiée pour les demi-finales du tournoi en battant (2-6, 6-4, 6-3) la Tchèque Marketa Vondrousova, tête de série N.5.

Le tweet "indice"

La presse espagnole voit des signes partout. Jeudi soir, alors que Kylian Mbappé a posté sur les réseaux sociaux une photo où il est accompagné d'Achraf Hakimi, Radio Marca a surtout noté qu'il portait un t-shirt blanc…

La vidéo de rattrapage

Théo Hernandez, Jordan Veretout, Aurélien Tchouaméni et Moussa Diaby. Ils sont quatre petits nouveaux dans la liste de l'équipe de France dévoilée par Didier Deschamps . Voici ce qu'ils peuvent espérer.

Tchouaméni, Diaby, Theo Hernandez, Veretout : quelle chance à saisir pour les nouveaux ?

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Cyclisme - Tour d'Espagne : Cette fois c'est la bonne pour Démare ?

Après une nouvelle étape mouvementée, marquée par la victoire de Magnus Cort Nielsen et une chute de Primoz Roglic, le peloton de la Vuelta aura droit à un parcours tout plat ce vendredi. De quoi permettre à Arnaud Démare (Groupama-FDJ) d'enfin s'imposer après quatre sprints infructueux ? Réponse sur Eurosport.

2. Formule 1 - Grand Prix de Belgique : C'est la rentrée !

Après un mois de pause estivale bien méritée, les 20 meilleurs pilotes du monde font leur rentrée sur le plus beau circuit de la planète. Un écrin idéal pour relancer le duel pour le titre opposant Lewis Hamilton (Mercedes) à Max Verstappen (Red Bull). Et pour permettre à Esteban Ocon (Alpine) de surfer sur son succès en Hongrie.

3. Football - Ligue 1 : Lyon en quête d'un premier succès

Auteur d'un début de saison délicat, l'OL va tenter de décrocher son premier succès de la journée lors d'un déplacement périlleux à Nantes (21h00) en ouverture de la 4e journée. Pour cela, les Gones pourront compter sur Moussa Dembélé, de nouveau performant. Et, peut-être, sur la nouvelle recrue Xherdan Shaqiri.

