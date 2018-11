Triplé, patrons, légende : L'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Foot - Ligue 1 : Un triplé de Thauvin qui vaut trois points pour l'OM

Marseille est plus que jamais de retour dans la course au podium. Les Olympiens sont allés s'imposer à Amiens (1-3) en clôture de la 14e journée de L1 grâce à un triplé de Florian Thauvin, le troisième de sa carrière en championnat. Avec ce succès, l'OM, cinquième (25 points), profite pleinement des faux-pas de Lille, battu un peu plus tôt à Nice (2-0), et de Montpellier, tenu en échec par Rennes (2-2), pour recoller au peloton de tête. Les joueurs de Rudi Garcia ne sont qu'à deux points de la deuxième place, désormais occupée par Lyon.

2. Ski alpin : Jansrud et Shiffrin ont tenu leur rang

Kjetil Jansrud a débuté la saison de super-G en patron en s'imposant, comme l'an passé, à Lake Louise. Le Norvégien, tenant du globe de la spécialité, a devancé l'Autrichien Vincent Kriechmayer (+0''14) et le Suisse Mauro Caviezel (+0''21) pour signer sa 22e victoire en Coupe du monde, la 12e en super-G. Premier Français, Adrien Théaux a pris une bonne 7e place.

Vidéo - Surpuissant et toujours aussi précis, Jansrud était intouchable à Lake Louise 02:06

Un peu plus tôt, Mikaela Shiffrin avait une nouvelle fois écrasé la concurrence en remportant le slalom de Killington. L'Américaine a devancé la Slovaque Petra Vlhova (+0''57) et la Suédoise Frida Hansdotter (+1''08) pour signer son deuxième succès de la saison (après le slalom de Levi), le 45e de sa carrière et le 34e dans sa discipline de prédilection. La meilleure skieuse de la planète creuse déjà l'écart en tête du classement général.

Vidéo - A Killington, Shiffrin est décidément chez elle : sa 2e manche en vidéo 01:45

3. Basket - NBA : Les Raptors gardent le cap à l'Est, les Clippers prennent la main à l'Ouest

Derrière un très bon Kawhi Leonard (29 points, 10 rebonds), Toronto a aligné une cinquième victoire de rang contre Miami (125-115) pour conserver la tête de la conférence Est. La franchise canadienne présente toujours le meilleur bilan de la NBA avec 17 victoires pour seulement 4 défaites. A l'Ouest, la hiérarchie est toujours aussi serrée. Grâce à leur surprenante victoire à Portland (104-100), une de plus, les Los Angeles Clippers d'un Tobias Harris déchaîné (34 points, 11 rebonds) se sont installés en tête (13v-6d).

Dans les autres matches de la nuit, à noter les défaites surprises des Lakers et des Grizzlies, battus à domicile par le Magic (108-104) et les Knicks (103-98), et la victoire sur le fil de Philadelphie à Brooklyn (127-125) grâce à un panier décisif de Jimmy Butler, auteur d'un grand match (34 points, 12 rebonds).

On a aussi retenu pour vous

Rugby - Sexton sacré joueur de l'année. L'ouvreur du Leinster et de l'équipe d'Irlande a été élu meilleur joueur du monde pour 2018 lors des World Rugby Awards. Il devance les All Blacks Beauden Barrett et Rieko Ioane et les Sud-Africains Faf De Klerk et Malcolm Marx.

Foot - Un nul qui n'arrange personne entre la Lazio et Milan. Les Romains ont arraché un point au bout du temps additionnel contre les Milanais (1-1) au Stadio Olimpico. Les deux équipes restent respectivement 4e et 5e de Serie A, à cinq et six points du podium.

Foot US - Brady encore un peu plus dans la légende de la NFL. Le quarterback des New England Patriots a battu le record du nombre de yards à la passe lors de la victoire de son équipe contre les New York Jets (27-13). Le quintuple vainqueur du Super Bowl a dépassé son ancien grand rival Peyton Manning et totalise désormais 79 416 yards.

La vidéo de rattrapage

Vidéo - Tâche rouge, histoire belge, première libératrice : Nos héros du week-end 02:04

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

Foot - Ligue 2 : Metz peut reprendre un peu de champ

Le FC Metz, leader de L2, reçoit le Gazélec Ajaccio en clôture de la 15e journée ce lundi soir (20h45). En cas de succès contre les Corses, 15es, les Messins pourraient reprendre trois points d'avance sur Brest en tête et six sur Lorient.