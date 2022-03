Les trophées Sport et Management, qu’est-ce que c’est ?

Créés en 2013, ces trophées récompensent des projets qui utilisent le sport comme levier de développement. Cette édition valorisera les projets innovants avec un impact social, écoresponsable et économique. Une attention particulière sera apportée cette année aux projets encourageant le développement du sport féminin. Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 8 avril. La remise des trophées aura lieu le 28 septembre à l’Assemblée nationale, à Paris.

Eurosport est partenaire de ces Trophées, Géraldine Pons (directrice des sports) faisant partie du jury, composé de professionnels évoluant ou ayant évolué dans le monde du sport : Patrice Hagelauer (joueur et entraineur de tennis), Bruno Marie-Rose (médaillé de bronze aux JO de Séoul, directeur de la technologie et des systèmes d'Information pour Paris 2024), Christophe Chenut

Quelles sont les catégories ?

Il y a 8 catégories pour les appels à candidatures. Au total, 13 trophées seront remis : un par catégorie + quatre remis sur proposition du jury ou du Club des Dirigeants.

Les 8 catégories

Parcours reconversion professionnelle SHN

Territoires

Grandes écoles et université

Acteurs du sport RSO.RSE

Acteurs du sport : management et économie du sport

Start ups

Entreprises

Acteurs du sport professionnel

Que gagnent les lauréats ?

Ils bénéficieront du soutien et du mentoring de précédents lauréats, et d’un accompagnement personnalisé pendant un an par l’équipe de TPS Conseil, qui organise ces Trophées, et de ses partenaires.

Comment candidater ?

En suivant ce lien : https://www.tps-conseil.com/candidatures-2022/

