Tsitsipas qualifié, Harden survolté, les Bleus attendus : l'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Tennis - Masters : Tsitsipas en demies

Stefanos Tsitsipas a surclassé Alexander Zverev - le tenant du titre - en deux sets (6-3, 6-2) et s'est qualifié pour les demies pour sa toute première participation au tournoi des Maîtres, avant son dernier match contre Rafael Nadal. L'Allemand n'a pas le choix, s'il veut accéder au carré final, victoire obligatoire contre Daniil Medvedev, tout juste battu par le Majorquin.

2. Basketball - NBA : Harden en feu

Un grand James Harden a permis aux Rockets de l'emporter - à domicile - contre les Los Angeles Clippers (102-93). Avec 47 points marqués (7 passes, 6 rebonds), il est assurément l'homme du match. Malgré ses 26 points, Kawhi Leonard n'a rien pu faire. Les Celtics se sont également imposés contre les Washington Wizards (140-133), et ce, malgré les 44 points inscrits par Bradley Beal.

3. Football - MLS : Zlatan fait ses adieux et... fait du Zlatan

Zlatan Ibrahimovic a fait ses adieux à la MLS et au Los Angeles Galaxy sur les réseaux sociaux. Et pour ne pas changer, l'attaquant n'y est pas allé par quatre chemins : "Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Merci au Los Angeles Galaxy de m'avoir permis de me sentir vivant de nouveau. Pour les fans du club : vous vouliez Zlatan, je vous ai donné Zlatan. De rien. L'histoire continue... Maintenant retournez regarder du baseball."

On a aussi retenu pour vous

Football - CAN : Touché à la cheville, Mo Salah a dû déclarer forfait pour les deux matches qualificatifs pour la CAN 2021 avec les Pharaons.

Tennis - US Open : Les frères Bob et Myke Bryan, rois du double, ont annoncé qu'ils prendraient leur retraite après l'US Open 2020.

Tennis - Masters : La paire Pierre-Hugues Herbert - Nicolas Mahut s'est qualifiée pour les demi-finales du Masters à Londres, après s'être difficilement défait des Allemands Kevin Krawietz et Andreas Mies en deux sets 7-5, 7-6 (7/3).

La vidéo de rattrapage

Rafael Nadal est un combattant immense. Ce mercredi, malmené par un Daniil Medvedev qui n'a pas su conclure quand il le pouvait, l'Espagnol s'est offert une remontada inespérée pour s'offrir sa première victoire dans ce Masters (6-7, 6-3, 7-6) au terme d'un scénario alambiqué.

Vidéo - Du désastre au miracle : revivez l’incroyable remontada de Nadal sur Medvedev 03:33

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd’hui

1. Football - Qualifications Euro 2020 : Etre sérieux jusqu'au bout

La qualification pour l'Euro 2020 n'a jamais semblé aussi proche pour l'équipe de France, qui rencontre la Moldavie au Stade de France (20h45). Interdiction de passer à côté de ce match pour Didier Deschamps, qui est bien conscient de l'enjeu et qui aurait décidé d'aligner une équipe tournée vers l'offensif avec son quatuor : Kylian Mbappé, Kingsley Coman, Antoine Griezmann et Olivier Giroud.

2. Tennis - Masters : Duel au sommet

Ils n'ont plus le choix tous les deux, ce match, il va falloir le remporter. Novak Djokovic et Roger Federer, tous les deux à une victoire et une défaite depuis le début du Masters, s'affrontent pour une place en demi-finale de la compétition. Le Serbe est en mission reconquête de la première place, tandis que le Suisse, qui avait mal débuté son tournoi est à la poursuite d'une nouvelle victoire en Masters, lui qui détient le record (6). Dominic Thiem, déjà qualifié, affrontera Matteo Berrettini.