1. Tennis - ATP Washington : Tsonga brille face à Khachanov, Kyrgios passe le premier tour

La performance de la nuit est pour Jo-Wilfried Tsonga à Washington. Le Français est sorti vainqueur d'un superbe duel de cogneurs pour faire chuter le Russe Karen Khachanov, 8e joueur mondial et tête de série numéro 2 (6-2, 4-6, 7-5). Tsonga, auteur de 44 coups gagnants sur l'ensemble du match, n'avait plus battu un joueur du Top 10 mondial depuis deux ans. Il affrontera le Britannique Kyle Edmund en 8e de finale. De son côté, l'Australien Nick Kyrgios a remporté son 1er tour face à l'Américain Thai-Son Kwiatkowski (7-5, 6-4). Daniil Medvedev et Marin Cilic ont également gagné.

2. Athlétisme - Mondiaux 2019 : Semenya ne défendra pas son titre

Gros revers pour Caster Semenya. L'athlète sud-africaine ne pourra pas défendre son titre mondial sur le 800 m à Doha. La Cour suprême suisse a décidé de lever la suspension du règlement de la Fédération internationale sur les athlètes hyperandrogènes, en attendant de se prononcer sur l'appel de la Sud-Africaine à propos de la décision du TAS de valider le règlement de l'IAAF que Semenya juge "discriminatoire".

Caster SemenyaGetty Images

3. Football - Ligue 1 : Halilhodzic sur le point de quitter Nantes ?

Vahid Halilhodzic va quitter son poste d'entraîneur à la fin de la semaine selon les informations de Ouest-France. La décision de coach franco-bosnien ferait suite à des tensions avec sa direction, notamment sur la question du recrutement. L'Equipe affirme que les dirigeants des Canaris ont déjà pris contact avec Claude Puel pour lui succéder, tandis que 20 Minutes avance la piste menant à l'ancien milieu offensif nantais Stéphane Ziani, actuellement à la tête des U19 des Canaris.

Tennis - WTA Washington : Kristina Mladenovic a franchi le 1er tour en dominant l'Américaine Shelby Rogers (6-4, 6-4). L'énorme surprise est venue de l'élimination de Sloane Stephens. La jeune star Cori Gauff a elle aussi été sortie.

Basketball - NBA : L'arrière CJ McCollum et les Portland Trail Blazers seraient parvenus à un accord pour prolonger de trois ans le contrat du joueur moyennant 100 millions de dollars selon ESPN.

Football : La Fédération argentine a confirmé mardi Lionel Scaloni comme sélectionneur de l'Albiceleste jusqu'à la fin des matches qualificatifs pour le Mondial 2022 au Qatar.

Football - Ligue des champions : Le Celtic Glasgow s'est qualifié pour le 3e tour préliminaire où il affrontera les Roumains du CFR Cluj, au contraire du PSV Eindhoven, éliminé après sa défaite à Bâle (2-1).

Football : Un deuxième Mondial et puis s'en va : la sélectionneuse de l'équipe des États-Unis de Jill Ellis, qui a mené la Team USA vers un deuxième titre de championnes du monde consécutif cet été en France, va passer la main en octobre.

Notre chroniqueur, Nicolas Fritsch, revient sur les performances mémorables des Français lors de ce Tour de France. En particulier celle de Julian Alaphilippe...

Vidéo - Pourquoi Alaphilippe ne peut pas viser la victoire finale dans un futur proche 04:30

Zlatan Ibrahimovic s'est fendu d'une petite frasque dont il a le secret à l'occasion des MLS All Stars. La victime ? Bastian Schweinsteiger. "Tu as l'air en forme pour un type de 50 ans !", a lancé le Suédois à l'Allemand…

1. Tennis - ATP Washington : Simon-Kyrgios à l'affiche, Tsitsipas entre en piste

Beaucoup de choses à voir sur les cours de Washington à partir de 19h. Deux Français ouvriront le bal, Benoît Paire face à Marc Polmans et Gilles Simon dans une affiche qui vaudra forcément le détour face au fantasque Nick Kyrgios. Adrian Mannarino, opposé à Kevin Anderson, Pierre-Hugues Herbert ou encore le Canadien Félix Auger-Aliassime seront également sur le pont. Tout comme le Grec Stefanos Tsitsipas, tête de série numéro un, qui fera son entrée dans le tournoi en simple face à l'Américain Tommy Paul après avoir fait le show en double avec Kyrgios. Le tout sera à suivre en direct sur Eurosport.

Vidéo - Une première défaite mais du show en pagaille : Kyrgios-Tsitsipas, duo de choc 03:00

2. Football - Match amical : Une affiche de gala pour l'OL

Après avoir battu Arsenal (1-2), Lyon va monter en gamme. Les Gones vont se frotter à Liverpool, champion d'Europe et vice-champion d'Angleterre, pour un test de gala à moins de dix jours de la reprise du championnat face à Monaco. Coup d'envoi à 19h00.

Moussa Dembele - Olympique LyonnaisGetty Images

3. Mercredi Mercato : RDV à 13h pour parler transferts !

Qui dit mercredi, dit Mercredi Mercato ! On vous donne rendez-vous à 13h pour faire un point complet sur le marché des transferts dans notre émission hebdomadaire. À tout à l'heure !