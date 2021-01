Ce que vous avez manqué entre hier soir et ce matin

1. Rugby – 6 Nations : Trois petits nouveaux face à l’Italie

Le groupe a peu changé depuis la Coupe d’Automne des Nations en novembre dernier. Mais, pour affronter l’Italie en ouverture du Tournoi des 6 Nations, Fabien Galthié a décidé d’inviter trois nouveaux : Julien Delbouis, Georges-Henri Colombe et la sensation Donovan Taofifenua. Comme prévu, Romain Ntamack est absent sur blessure. Le XV de France sera en stage du 25 janvier au 5 février à Nice avant de s’envoler à Rome pour affronter la Squadra Azzura.

2. Rugby – Les Coupes d’Europe mises sur pause

L'EPCR a annoncé lundi la suspension temporaire de la Champions Cup et de la Challenge Cup. Le gouvernement français avait demandé aux clubs du Top 14 de reporter leur match prévus jusqu'à fin janvier contre les clubs du Royaume-Uni. Les dirigeants de l'EPCR n'ont pas communiqué quant à la suite des deux compétitions.

3. Voile – Vendée Globe : Dalin reprend les devants

Charlie Dalin (Apivia) a conservé mardi matin la tête du Vendée Globe après avoir dépassé la veille Yannick Bestaven (Maître Coq), pourtant leader depuis près d'un mois et désormais relégué à la troisième place derrière Thomas Ruyant (linkedOut). Les trois hommes sont dans un mouchoir de poche.

4. Football US - NFL : Belichick (Patriots) refuse la médaille de la liberté de Trump

Fervent partisan de Donald Trump en 2016, l'entraîneur des New England Patriots, Bill Belichick, a annoncé lundi qu'il refusait de se voir remettre la Médaille de la liberté par le président américain après les évènements survenus au Capitole mercredi dernier. Belichick, qui a remporté six fois le Super Bowl avec les Pats, a dit se sentir "flatté" d'être ainsi considéré pour la plus haute distinction civile aux Etats-Unis, mais "après les événements tragiques de la semaine dernière, j'ai décidé de ne pas donner suite" à cette cérémonie, a-t-il expliqué.

On a aussi retenu pour vous

Jeux Olympiques - Tokyo 2020 : Les organisateurs des Jeux olympiques de Tokyo ont démenti la tenue de discussions en février au sujet d'une éventuelle annulation des JO prévus en juillet, après leur report l'an dernier du fait de la pandémie.

Basket - NBA : Après un weekend marqué par de nombreux cas de Covid-19 et le casse-tête des cas contacts, la ligue a annoncé le report de deux rencontres pour lundi et mardi. Le signe d'une prise de conscience alors que jusqu'ici la NBA refuse d'évoquer une pause de la saison ?

Basket - NBA : Washington encore porté par le meilleur marqueur de la NBA, Bradley Beal (34 pts), a corrigé Phoenix (128-107), tandis que Charlotte a confirmé son excellente forme aux dépens de New York (109-88), lundi, le match entre Dallas et la Nouvelle-Orléans ayant été reporté à cause du coronavirus.

Football - L2 : Toulouse a laissé filer deux points et raté l'occasion de prendre la tête de la Ligue 2 lors de son déplacement à Caen lundi soir (2-2), pour le match de clôture de la phase aller du championnat. Troyes est donc champion d'automne, tandis que les Toulousains restent à la 2e place, à deux points derrière.

Football - Liga : La délégation du Real Madrid, arrivée vendredi à Pampelune pour affronter samedi l'Osasuna en championnat et bloquée depuis à cause de la tempête de neige ayant plongé dans le chaos une partie du pays, a pu quitter lundi cette ville du nord de l'Espagne. Jeudi, ils joueront à Malaga la demi-finale de la Supercoupe d’Espagne contre l’Athletic Bilbao.

Le podcast du jour

Rejouera, rejouera pas ? C'est la première question qui vient à l'esprit lorsqu'on évoque le nom de Jo-Wilfried Tsonga. Après une année 2020 quasi-blanche (deux défaites en deux matches en début de saison), le Français est sur le retour... dans un futur proche. Quand ? C'est la question qui reste en suspens. La réponse dans notre podcast DiP Talk.

La vidéo de rattrapage

En écrasant les deux géants d'Adelboden et en marquant quelques points à l'issue du slalom suisse, Alexis Pinturault a fait une excellente opération au classement général et pris ses distances sur ses principaux rivaux : Aleksander Aamodt Kilde et Henrik Kristoffersen. Pour l'instant, tout va bien pour le skieur de Courchevel.

L’autre bonbon vidéo du jour

Lui non plus, il ne faut pas lui parler d'âge. Anders Vejrgang, né en 2006, est un cador sur FIFA, le jeu de football d'EA Sports. Il compte 390 victoires en... 390 matches, dans le mode FUT Champions. Encore trop jeune pour participer aux plus grands tournois organisés par la marque de l'entreprise Electronic Arts, il ambitionne de devenir champion du monde et de gagner sa vie grâce à FIFA.

Ce que vous ne devez pas manquer aujourd’hui

1. Football – Mercato : Slimani attendu à Lyon, Strootman au Genoa

Une journée riche ce mardi avec la visite médicale prévue d’Islam Slimani à l’OL, qui va remplacer Moussa Dembélé, en partance pour l’Atlético. Kevin Strootman est lui attendu en Italie pour finaliser son prêt au Genoa. Mais ce n’est pas tout : rendez-vous dès 9h dans notre live mercato pour vous tenir informés des dernières rumeurs et officialisations.

2. Cyclisme : La face cachée de la Cambodia Cycling Academy

"Guet-apens", vélos abimés et argent envolé : voici les expressions que vous trouverez ce mardi dans notre enquête sur l’équipe Cambodia Cycling Academy, lancée en 2020 et désormais connue pour avoir attiré Davide Rebellin et Johan Le Bon. Mais la face cachée de l’équipe revêt une dimension bien moins glamour.

3. Footbal - Trophée des champions : Neymar, l’absent récurrent

Sa reprise de l'entraînement lundi, tout sourire, a rassuré certains. Mais rien ne dit que Neymar sera bien disponible mercredi face à l’OM. Une habitude. Depuis son arrivée, le Brésilien n’a disputé que 52% des matches possibles du PSG. Un chiffre qui pose question à l’heure où Paris discute d’une prolongation avec sa star.

