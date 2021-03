Ce que vous avez peut-être manqué entre hier et aujourd'hui

1. Football - Ligue des champions : Tuchel continue de briller avec Chelsea, le Bayern passe tranquillement les huitièmes

Chelsea a une nouvelle fois battu l'Atlético Madrid (2-0, 0-1 à l'aller) en 8e de finale de la Ligue des champions grâce à Hakim Ziyech (34e) et Emerson (90e+3). Nouvelle belle performance des Blues qui sont en grande forme depuis l'arrivée de Thomas Tuchel à Londres. Dans l'autre huitième de finale disputé mercredi soir, le Bayern Munich s'est imposé avec la Lazio après son large succès au match aller (2-1, 1-4).

2. Basket - NBA : Un Harden de gala porte les Nets

Un James Harden de gala a offert un quatorzième succès en quinze matches pour les Nets cette nuit face à Indiana (115-124). Sans Kyrie Irving et Kevin Durant absents, l'ancienne star des Rockets a pris les choses en main et a réalisé une performance XXL : 40 points, 15 passes et 10 rebonds. C'est le 11ème triple-double de la saison pour Harden.

3. Tennis - ATP Acapulco : La belle histoire de Musetti continue

Issu des qualifications, Lorenzo Musetti a éliminé Diego Schwartzman dès le premier tour de l'ATP Acapulco mercredi. Et jeudi, le jeune italien de 19 ans a enchaîné et s'est offert l'Américain Frances Tiafoe en trois manches (2-6, 6-3, 7-6). Au prochain tour, Musetti jouera sa place pour le dernier carré face à Gregor Dimitrov.

Football - Ligue des champions : Real Madrid, Manchester City, Porto, Dortmund, Bayern Munich, PSG, Chelsea et Liverpool : voici le plateau définitif des quarts de finale de la Ligue des champions.

Tennis - ATP Acapulco : Stefanos Tsitsipas, bourreau de Benoit Paire au premier tour, a validé son billet pour les quarts de finale de l'ATP Acapulco en s'offrant Isner en deux manches (6-3, 6-2).

Jeux Olympiques : Le directeur artistique des J.O de Tokyo, chargé des cérémonies d'ouverture et de clôture, a déclaré qu'il allait démissionner après la publication dans la presse de commentaires offensants de sa part sur une animatrice japonaise.

Basket - NBA : Les Bucks ont fait tomber les 76ers après prolongation cette nuit (105-109) grâce notamment à un bon Giannis, auteur de 32 points.

Paris est en quart de finale de la Coupe de France, non sans souffrir. Mais avec l’aide d’un Mike Maignan peu inspiré mais surtout d’un Kylian Mbappé diabolique, le PSG a tranquillement battu le LOSC ce mercredi (3-0). Keylor Navas, homme du match, s’est aussi signalé par un nouveau penalty arrêté. Voici le résumé du choc en vidéo. Suivez la Coupe de France sur Eurosport.

Ce que vous ne manquerez (surtout) pas aujourd'hui

1. Ski alpin - Finales de la coupe du monde : Après les descentes annulées, place au super-G !

L'annulation de la descente de Lenzerheide a fait les affaires d'Alexis Pinturault. Le Français conserve ses 31 points d'avance sur Marco Odermatt avant les trois dernières courses qui vont sceller l'issue de leur combat pour le gros globe. La première d'entre elles, le super-G, débute ce jeudi à 11h. Les finales de la Coupe du Monde sont à suivre sur Eurosport.

2. Football - Qualifications pour la coupe du monde 2022 : dernière liste de Deschamps avant l'Euro

A 14h, au siège de la Fédération Française de football, Didier Deschamps va dévoiler une liste de joueurs convoqués pour les matches face à l'Ukraine (24 mars), le Kazakhstan (28) et la Bosnie (31). Et pour DD, la liste qui précède celle d'une compétition importante est souvent décisive... La liste de Deschamps est à suivre en direct sur Eurosport.

3. Tennis - ATP Dubai : Chardy joue sa place pour le dernier carré

Après s'être offert Karen Khachanov mercredi, Jérémy Chardy joue sa place pour les demi-finales jeudi face à la tête de série numéro 3 de l'ATP Dubai, Denis Shapovalov. La rencontre, prévue à partir de midi, est à suivre sur les antennes d'Eurosport.

4. Football - Europa League : Un sommet et des formalités

Les huitièmes de finale retour de la Ligue Europa débuteront ce soir à partir de 18h55. Si des équipes comme Arsenal ou Tottenham devraient rejoindre les quarts sans forcer, un choc au sommet a lieu à San Siro, entre l'AC Milan et Manchester United, après le score nul du match aller à Old Trafford (1-1).

