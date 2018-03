Tuchel, La Rochelle et passe de 16 pour Del Potro : L'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue 1 : Le profil du successeur d'Unai Emery se précise

C'est la grosse information du soir. Le PSG aurait bien avancé sur la succession de son entraineur espagnol Unai Emery. Selon RMC, le futur entraineur du PSG serait actuellement sous contrat avec un autre club et ne serait pas italien. Oubliez donc les Conte, Ancelotti ou Allegri. L'Equipe affirme lui que Thomas Tuchel (libre) est la cible privilégiée des dirigeants parisiens. Le feuilleton continu.

Thomas TuchelEurosport

2. Tennis - Masters Miami : Carreno Busta s'en sort et affrontera Zverev en demi-finale

Dans un match disputé jusqu'au bout, l'Espagnol Pablo Carreno Busta s'est offert le scalp de Kevin Anderson en quart de finale (6-4, 5-7, 7-6 [6]). Il retrouvera en demi-finale Alexander Zverev qui s'est défait, plus facilement, dans la nuit de Borna Coric (6-4, 6-4). L'autre demi-finale du tournoi américain opposera Juan Martin Del Porto à John Isner.

3. Basket - NBA : Les Bucks font tomber Golden State

Les Milwaukee Bucks, seulement huitième de la conférence Est, se sont offerts un succès de prestige en allant battre, sur son parquet, Golden State, deuxième à l'Ouest et champion NBA en titre (107-116). Malgré un retour des Californiens dans le dernier quart-temps, les coéquipiers d'un Antetokounmpo auteur de 32 points ont résisté et repartent d'Oakland avec une belle victoire en poche.

Nous avons aussi retenu pour vous

Football : Clément Turpin a été retenu pour participer à la prochaine Coupe du monde en Russie en juin prochain. L'arbitre français fait partie des 36 arbitres et 63 assistants sélectionnés. Une première pour l'arbitrage français depuis 2010.

Football - Ligue 1 : Ben Arfa a fait ses adieux au PSG dans un message publié sur son compte Instagram. Le joueur de 31 ans qui n'a plus porté le maillot du club de la capitale depuis le 5 avril 2017 est en fin de contrat en juin prochain. Malgré son histoire compliquée à Paris, il l'assure, il "aimera" toujours le club parisien.

Hatem Ben Arfa sur le banc des remplaçants du PSGPanoramic

Tennis - Masters Miami : Ostapenko retrouvera Sloane Stephens en finale du tournoi floridien. La Lettonne s'est qualifiée en deux sets (7-6, 6-3) face à l'Américaine Danielle Collins. De son côté, Sloane Stephens n'a pas laissé passer l'occasion de décrocher sa place en finale pour la première fois en dominant la Biélorusse Victoria Azarenka (3-6, 6-2, 6-1).

La vidéo de rattrapage

Vous avez été nombreux à composer votre sélection de l'équipe de France pour le Mondial en Russie. Voici les 23 joueurs que vous avez plébiscités.

Vidéo - Voici votre liste des 23 Bleus pour le Mondial ! 01:46

Le post Instagram d'adieux

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Rugby - Champions Cup : Une grande première pour La Rochelle face aux Scarlets

Les Rochelais affrontent les Gallois des Scarlets ce vendredi (18h30) pour ce qui est le premier quart de finale de Champions Cup de leur histoire. L'actuel cinquième du Top 14 à quatre journées de la fin de la phase régulière n'aura rien à perdre sur la pelouse des coéquipiers d'Halfpenny. Pour décrocher une place dans le dernier carré de la compétition, les Rochelais devront en revanche faire sans Victor Vito, toujours blessé.

2. Tennis - Masters Miami : Del Potro pour la passe de 16

Après être passé tout proche de l'élimination en quarts contre Milos Raonic, l'Argentin va tenter de décrocher une place en finale du tournoi américain contre le géant John Isner. Et également tenter de continuer sa superbe série de 15 succès d'affilée, après ses titres conquis à Acapulco et Indian Wells. Sur un nuage depuis un mois, Del Potro n'est plus qu'à deux victoires d'un incroyable triplé.

Juan Martin del Potro à Miami - 2018Getty Images

3. Football - Ligue 2 : Le duel à distance continu entre Ajaccio et Lorient

L'AC Ajaccio recevra Clermont Foot tandis que le FC Lorient se déplacera sur la pelouse de la lanterne rouge Tours pour le compte de la 31e journée de Ligue 2. Si le club corse possède un petit point d'avance sur les Merlus, quatrième, la bataille sera rude pour décrocher la troisième place synonyme de barrage pour la monter en Ligue 1.