Turbo, Melbourne, OM-Monaco : l'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Handball - Mondial 2019 : La France a mis le turbo

Les Bleus montent en puissance. Après la victoire poussive face au Brésil (24-22) vendredi, l'équipe de Didier Dinart a haussé le niveau en dominant la Serbie (32-21) pour signer son deuxième succès en deux matches. Si l'entame de match a été laborieuse, les Français ont su accélérer sous l'impulsion d'une défense agressive et d'un Nedim Remili déterminant en attaque avec cinq buts. Avec l'arrivée au sein du groupe de Nikola Karabatic, qui n'a cependant pas encore de "date précise" pour son entrée dans le tournoi, c'était la journée parfaite pour les Tricolores.

2. Football - Ligue 1 : Les Verts arrivent, les Aiglons reviennent

Saint-Etienne a signé une très belle opération. En s'imposant à Guingamp (0-1) grâce à un but de Wahbi Khazri, les Verts se sont emparés de la quatrième place du classement. Les Bretons n'ont pas su confirmer après leur exploit à Paris en Coupe de la Ligue et restent derniers. De son côté, Nice a retrouvé les joies de la victoire pour la première depuis fin novembre avec un succès face à Bordeaux (1-0) sur un penalty d'Allan Saint-Maximin. Les Aiglons reviennent à la sixième place du classement.

Wahbi Khazri buteur pour Saint Etienne à Guingamp en Ligue 1 le 12 janvier 2019Getty Images

3. Basketball - NBA : Phoenix surprend Denver, Griffin et OKC se vengent

Ce n'était pas le soir de Denver. Les Nuggets, leaders de la Conférence Ouest, ont été surpris sur le parquet de la lanterne rouge, Phoenix (102-93).

Blake Griffin n'a pas manqué ses retrouvailles avec les Clippers en inscrivant 44 points pour guider Detroit à la victoire à Los Angeles (104-109). Une petite revanche pour l'ailier fort des Pistons, ancienne star des Clips.

Autre revanche, celle d'OKC qui a pris le dessus sur San Antonio (122-112) deux jours après sa défaite face aux Spurs au bout de deux prolongations et d'un match exceptionnel (154-147).

Utah s'est imposé devant Chicago (110-102) avec un excellent Rudy Gobert (15 points, 16 rebonds et 8 passes, record en carrière).

Nous avons aussi retenu pour vous

Tennis : Roger Federer, qui a volontairement fait l'impasse sur les deux dernières éditions de Roland-Garros, n'a "toujours pas arrêté de décision" quant à la saison sur terre battue.

Rugby - Challenge Cup : Clermont est venu à bout de Northampton (48-40) au terme d'un match spectaculaire, avec pas moins de 13 essais. L'ASM, assuré de terminer en tête de son groupe, jouera son quart de finale à domicile.

Football - Serie A : Chelsea a consolidé sa quatrième place en dominant Newcastle (2-1) à Stamford Bridge avec des buts de Pedro et Willian.

Pedro et Willian lors de Chelsea - Newcastle en Premier League le 12 janvier 2019Getty Images

Football - Coupe d'Italie : La Juventus Turin a validé son billet pour les quarts de finale avec une victoire à Bologne (0-2), grâce à des buts de Federico Bernardeschi et Moise Kean.

Football américain - NFL : Kansas City et les Los Angeles Rams se sont qualifiés pour la finale de leur conférence respective en battant respectivement Indianapolis (31-13) et Dallas (30-22).

Football : Diego Maradona a été opéré avec succès à Buenos Aires d'une hernie ombilicale, selon la presse argentine. La légende du foot argentin va rester hospitalisée quelques jours.

La vidéo de rattrapage

La victoire de Jérôme d'Ambrosio, la frustration de Félix da Costa, la remontée de Jean-Eric Vergne… Il y a eu du spectacle sur l'EPrix de Marrakech. Voici les meilleurs images du Grand Prix.

Vidéo - D'Ambrosio en sniper, la folie Vergne, BMW au tapis : les meilleurs moments de la course 04:30

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Tennis - Open d'Australie : C'est parti pour une quinzaine de folie

Regardez cet événement sur Eurosport Player

Le coup d'envoi du premier Grand Chelem de la saison, c'est pour la nuit prochaine sur les courts de Melbourne. Au programme, il y aura des Français (Adrian Mannarino, Gaël Monfils, Caroline Garcia et Kristian Mladenovic) et des stars avec les entrées en lice de Rafael Nadal, Andy Murray, puis Roger Federer chez les hommes, et de Maria Sharapova, Angelique Kerber et Petra Kvitova chez les dames. Un tournoi à suivre en direct et en intégralité sur Eurosport et Eurosport Player.

Vidéo - Lüthi, Paganini, Mirka... Ils font gagner Federer 02:13

2. Football - Ligue 1 : Un OM-Monaco sous tension

Quatre matches de Ligue 1 au programme ce dimanche avec le derby Nantes-Rennes (15h00), Dijon-Montpellier (17h00), Toulouse-Strasbourg (17h00) et en point d'orgue un choc qui s'annonce sulfureux entre deux grands malades du championnat, Marseille et Monaco, au Stade Vélodrome (21h00). Il y aura aussi du beau monde sur les terrains à l'étranger, en Premier League avec un alléchant Tottenham-MU (17h30) mais aussi en Liga avec l'Atlético (12h00), le Barça (18h30) et le Real, en danger sur le terrain du Betis Séville (20h45).

3. Ski Alpin - Adelboden : Hirscher pour doubler la mise

Regardez cet événement sur Eurosport Player

Vainqueur du géant au terme d'une deuxième manche stratosphérique samedi, Marcel Hirscher visera sa 67e victoire en Coupe du monde sur le slalom. Départ de la course à 10h30. Une course à suivre en direct sur Eurosport et Eurosport Player.

Vidéo - Et Hirscher a enclenché le turbo pour rester le roi d'Adelboden : sa 2e manche de folie 01:58

4. Biathlon - Oberhof : Place aux relais

Regardez cet événement sur Eurosport Player

Après un samedi marqué par les victoires de Johannes Boe st Lisa Vittozzi sur les poursuites hommes et dames, places au relais à Oberhof. Les femmes ouvriront le bal (11h45). Les messieurs seront sur la piste à partir de 14h30.

5. Rugby - Champions Cup : Castres et le LOU sur le pont

Castres, deuxième de la poule 2, se déplace sur le terrain d'Exeter Chiefs (14h00). Un point seulement sépare les deux équipes au classement. De son côté, le LOU tentera de décrocher ses premiers points dans la poule 3. Mais ce ne sera pas simple face à Saracens, qui a fait le carton plein jusqu'ici. Coup d'envoi à 16h15.