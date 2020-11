Il n'y a pas eu de vainqueur entre Mike Tyson et Roy Jones Jr à l'issue des huit rounds de l'exhibition disputée samedi soir à Los Angeles. Les deux boxeurs, la cinquantaine passée, ont néanmoins livré un beau combat. "Iron Mike" a été le plus entreprenant (67 coups portés contre 37) et le mieux préparé physiquement. Tentant de faire la différence dans la deuxième moitié du combat, il n'y est pas parvenu. Il a en revanche montré que son retour avait du sens.

Déjà trois défaites et désormais un nul, à la maison qui plus est, le premier tiers du PSG en Ligue 1 cette saison ne ressemble à aucun autre. Samedi soir, ce sont les Girondins de Bordeaux qui sont repartis du Parc avec un point. Pembele avait ouvert la marque malgré lui pour Bordeaux avant que Kean puis Neymar ne remettent de l'ordre. C'est finalement Adli, l'ancien de la maison parisienne, qui a égalisé. Si Lille bat Saint-Etienne ce dimanche soir, les Dogues seront à hauteur du Paris Saint-Germain en tête du classement.

Après les individuels, traditionnelles ouvertures de la Coupe du monde, place au sprint ce dimanche en Finlande (10h30 pour les hommes, 13h40 pour les femmes eur Eurosport). Surpris par Laegreid sur le 20 kilomètres, Johannes Boe sera-t-il intouchable sur sa discipline de prédilection ? C'est possible mais on espère qu'un Français, Quentin Fillon-Maillet par exemple, puisse venir lui voler la vedette. Chez les femmes, les Bleues ont aussi les moyens de faire un beau résultat.

Le dimanche est chargé en Ligue 1 cette saison et celui-ci démarrera par la sortie de Lyon sur sa pelouse face à Reims (13h). Après une fin de semaine perturbée par la sanction infligée à Houssem Aouar, l'OL veut parler de jeu. De son côté, Lille clôturera cette 12e journée sur la pelouse d'un Saint-Étienne à l'agonie en championnat. Un succès et le LOSC reviendrait tout simplement à hauteur du leader parisien.

Qui peut empêcher Lewis Hamilton de faire une nouvelle balade dominicale dans le désert de Bahreïn ? En pole position, le Britannique, déjà assuré de terminer pour la 7e fois champion du monde, se méfiera de son coéquipier, Valtteri Bottas, à ses côtés en première ligne. Avec deux voitures aux 3e et 4e places, les Red Bull de Verstappen et Albon peuvent aussi tenter une stratégie décalée. Plus loin, on aura un oeil sur la bataille entre Racing Point, Renault et Ferrari pour la 3e place du championnat du monde constructeurs.