Maradona enterré, Mbappé et Griezmann énervés, Pinturault inspiré ? L'actu sur un plateau

Les Françaises ont validé leur billet pour le prochain championnat d'Europe en dominant l'Autriche (3-0) vendredi à Guingamp. Un but de Wendie Renard et un doublé de Marie-Antoinette Katoto ont offert un succès mérité aux filles de Corinne Diacre, sérieuses et appliquées sur l'ensemble du match après les tensions qui avaient précédé la rencontre.