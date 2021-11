CE QUE VOUS AVEZ PEUT-ÊTRE MANQUÉ ENTRE HIER SOIR ET CE MATIN

1. Tennis - Rolex Paris Masters : Zverev sans trembler

Omnisport Gaston à la folie, l’OM encore en sursis, les Lakers surpris : L’actu sur un plateau HIER À 05:59

Une confiance au zénith et une 8e victoire de suite : Zverev a mis Ruud au pas

2. Football, Liga : Xavi au Barça, c'est officiel

C'est fait ! Xavi est le nouvel entraîneur du FC Barcelone . Attendue toute la journée de vendredi après la longue rencontre entre les dirigeants du FC Barcelone, venus au Qatar jeudi et le club d'Al-Sadd, où entraînait l'ancien milieu de terrain, l'annonce de l'arrivée du jeune technicien a été faite dans la nuit de vendredi à samedi. L'ancien milieu de terrain va débarquer en Catalogne ce samedi et il sera présenté lundi au Camp Nou devant le public.

3. Basket, NBA : Les Nets au rendez-vous, les Warriors déroulent

Avec 29 points et 10 rebonds de Kevin Durant et un triple double de James Harden (13 pts, 10 rbds, 10 pds), Brooklyn a battu Detroit (90-96), où Cade Cunningham a marqué 17 points. Si Stephen Curry n'a pas eu à forcer son talent (19 pts), les Warriors ont eux déroulé face aux Pelicans (126-85) avec 26 points de Jordan Poole. Emmenés par Paul Georges (21 ptsn, 11 rbds, 6 pds), les Clippers de Nicolas Batum (12 pts, 8 rbds) n'ont pas tremblé à Minnesota (84-104). Enfin, les Knicks et leur trio Randle (32 pts) – Barrett (20 pts) – Rose (23 pts) se sont offerts le scalp de Bucks très diminués (98-113).

ON A AUSSI RETENU POUR VOUS

Football, L1 : Le RC Lens a repris ses bonnes habitudes du moment en l'emportant sans trembler, vendredi soir, dans son antre de Bollaert-Delelis (4-0) en match d'ouverture de la 13e journée, pour s'emparer de la 2e place provisoire derrière le PSG.

Formule 1, Grand Prix du Mexique: Max Verstappen (Red Bull) a dominé la séance d'essais libres 2, vendredi à l'Autodrome Hermanos Rodriguez, dans la capitale mexicaine. Impressionnant, le Néerlandais a roulé 0"424 plus vite que Valtteri Bottas et 0"509 plus vite que l'autre pilote de Mercedes, Lewis Hamilton, gêné par le trafic

Boxe : La Française Maïva Hamadouche a échoué à unifier les titres chez les super-plumes, battue par l'Américaine Mikaela Mayer sur décision unanime au bout des dix rounds, à Las Vegas. Les trois juges ont attribué la victoire à Mayer aux points 98-92, 99-91, 100-90.

Golf : L'Américain Matthew Wolff, 31e joueur mondial, a conservé la tête du Mayakoba Championship, avec désormais deux coups d'avance sur son compatriote Scottie Scheffler, vendredi lors du 2e tour disputé à Playa Del Carmen, dans l'Ouest du Mexique

LE TWEET QUI LAISSE PERPLEXE

LA VIDÉO DE RATTRAPAGE

Ce samedi, Mathilde Gros va découvrir l'UCI Tracks Champions League, une nouvelle compétition qui va rythmer cinq week-ends en fin d'année pour les pistards avec, en guise de récompense, une superbe coupe des champions. La pistarde française vous présente cette compétition qui débute à Majorque pour se terminer à Tel-Aviv mi-décembre.

Gros : "Une atmosphère de spectacle : c'est ce qui manquait à la piste aujourd'hui"

LA VIDÉO DE RATTRAPAGE (BIS)

Hugo Gaston a donné bien du fil à retordre à Daniil Medvedev en quart de finale à Bercy vendredi soir. Mais le numéro 2 mondial a mis fin à l'aventure magnifique du Français, s'imposant en deux sets (7-6, 6-4). Le Russe a fait tourner la partie en s'adjugeant une première manche où il était malmené. Retrouvez les meilleurs moments du match en vidéo.

Un 1er set arraché et une remontée avortée : comment Medvedev a arrêté la folie Gaston

A ECOUTER SANS TARDER

Le FC Stream Team

CE QUE VOUS NE MANQUEREZ PAS DE SUIVRE AUJOURD’HUI

1. Cyclisme sur piste : l'UCI Track Champions League se lance se samedi

C’est parti ! Une toute nouvelle compétition de cyclisme sur piste arrive ce samedi : l'UCI Track Champions League. Elle s’étend sur cinq étapes et met aux prises 72 spécialistes (36 femmes, 36 hommes), dont les références mondiales que sont Katie Archibald ou Harrie Lavreysen. Et la première étape a lieu ce samedi à partir de 19h00. Préparez-vous à un nouveau show !

Préparez-vous... L'UCI track Champions League arrive !

2. Tennis - Rolex Paris Masters : Djokovic ouvre le bal, Zverev – Medvedev pour finir

C'est un plateau royal pour les demi-finales de Bercy. Pour sa septième demi-finale à Bercy, Novak Djokovic va défier le Polonais Hubert Hurkacz (10e) qui se retrouve sur sa route vers un sixième titre (14h00). Après ce premier match du dernier carré, Alexander Zverev sera opposé lui au N.2 mondial Daniil Medvedev. Deux chocs alléchants suivre sur Eurosport.

3. Rugby, Test-Match : Un bon test pour les Bleus

La réception de l'Argentine a des airs de répétition générale pour le XV de France (21h00). Après 18 matches, dont six défaites, Fabien Galthié et ses troupes vont passer un test, leur premier à domicile face à une nation de l'hémisphère Sud après une tournée en Australie prometteuse à défaut d'être complètement probante niveau résultats (deux défaites, une victoire).

4. Football - Ligue 1 : Le PSG à Bordeaux, Lille contre Angers

En déplacement à Bordeaux samedi (21h00), le PSG espère ajouter une 11e victoire à sa saison de L1. Et embellir aussi son style de jeu, peu emballant jusqu'à présent depuis le coup d'envoi de cet exercice malgré un quasi sans faute en Championnat. A 17h00, Lille reçoit Angers.

Messi trop dorloté par le PSG ? "On ne verrait pas ça au Bayern Munich"

5. Formule 1, Grand Prix du Mexique : Qui en pole ?

La Red Bull de Max Verstappen devrait lui permettre de gagner le Grand Prix du Mexique, dimanche, pour continuer à creuser l'écart sur Lewis Hamilton (Mercedes) au championnat. Ça, c'est sur le papier. Et dans la réalité ? Premiers éléments de réponse ce samedi avec les qualifications dès 21h00.

6. Football, étranger : Le derby mancunien pour lancer ce samedi

A 13h30, Manchester United et Cristiano Ronaldo vont devoir hausser le niveau face à City, dans un derby très attendu de la 11e journée de Premier League. En Liga, le FC Barcelone, qui verra Xavi arriver en Catalogne dans la journée, se rend en Galice, où le Barça doit affronter le Celta Vigo (16h15). A 21h00, le Real Madrid s'offre lui aussi un derby face à un promu, le Rayo Vallecano (6e). Et en Italie, la Juve, 9e après deux défaites contre Sassuolo et Vérone, doit elle réagir samedi contre la Fiorentina (18h00)

