Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Cyclisme - UCI Track Champions League : Suspense fou avant le dernier tour de piste

Le rendez-vous fixé à Tel Aviv ayant été annulé à cause de la situation sanitaire, l’épilogue de l’UCI Track Champions League se déroule dès ce week-end, à Londres. Vendredi soir, Harrie Lavreysen n’a pu faire mieux que quatrième lors du keirin et reste à portée de tir de Stefan Botticher dans le classement des sprinteurs. La lutte est plus serrée encore chez les sprinteuses, puisque deux points seulement séparent Emma Hinze et Lea Friedrich. Tout ce beau monde s’expliquera une dernière fois ce samedi soir, et ce sera à suivre en direct sur toutes les plateformes d’Eurosport

Lavreysen piégé, Botticher réalise la course parfaite sur le keirin

2. Basket - NBA : Les Clippers rois de Los Angeles, les Warriors domptent les Suns

À Los Angeles, un derby très attendu mettait aux prises Lakers et Clippers. Malgré les performances notables d’Anthony Davis (27 points) et de LeBron James (23 points), ce sont les partenaires de Paul George (19 points, 8 rebonds, 9 passes décisives) et Marcus Morris (21 points) qui ont raflé la mise au terme d’une partie palpitante (115-119). Toujours à l’Ouest, le choc au sommet entre Golden State et Phoenix a été remporté par les Warriors (118-96), en tête de la Conférence, après avoir mis fin à 18 matches sans défaite des Suns.

3. Ski alpin - Beaver Creek/Lake Louise : Goggia et Kilde, les revenants

Les deux ont été éloignés des pistes durant de longs mois à cause d’une grave blessure. Il ne leur a pourtant pas fallu longtemps avant de retrouver les sommets. Vendredi soir, Sofia Goggia et Aleksander Aamodt Kilde ont chacun levé les bras. L’Italienne a remporté la descente de Lake Louise avec une avance insolente sur la deuxième, Breezy Johnson (+1”47). Le Norvégien a, lui, pris le meilleur sur Marco Odermatt pour seulement trois petits centièmes lors du Super-G de Beaver Creek, tandis qu’Alexis Pinturault a terminé à une belle 6e place. Deux descentes hommes (19h) et dames (20h30) seront à suivre ce samedi, en direct et en exclusivité sur Eurosport.

Une course parfaite pour une claque monumentale : la victoire de Goggia en vidéo

On a aussi retenu pour vous

Football - Ligue 2 : Accroché à domicile par Valenciennes (0-0), l’AC Ajaccio a raté l’occasion de ravir - au moins provisoirement - la première place à Toulouse.

Handball - Mondial (F) : Les Françaises ont réussi leur entrée dans la compétition en dominant l’Angola (30-20).

Chloé Valentini lors du match opposant la France à l'Angola aux Championnats du monde de handball, le 3 décembre 2021 Crédit: Getty Images

Football - Bundesliga : Rien ne va plus pour le RB Leipzig, qui a concédé un troisième revers de rang chez l’Union Berlin (2-1).

Tennis - Coupe Davis : La Serbie de Novak Djokovic a été battue en demi-finale par la Croatie (2-1). Marin Cilic et ses partenaires affronteront soit l’Allemagne, soit la Russie en finale.

Novak Djokovic Crédit: Getty Images

Le tweet qui donne envie d’être à dimanche soir

La vidéo de rattrapage

"Ne faites jamais ça !" : Tournant décrypte la chute d'Hinze et Genest à la palette

Le podcast à écouter sans tarder

Dans la dernière émission de Stream Team, Maxime Dupuis et Martin Mosnier sont revenus sur le rôle de Leonardo au PSG, la bataille des chiffres entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi et les perspectives pour l’Olympique de Marseille cette saison.

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd’hui

1. Biathlon - Östersund : Poursuite pour les dames, relais pour les hommes

Deux courses sont au programme, ce samedi après-midi en Suède. Priorité sera donnée à la poursuite féminine (13h), qui verra l’Autrichienne Lisa Therera Hauser ouvrir le portillon de départ, avec 13 secondes d’avance sur la Suédoise Elvira Oeberg. Sixième sur la ligne de départ, Anaïs Chevalier-Bouchet (+28’’) représente la plus sérieuse chance de podium pour les Bleues. Dans la foulée (15h10), le relais masculin français tentera à son tour de tirer son épingle du jeu et devra. Florian Claude, Émilien Jacquelin, Simon Desthieux et Quentin Fillon Maillet sont des prétendants à la victoire, même s’il faudra notamment se méfier des Norvégiens.

Des meilleurs temps de ski, de la confiance au tir : Jacquelin peut viser haut

2. Football - Ligue 1 : Le PSG à l’épreuve de Bollaert

Trois jours après avoir buté sur une solide défense niçoise au Parc des Princes (0-0), le PSG affronte une autre formation ambitieuse du championnat ce samedi soir (21h), à savoir Lens. Dans un stade Bollaert-Delelis plein à craquer et enivré par les fêtes de la Sainte-Barbe, les Sang et Or mettront tout en œuvre pour faire chuter l’ogre parisien. Plus tôt dans la journée, Marseille recevra Brest (17h) et Lille accueillera Troyes (19h).

3. Rugby - Top 14 : Retrouvailles au sommet entre l’UBB et le Stade Toulousain

La saison dernière, ils s’étaient affrontés en demies de Champions Cup et de Top 14. À chaque fois, le Stade Toulousain avait eu le dernier mot. Mais l’Union Bordeaux-Bègles n’a pas perdu son rythme effréné pour autant, et c’est donc bien à un choc entre les deux premiers du championnat auquel nous assisterons ce samedi soir (21h05). Poussé par son public, l’UBB cherchera à prendre sa revanche et, par la même occasion, à ravir la place de leader à son adversaire du soir.

Top 14 - Romain Ntamack et Selevasio Tolofua (Stade toulousain) Crédit: Icon Sport

