1. Rugby - Top 14 : Un 21e Bouclier de Brennus pour Toulouse

Après un superbe titre en Champions Cup face au Stade Rochelais, le Stade Toulousain a remis le couvert pour remporter son 21e titre de champion de France (18-8). Les Haut-Garonnais ont fait preuve d’une grande maîtrise et ont contrôlé cette finale grâce notamment au pied de Thomas Ramos. Les Maritimes, qui n’ont pas réussi à produire du jeu peuvent avoir des regrets.

2. Formule 1 - Grand Prix de Styrie : Red Bull domine à domicile

Dominé par la Red Bull de Max Verstappen aussi bien en essais libres 1 que 2, Lewis Hamilton (Mercedes) redoute que l'écurie autrichienne n'ait pas encore fait tourner son Honda à pleine régime. Dans la foulée, la FIA a annoncé qu’elle imposera à la fin du mois de juillet des délais de réactions humaines lors des pitstops, afin de mettre fin à l'automatisation technique du matériel, qui rendait Red Bull particulièrement compétitive dans ce domaine. Un coup sournois de Mercedes, a dénoncé l'équipe autrichienne.

Max Verstappen (Red Bull) Crédit: Getty Images

3. Basket - NBA : Milwaukee écrase Atlanta pour revenir à égalité

Battus à domicile lors du premier match de la série, les Milwaukee Bucks n’ont fait qu’une bouchée des Atlanta Hawks (125-91) dans la nuit de vendredi à samedi. Giannis Antetokounmpo a été particulièrement dominant avec 25 points inscrits en 29 minutes. Les deux équipes sont maintenant à égalité, une victoire partout lors de cette finale de la conférence Est. A l'Ouest, Phoenix mène 2-1 contre les Los Angeles Clippers.

Tennis - ATP Santa Ponsa : Vainqueur de Pablo Carreño Busta en trois sets (3-6, 6-3, 6-2), Daniil Medvedev a gagné le droit de disputer la toute première finale de sa carrière sur gazon. Ce sera face à Sam Querrey, qui a dominé le Français Adrian Mannarino (6-4, 6-3).

Basket - NBA : Selon plusieurs médias américains, les Mavericks ont trouvé un accord avec Jason Kidd, qui devrait ainsi remplacer Rick Carlisle sur le banc de Dallas la saison prochaine. Assistant-coach aux Lakers depuis 2019, Kidd retrouverait ainsi un rôle d'entraîneur principal et rejoindrait une franchise avec laquelle il a été titré en tant que joueur, en 2011.

Jason Kidd avec les Milwaukee Bucks Crédit: Getty Images

Tennis - Wimbledon : Le tirage au sort du Grand Chelem londonien a rendu son verdict. Finalistes en 2019, Novak Djokovic et Roger Federer vont s'éviter avant une (très) hypothétique finale en forme de remake. Le Suisse, qui affrontera Adrian Mannarino au 1er tour, est dans la partie basse du tableau et pourrait défier Daniil Medvedev en quart de finale. A noter également le 1er tour choc entre Ugo Humbert et Nick Kyrgios.

Athlétisme - 10.000 m : Quadruple champion olympique sur piste, passé sur route en 2017, Mo Farah (38 ans) a échoué à se qualifier pour les Jeux vendredi sur 10 000 m à Manchester, ratant les minima. La date limite pour les réaliser est le 29 juin et il a décidé de rendre les armes.

Mo Farah à l'arrivée du 10 000 m des championnats de Grande-Bretagne, vendredi 25 juin 2021 à Manchester Crédit: Getty Images

Alex de Minaur, vainqueur en deux sets face à Soonwoo Kwon en quarts de finale du tournoi ATP d'Eastbourne, a gagné un point spectaculaire lors de la deuxième manche. Tout proche de toucher le filet, il est parvenu à l'éviter, au prix d'un numéro d'équilibriste, a réussi à renvoyer le lob adverse dans la foulée puis a fini par avoir le dernier mot. La preuve en vidéo.

"C'est mythique" : L'équilibriste De Minaur flirte avec le filet et finit par gagner le point

Nous sommes à J-3 du huitième de finale de l'Euro 2020 entre la France et la Suisse. Comme les Français, nos deux reporters sans frontières Maxime Dupuis et Martin Mosnier ont débarqué à Bucarest, capitale de la Roumanie et lieu du prochain match de l’équipe de France. Les hommes de Deschamps se cherchent encore un peu, passant d'un système à l'autre et ayant du mal à se retrouver offensivement. Et ceci ne s'expliquerait-il pas avec une baisse physique générale des troupes ? Bienvenue dans le FC Stream Team !

1. Football - Euro 2021 : Place à la phase finale !

La phase de groupes terminée, ce samedi débute les huitièmes de finale de l’Euro 2021. Et ce seront le Pays de Galles et le Danemark qui lanceront les hostilités sur la pelouse d'Amsterdam (18h00). Deuxièmes du groupe A, les coéquipiers de Gareth Bale devront se frotter aux Danois, deuxième du groupe B pour une rencontre qui promet de faire des étincelles.

Gareth Bale (Pays de Galles) contre l'Italie / Euro 2020 Crédit: Getty Images

L’autre demi-finale opposera l’Italie, impressionnante depuis la compétition avec trois victoires en phase de poules, à l’Autriche (deuxième du groupe C), à 21h00, sur la pelouse de Wembley. A ne pas rater !

2. Cyclisme - Tour de France : Jour de grand départ

Ils seront 184 sur la ligne à Brest ce dimanche pour le grand départ du Tour de France (12h30), mais à peine une grosse dizaine à pouvoir nourrir légitimement de réelles ambitions au classement général. Qui succèdera à Tadej Pogacar en jaune sur les Champs-Elysées le 18 juillet ? Le jeune Slovène s'impose comme le principal favori, mais la concurrence s'annonce dense. Cette première étape, parfaite pour les puncheurs avec une arrivée en côte, pourrait voir Julian Alaphilippe revêtir la première tunique jaune...

3. Basket - Euro féminin : Dernière marche avant la finale pour les Bleues

L’équipe de France disputera la demi-finale du championnat d’Europe ce samedi face au Belarus (18h00). Quadruple finaliste de rang sans l'emporter, les Bleues ont de quoi être confiantes... mais elles sont face à un obstacle à ne pas sous-estimer dans la quête à leur troisième titre européen.

4. Basket - Jeep Elite : Dénouement du championnat

L'ASVEL n'a plus qu'un match à gagner pour conserver sa couronne nationale. Tombeur de Strasbourg en demi-finale du Finale Four, le club de Tony Parker va tenter de garder son titre de champion de France face à la JDA Dijon, qui s’est qualifié aux dépens de Monaco. Coup d’envoi à 13h35.

TJ Parker (ASVEL) / Elite Crédit: Getty Images

