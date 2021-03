CE QUE VOUS AVEZ PEUT-ÊTRE MANQUÉ ENTRE HIER SOIR ET CE MATIN

1. Football – Coupe de France : Monaco continue, énorme choc en 8e

Omnisport "La honte" marseillaise, Paris-Nice, Antetokounmpo parfait : L'actu sur un plateau HIER À 05:57

L1 ou Coupe, même combat : Monaco est trop costaud pour Nice

2. Jeux Olympiques – Tokyo 2021 : Le départ de la flamme à huis clos

La cérémonie de départ du relais de la flamme olympique des Jeux de Tokyo se déroulera sans doute sans spectateurs, mais le public sera autorisé à assister au relais lui-même, a rapporté mardi un journal japonais. Selon le quotidien Yomiuri, les organisateurs des JO de Tokyo, qui doivent se tenir cet été, souhaiteraient éviter des attroupements au départ de la flamme olympique prévu le 25 mars à Fukushima et auquel 3.000 personnes devaient initialement assister.

La flamme olympique des JO de Tokyo 2020 Crédit: Getty Images

3. Tennis – Open 13 : Gaston, enfin

Hugo Gaston attendait ça depuis le mois d'octobre. Après son épatant parcours à Roland-Garros, le jeune Français n'avait pas remporté le moindre match sur le circuit principal. C'est chose faite. Lundi, il s'est imposé au premier tour à Marseille en battant en trois sets l'Autrichien Dennis Novak.

Hugo Gaston au Masters 1000 de Paris 2020 Crédit: Getty Images

On a aussi retenu pour vous

Football – Serie A : L'Inter Milan a poursuivi sur son rythme de champion, en tête de la Serie A, en dominant l'Atalanta Bergame (1-0) au terme d'un duel intense, lundi à San Siro en clôture de la 26e journée. L'Inter conserve 6 points d'avance sur l'AC Milan.

Football – Premier League : En battant Everton (2-0) lundi, Chelsea conserve sa place de 4e de la Premier League, offrant le dernier billet anglais pour la Ligue des champions, et se trouve désormais sous la menace de West Ham, vainqueur de Leeds (2-0) en fin de cette 27e journée.

Football - Ligue 2 : Selon les informations de Berry Républicain, confirmées peu après par L’Équipe, Michel Denisot va devenir le nouveau président de la Berrichonne de Châteauroux. Passée sous pavillon saoudien, la lanterne rouge de Ligue 2 pourrait subir de grands changements dans les jours à venir.

Football – Ligue 1 : Le latéral international algérien de Nice Youcef Atal, sera arrêté trois à quatre semaines en raison d'une lésion aux adducteurs, a annoncé lundi l'entraîneur azuréen Adrian Ursea lors de la conférence d'après-match Nice-Monaco.

Tennis – ATP Doha : Le Français Richard Gasquet a dominé le Slovène Blaz Rola en deux manches (6-4, 6-4) lundi, lors du 1er tour du tournoi ATP 250 de Doha.

La vidéo de rattrapage

Entre les polémiques du Top 14 et ceux des 6 Nations, Jean-Baptiste Lafond ne sait plus où donner de la tête. Une chose est sûre : Toulouse tient la corde en France, et la France, elle, tient la corde en Europe où elle s'apprête à défier l'Angleterre à Twickenham pour repartir de l'avant et oublier ses histoires extrasportives covidiennes

Lafond : "On va voir si le régional de l'Ehpad va réagir face aux Bleus"

Le tweet (inquiet) du Red Star

A ne pas rater ce mardi

1. Football – Ligue des champions : La Juve dans de sales draps

Le meilleur buteur de l'histoire la Ligue des champions et le plus prolifique de cette saison reviennent dans la lumière mardi : Cristiano Ronaldo doit sortir la Juventus d'un mauvais pas contre Porto, tandis qu'Erling Haaland veut emmener Dortmund en quarts en battant Séville. Turin, vaincu 2-1 à l'aller au Portugal, aborde ce huitième de finale retour de C1 dans une posture bien moins favorable que le Borussia Dortmund, solide vainqueur en Espagne du Séville FC avec un doublé de l'attaquant norvégien (3-2). Mais une élimination agirait comme un raz-de-marée pour une Juve déj larguée en Serie A.

Ronaldo et la Juve jouent gros Crédit: Getty Images

2. Cyclisme – Paris-Nice : Une journée déterminante

Après deux étapes offertes à des sprinters, Sam Bennett (Deceuninck) et Cees Bol (DSM), la troisième étape de Paris-Nice, ce mardi, prend la forme d'un contre-la-montre, le seul de l'épreuve, qui sera long de 14,4 kilomètres avec départ et arrivée à Gien, sur les bords de la Loire. Une journée qui pourrait être capitale dans l'optique de la victoire finale alors que Primoz Roglic et Jumbo-Vista font toujours figure de favori.

Le profil de la 3e étape : 14 km et une rampe finale surprise pour une première explication

