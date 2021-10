C'est un personnage à part qui s'en est allé. Vous pouviez l'adorer ou le détester. Mais ce n'était pas possible de rester insensible face à lui. Et si Bernard Tapie a eu mille vies en passant par le monde des affaires à la politique faisant autant de vagues qu'il ne séduisait par son charisme, ses coups d'éclats et ses sombres affaires, ce touche-à-tout hors norme en a aussi profité pour laisser son empreinte dans le monde sportif en tant qu'ancien patron de l'Olympique de Marseille et de l'équipe cycliste La Vie Claire.

qui avait une combativité à déplacer les montagnes et à décrocher la lune ne déposait jamais les armes, et livra bataille contre le cancer jusqu'à ses derniers instants" et dont "l'ambition, l'énergie et l'enthousiasme furent une source d'inspiration pour des générations de Français". Et si Marseille est aujourd'hui en deuil , l'onde de choc dépasse largement la cité phocéenne. Le Président de la République, Emmanuel Macron, et son épouse Brigitte, ont ainsi tenu à rendre hommage à cet homme "" et dont "".

Aulas : "Ta passion était un phare"

Omnisport Barça, Paris-Roubaix, Monfils, L1 et Liverpool-City : L'actu sur un plateau IL Y A 7 HEURES

A sa manière, Bernard Tapie a en effet montré la voie. En football, l'ancien ministre de la Ville a par exemple su décomplexer une France qui ne savait pas gagner en amenant l'OM sur le toit de l'Europe avec la Ligue des champions 1993. "Tu nous manques beaucoup Bernard. Avec ta disparition, c'est un pan entier du football français qui s'éteint. Ta passion était un phare. Tu as montré la voie à bon nombre d'entre nous et sans toi, rien ne serait comme aujourd'hui, y compris pour l'Olympique Lyonnais", a ainsi lancé Jean-Michel Aulas, autre patron emblématique du football français.

Tous les clubs de L1 ont d'ailleurs tenu à rendre un dernier hommage à cet acteur majeur des années 90. Même ses principaux rivaux comme le PSG par exemple :

Ou encore les Girondins de Bordeaux, un club qui a vu Tapie entretenir une rivalité aussi passionnée que marquante avec son président de l'époque, Claude Bez :

Y a ceux qui gagnent et ceux qui perdent. Lui faisait partie de la première catégorie.

"Dirigeant mythique du football français" comme le glisse l'AS Saint-Etienne, Bernard Tapie ne se résume cependant pas au ballon rond quand on parle de sport. Bien avant de se lancer à l'OM, il s'est fait connaître par le cyclisme. En créant l'équipe La Vie Claire de 1984 à 1991. Et là aussi, il a marqué les esprits : "C'était quelqu'un à qui on ne pouvait pas dire non. Il savait transmettre l'envie et le désir. Il a été un accélérateur de changement d'époque dans le cyclisme", a salué sur RMC Marc Madiot, ancien coureur de l'équipe de Bernard Tapie 'Toshiba-La Vie Claire'.

Son côté fonceur et fort en gueule avait déjà séduit. "C'était un battant, un homme de défis, a lancé de son côté à l'AFP Bernard Hinault, ancien coureur de La Vie Claire. C'était un personnage hors du commun. Je l'avais eu au début de l'année au téléphone. Il m'avait dit: 'On s'accroche. Il faut se battre, il faut y croire'. C'était son côté battant. Il avait envie de toucher à tout. Peut-être a-t-il fait une erreur d'aller en politique, mais c'était son choix (...) Il y a ceux qui gagnent et ceux qui perdent. Lui faisait partie de la première catégorie."

C'était un fabuleux booster d'énergie

Le plus impressionnant peut-être avec lui est qu'il parvenait à transmettre cette énergie de gagneur à ses troupes. Aussi bien en football qu'en cyclisme. Et en écoutant ceux qui l'ont connu au quotidien, c'est ce qu'il reste de ce dirigeant hors du commun, cette capacité d'exception à sublimer ses équipes. A les motiver pour aller encore plus loin et toucher leurs rêves du doigt. "Je me souviens de certaines épreuves où on était à la rue, raconte Marc Madiot. Et après 10 minutes de la bonne parole de Nanard, on était reparti. Il avait cette expression qui permettait de ne plus douter et de repartir au combat. Il était exceptionnel là-dessus."

Dans L'Equipe, Bernard Casoni, ex-défenseur de l'OM, n'en dit pas moins. "Son charisme a forcément marqué les esprits. C'était un fabuleux booster d'énergie qui te poussait toujours à renverser des montagnes. Avec lui, rien n'était impossible. Il transmettait des messages très forts qui prenaient vraiment aux tripes. Il dégageait quelque chose d'exceptionnel, il avait un immense charisme". Avec lui, impossible n'était pas français.

Omnisport Dauphin lensois, le peloton féminin en Enfer, retrouvailles Griezmann-Barça : L'actu sur un plateau HIER À 06:02