1. Tennis - Rolex Paris Masters : Tsitsipas a rejoint Djokovic en demies

2. Football - Ligue 1 : Auxerre revient de Troyes avec le nul

3. Basket - Betclic Élite : Wembanyama en mode record

Il n'en finit plus de briller. Pour le deuxième match de Betclic Élite des Metropolitans retransmis par la NBA, sa future destination, Victor Wembanyama a crevé l'écran dans le succès des siens sur Limoges (78-69). Une performance à 33 points, son record personnel, et 12 rebonds pour 41 d'évaluation avec à la clé quelques images spectaculaires qui ont déjà traversé l'Atlantique. Sa petite alerte à la cheville en début de partie a été bien vite oubliée.

Tennis - Masters WTA : Aryna Sabalenka s'est qualifiée pour les demi-finales à la faveur de sa victoire contre Jessica Pegula (6-3, 7-5) conjuguée à la défaite d'Ons Jabeur face à Maria Sakkari (6-2, 6-3 ).

Basket - NBA : Privés de leurs meilleurs joueurs mis au repos, les Warriors ont chuté pour la 5e fois de suite face aux Pelicans (114-105). Huitième succès en huit matches pour les Bucks.

Basket - Euroligue : L'AS Monaco Basket est venue à bout de l'Etoile Rouge de Belgrade (85-77) et a rejoint Fenerbahçe en tête. L'ASVEL, de son côté, a battu le Virtus Bologne (84-79) et se trouve à l'équilibre (3v-3d).

Handball - Championnats d'Europe (F) : Le premier jour de compétition a vu la Norvège dominer la Croatie (32-23), la Suède battre la Serbie (27-21), la Slovénie surprendre le Danemark (28-26) et la Hongrie s'offrir la Suisse (33-28).

Ce samedi place aux demi-finales à Bercy ! Ce sera évidemment à suivre sur Eurosport et c'est, sans aucun doute, à ne pas manquer. Dès 14h, Félix Auger-Aliassime, le tube de l'automne , sera aux prises avec la sensation Holger Rune pour une 17e victoire consécutive et une 4e finale de rang. La suite, au plus tôt à 16h30, ce sera l'affiche du jour entre Novak Djokovic et Stefanos Tsitsipas.