Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Transferts : Telles tout proche de Paris ?

C'est le média brésilien GauchaZH qui avance cette information : Alex Telles, latéral du FC Porto, serait sur le point de rejoindre le Paris Saint-Germain. Le joueur de 27 ans, qui ne possède plus qu'un an de contrat, semblait pourtant proche de Chelsea. Le PSG pourrait conclure le transfert entre 20 et 25 millions. Le recrutement d'un latéral gauche est une priorité cet été alors que Layvin Kurzawa, en fin de contrat, va, selon toute vraisemblance, quitter le club.

2. Formule 1 - Saison 2020 : Deux courses à Silverstone et en Autriche ?

On pourrait voir deux grand prix d'affilée sur un même circuit en 2020, plus précisément à Spielberg (Autriche) et à Silverstone (Grande Bretagne). L'idée fait son chemin compte tenu du bouleversement du calendrier. Neuf des 22 courses de la saison 2020 ont déjà été annulées ou reportées en raison de la pandémie de Covid-19. Le GP de France prévu le 28 juin est la première des courses encore programmées mais sa tenue est incertaine.

3. Football - Chinese Super League : Début au plus tard en juillet ?

Le championnat chinois de football de première division, dont le début est retardé en raison de l'épidémie de Covid-19, devrait commencer fin juin ou début juillet, a affirmé le PDG du club de première division Guangzhou R&F. Le championnat chinois était censé commencer le 22 février. Mais la première journée a été reportée en raison de l'épidémie, qui a débuté en Chine en décembre avant de s'étendre à l'ensemble de la planète.

La vidéo de rattrapage

Vidéo - Bonne nouvelle pour le PSG ? La Juve a peut-être trouvé une alternative à Icardi... 02:59

Ce qu'il ne faut pas manquer aujourd'hui

1. Basket - NBA : Magic à pile ou face, draft du siècle et blessure : la naissance des Bulls de Jordan

Saga Bulls - Episode 1Eurosport

A l'occasion de la sortie du documentaire "The Last Dance", consacré à la dernière saison de Michael Jordan sous le maillot des Bulls en 1997-98, nous vous entraînons dans la triomphale saga de la franchise de l'Illinois sous le règne de "His Airness". Première partie avec les circonstances de l'arrivée de Jordan à Chicago et ses premières campagnes, brillantes mais frustrantes.

Le 1er épisode de notre série

2. Football - Ligue 1 : CR7-OL, l'histoire aurait pu être toute autre

Entre vraies histoires ou légendes urbaines, le charme du mercato réside aussi dans ces dossiers liant les plus grandes stars du football à notre Ligue 1. Négociations ratées, manque de clairvoyance ou simple malchance, retour sur tous ces grands noms qui auraient pu atterrir dans notre championnat. Premier épisode ce lundi avec l’OL et la rumeur d'un échange improbable en 2002.

Cristiano Ronaldo à l'OL, l'improbable échange qui n'a jamais eu lieuEurosport

3. Football - Transferts : Les bonnes opportunités de la L1 pour le PSG

Piocher en Ligue 1 est une habitude que le Paris Saint-Germain n'a pas. Et pourtant, il aurait tort de ne pas regarder ce qu'il se passe sur le marché hexagonal pour renforcer son effectif la saison prochaine. De Camavinga à Aït Nouri en passant par Aouar et Benitez, tour d'horizon des joueurs qui auraient un bon profil pour rejoindre le club de la capitale.

4. Formule 1 - C'est qui le plus fort : Schumacher ou Hamilton ?

C'est une nouvelle rubrique que nous inaugurons sur Eurosport.fr : c'est qui le plus fort ? Pour débuter, nous avons choisi un débat entre Michael Schumacher et Lewis Hamilton, respectivement septuple et sextuple champions du monde. Nos journalistes Stéphane Vrignaud et Julien Pereira se posent la question de savoir qui est le meilleur des deux.