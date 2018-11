Tristesse, espoir, Falcao, Greak Freak : l'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Rugby - Test-match : Le XV de France termine par une défaite face aux Fidji

On les pensait guéris, revigorés par leur victoire face à l'Argentine (28-13). Mais les Bleus sont retombés dans leurs travers pour leur dernière sortie de l'année face aux Fidji (14-21). Au contact mais peu emballant, le XV de France a fini par craquer face à l'endurance des Océaniens. Avec une seule victoire sur la tournée de novembre, la France n'a levé aucun doute. Elle n'a plus remporté son dernier match de l'année depuis 2012.

• L'antisèche : L'humiliation

2. Football - Ligue 1 : Falcao fait respirer Monaco

Ils l'attendaient depuis douze journées. Enfin, les Monégasques ont remporté un deuxième succès cette saison en Ligue 1, le premier sous l'ère Henry. Grâce à un coup-franc de Radamel Falcao, les hommes du Rocher prennent une bouffée d'air frais en bas de classement, et se replacent à deux points de Dijon (18e). Si le jeu n'a pas été rassurant, Monaco a pu (enfin) s'en remettre à son homme providentiel.

• Retour du tigre, courage nantais, défense horrible : les tops et les flops de samedi

3. Basket - NBA : Giannis Antetokounmpo gagne son duel face à DeRozan

34 points, 18 rebonds, 8 passes à 56% au tir. Giannis Antetokounmpo a marché sur San Antonio cette nuit pour emmener Milwaukee à la victoire 135-124 et conforter la deuxième place de la conférence Est. Face à DeRozan (34 points également), le "Greek Freak" a confirmé qu'il serait parmi les favoris au titre de MVP cette saison.

4. Football - Liga : Dembélé sauve le Barça

Si le Real Madrid a sombré face à Eibar, Barcelone peut s'estimer heureux de ramener un point du Métropolitano de l'Atlético Madrid. Grâce à un but en fin de match d'Ousmane Dembélé, les Blaugrana arrachent le match nul (1-1) et restent en tête de la Liga devant leur adversaire du soir.

On a aussi retenu pour vous

Ski - Killington : Federica Brignone a survolé samedi le géant de Killington (Etats-Unis), grâce notamment à une deuxième manche remarquable. Elle devance sur le podium Ragnhild Mowinckel et Stephanie Brunner. Mikaela Shiffrin (4e) et la Française Tessa Worley (5e) sont passées à côté.

Vidéo - Brignone était en mode météore pour décrocher la timbale 01:40

Ski - Lake Louise : Parti en premier de la descente, l'Autrichien Max Franz n'a jamais été rejoint. Il remporte devant Innerhofer et Paris sa deuxième victoire en Coupe du monde après Val Gardena en 2017. Le premier Français Johan Clarey a pris une belle 5e place, mais la grande victoire du jour était pour Valentin Giraud-Moine (46e), de retour en compétition 666 jours après sa chute.

Vidéo - La leçon de courage du jour : Giraud-Moine est l'autre grand vainqueur 01:51

Rugby - Top 14 : Grâce à leurs victoires face à Pau et Grenoble, Toulouse et le Racing continuent leur marche en avant en haut du classement du Top 14. Encore défait face à l'UBB, Toulon n'y arrive toujours pas et reste douzième au classement.

Patinage artistique : Les patrons sont de retour. Pour sa rentrée, le couple Papadakis/Cizeron a remporté les Internationaux de France de danse sur glace en réalisant la meilleure marque de la saison, avec 216,78 points.

Vidéo - Nouveau programme pour nouvelle démonstration : Papadakis et Cizeron ont retrouvé leurs habitudes 07:22

Le tweet qui laisse bouche bée

Giannis Antetokounmpo n'est pas un humain comme les autres. Alors, lorsqu'il part seul au dunk, ses mensurations démentielles donnent le vertige à tout amateur de basket.

La vidéo de rattrapage

Initialement prévu samedi à 21h, le match retour de la finale de la Copa Libertadores entre les deux rivaux argentins Boca Juniors et River Plate a été repoussé à dimanche soir. La raison : le caillassage du bus des joueurs de Boca par des supporters de River.

Vidéo - Bus attaqué, joueurs blessés, match reporté : la fête a été gâchée à Buenos Aires 02:04

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Tennis - Coupe Davis : La France face à un immense défi

Un stade Pierre Mauroy en fusion, une paire française transcendée, et revoilà les Bleus. En s'imposant avec autorité face aux Croates, Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert ont honoré leur statut et fait naître un petit espoir dans le camp français. Désormais, place aux deux derniers simples. Et une équation à plusieurs inconnues pour Yannick Noah, qui doit composer sans Gasquet, Simon, Paire et sans doute Tsonga.

• Deux simples, quatre possibilités : Noah joue à cache-cache pour dimanche

Vidéo - Pouille et Herbert alignés en simple dimanche ? "C'est plausible et même probable" 04:12

2. Football - Ligue 1 : Marseille sous pression face à Amiens

Alors que Lille (2e) se déplacera à Nice (17h) et Montpellier (3e) recevra Rennes (15h), c'est vers Marseille que se tourneront surtout les regards pour conclure cette 14e journée de Ligue 1. En déplacement à Amiens (21h), les hommes de Rudi Garcia doivent gagner pour ne pas être décrochés dans la course au podium.

Vidéo - Garcia sur Germain et Mitroglou : "À ce poste, la confiance est importante" 01:45

3. Formule 1 - GP d'Abu Dhabi : Hamilton et Alonso pour finir en beauté

Déjà assuré du titre de champion du monde, Lewis Hamilton aura l'occasion de conclure en beauté sa saison dimanche lors du dernier Grand Prix de la saison. Il partira en pole position aux côtés de son coéquipier Bottas devant les Ferrari et les Red Bull. Ce sera également l'occasion de voir pour la dernière fois Fernando Alonso conduire une F1 après 17 saisons et 312 Grand Prix.

• Facteur X, Podium 2018, cadeau à Bottas, record : le Grand Prix en questions