Ce que vous avez peut-être manqué entre hier et aujourd'hui

1. Voile - Coupe de l'América : Quatrième sacre pour Team New Zealand

Team New Zealand a remporté mercredi la 36e Coupe de l'America, conservant la mythique Aiguière d'argent à la faveur d'une septième victoire, décisive, face au défi italien Luna Rossa à Auckland. Les Néo-Zélandais l'ont emporté 7-3 alors qu'ils étaient menés 2-3...

Omnisport Messi et Griezmann en mode joailliers, Brooklyn en mode patron : l'actu sur un plateau HIER À 06:03

2. Football - Ligue des champions : Le Real Madrid et Manchester City verront les quarts de finale

Pas de surprise en C1 mardi soir. Le Real Madrid, déjà victorieux à l'aller (0-1) n'a fait qu'une bouchée de l'Atalanta Bergame (3-1) et a pu compter sur un merveilleux Benzema. De son côté, Manchester City a mis fin rapidement au suspense dans le 8e de finale retour l'opposant au Borussia Mönchengladbach (2-0).

3. Tennis - ATP Acapulco : Pas de miracle pour Paire, balayé par Tsitsipas

Benoit Paire , qui traverse une période plus que compliquée sur les courts, n'aura pas réussi à se défaire de Stefanos Tsitsipas pour son entrée en lice. Tête de série numéro 1, le Grec s'est baladé et s'est imposé en deux manches, 6-3, 6-1.

Nous avons aussi retenu pour vous

Basket - NBA : Les Lakers se sont imposés face à Minnesota dans la nuit de mardi à mercredi (137-121). LeBron James, auteur d'un nouveau trible-double (le deuxième consécutif en NBA), a encore brillé.

Tennis - ATP Acapulco : Diego Schwartzman, numéro 9 mondial, a été éliminé dès son entrée en lice par l'Italien de 19 ans Lorenzo Musetti en trois manches (6-3, 2-6, 6-4).

Hockey - NHL :Alex Ovechkin a dépassé Phil Esposito au sixième rang des meilleurs marqueurs de l'histoire de la NHL, en marquant le 718e but de sa carrière mardi lors de la victoire contre les New York Islanders (3-1).

Basket - NBA : Grâce à Lilliard en feu et auteur de 50 points, les Blazers ont réussi à se défaire des Pelicans dans les derniers instants de la rencontre cette nuit (125-124).

Le tweet salvateur pour les fans de Portland

La vidéo de rattrapage

A l'issue des essais hivernaux disputés à Sakhir le week-end dernier, Stéphane Vrignaud et Gilles Della Posta font le point pour les Fous du Volant sur ce qu'il faut retenir pour les équipes Red Bull, Mercedes et Ferrari.

"Red Bull a peut-être mieux interprété le règlement cette année"

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Ski alpin - Finales de la coupe du monde : Pinturault pourrait participer à la descente

Alexis Pinturault pourrait bien s'aligner sur la descente de Lenzerheide mercredi. Il a en tout cas un dossard (le 21) réservé à son nom et prendra sa décision à l'issue de l'entraînement du matin. Reste une énorme inconnue : la descente aura-t-elle lieu ? C'est loin d'être certain. Le deuxième entraînement officiel de la descente a été annulé mardi en raison des conditions météorologiques.

2. Football - Ligue des champions : Derniers huitièmes de finale ce soir

6 des 8 qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des champions sont connus, il n'en reste plus que deux. Mercredi soir, le Bayern va recevoir la Lazio après s'être largement imposé sur la pelouse romaine à l'aller (4-1). Cela risque d'être plus serré entre Chelsea et l'Atlético Madrid. Les hommes de Tuchel se sont imposés à l'aller sur le plus petit des scores, grâce à un but somptueux d'Olivier Giroud.

Omnisport Paris renversé, Bleus qualifiés, Gobert inspiré... : l'actu sur un plateau 15/03/2021 À 05:51