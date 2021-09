Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Tennis - US Open : Les jeunes loups Alcaraz et FAA enchaînent

Alcaraz, la jeunesse triomphante : comment l'Espagnol a lessivé Gojowczyk en 8e

Dans le tableau dames, la Canadienne de 19 ans Leylah Fernandez a encore fait sensation en disposant d'Angélique Kerber. Elina Svitolina a disposé de Simona Halep et Aryna Sabalenka n'a laissé aucune chance à Elise Mertens.

Une championne après l’autre : Fernandez s’offre Kerber et poursuit son parcours inattendu

2. Rugby - Top 14 : Toulouse, c'est renversant

Le choc a encore basculé en faveur de Toulouse . Comme en finale du Top 14 et de la Coupe d'Europe la saison dernière, les Toulousains ont pris le dessus sur La Rochelle (16-20) en clôture de la première journée. Les champions de France en titre ont pourtant longtemps été dominés mais l'exclusion de Will Skelton peu avant l'heure de jeu leur a permis de renverser la vapeur grâce à un éclair de génie de Romain Ntamack.

Top 14 - Antoine Dupont (Toulouse) Crédit: Icon Sport

3. Football - Qualifications Coupe du monde 2022 : Le choc Brésil-Argentine a fait flop

placés immédiatement en quarantaine" pour avoir fourni de "fausses informations" dans le formulaire d'entrée au Brésil. Lunaire. Sur le terrain, le duel des cadors sud-américains a duré 7 minutes. En dehors, beaucoup plus. Car l'affiche opposant le Brésil à l'Argentine a finalement été suspendue après que l'agence sanitaire brésilienne a pénétré sur la pelouse. La raison ? Quatre joueurs argentins évoluant en Angleterre auraient dû être "" pour avoir fourni de "" dans le formulaire d'entrée au Brésil. Lunaire.

On a aussi retenu pour vous

Football - Qualifications Coupe du monde 2022 : Romelu Lukaku a fêté sa 100e cape avec un 50e but lors de ses 50 derniers matches : Romelu Lukaku a fêté sa 100e cape avec un 50e but lors de ses 50 derniers matches avec la Belgique face à la République tchèque . L'Italie a conservé son invincibilité face à la Suisse. L'Espagne et l'Allemagne ont rassuré.

Football - Transferts : Franck Ribéry va bel et bien L'Equipe. : Franck Ribéry va bel et bien s'engager avec la Salernitana , promue cette saison en Serie A, annonce

Rugby - Coupe du monde 2023 : Le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié a évalué dimanche à "une dizaine" le nombre de nouveaux joueurs susceptibles d'être sélectionnés d'ici la compétition (8 septembre - 28 octobre 2023), organisée en France, lors d'un entretien sur Canal+.

Le tweet sourire

Paulo Dybala a trouvé de quoi rire lors du "match" Brésil-Argentine. Lionel Messi a malencontreusement endossé la chasuble d'un photographe. Et visiblement, son coéquipier a apprécié.

La vidéo de rattrapage

Primoz Roglic a remporté sa troisième Vuelta. Et il a bouclé la boucle avec la manière. La preuve.

Roglic gobe Mas sur le chrono avant de remporter la Vuelta : son final magistral en vidéo

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Tennis - US Open : Djokovic face à la révélation Brooksby

Novak Djokovic entame la dernière ligne droite d'un parcours qui doit le mener vers un Grand Chelem calendaire. En huitièmes, le Serbe affronte l'une des révélations de la saison, Jenson Brooksby. A ne pas manquer non plus, la très belle affiche entre Alexander Zverev et Jannik Sinner. Dans le tableau dames, Swiatek affronte Bencic, Pliskova défie Pavlyuchenkova alors que Andreescu est opposée à Sakkari.

Le Paire que l'on aime voir : sa volée-amortie tout en désinvolture

2. Football - Qualifications Euro Espoirs 2023 : Une autre formalité pour les Bleuets

Second test a priori très abordable pour les Bleuets. Faciles vainqueurs de leur premier match face à la Macédoine du Nord (3-0), les hommes de Sylvain Ripoll doivent enchaîner face aux Îles Féroé (18h30). Pour le sélectionneur de l'équipe de France Espoirs, c'est une nouvelle occasion de corriger le manque de réalisme des siens.

Camavinga peut-il s'imposer au Real ?

