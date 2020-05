Le week-end commence bien sur Eurosport. Dès 9h30, Christian Califano s'invite chez Romain Ntamack pour évoquer le Stade toulousain, rugby mais pas que. Et puis, côté actu on parle reprise, compliquée en Bundesliga et peut-être à huis clos à Flushing. Sans oublier les polémiques et le bilan de la Ligue 1, et la légende d'Andre Agassi.

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Tennis : L'US Open pense au huis-clos

Les organisateurs du Grand Chelem américain ont indiqué vendredi qu'un tournoi sans public faisait partie des alternatives à l'étude pour que l'événement ait lieu, à Flushing Meadows, du 24 août au 13 septembre. "Nous tenons à préciser que l'idée de changer de lieu et de date ne fait pas partie des options prioritaires", ont-ils insisté.

En ajoutant que "La santé et la sécurité de toutes les personnes impliquées orienteront notre décision", ils ont aussi ouvert la porte à un huis clos. Réponse dans "six à huit semaines". Soit dans la seconde quinzaine de juin.

2. Football - Bundesliga : Trois cas de Covid-19

Le reprise espérée en Bundesliga ce mois-ci, à huis-clos, se complique. Trois membres du FC Cologne se sont révélés positifs au coronavirus, lors d'un test de l'équipe, de l'encadrement et du personnel du club, jeudi. Ces personnes sont asymptomatiques, a assuré le FC Cologne vendredi. Il s'agit de deux joueurs et d'un préparateur physique selon le site du quotidien Bild.

Si le FC Cologne a estimé que "l'entraînement peut continuer comme prévu", la balle est désormais dans le camp des ministres des sports des Länder - les Régions - et de la Ligue allemande, qui s'étaient déclarées favorables au redémarrage du championnat, moyennant des mesures d'hygiène et des tests régulier des joueurs.

3. Football - Parker un peu plus dans le pas d'Aulas

Tony Parker serait heureux de succéder un jour à Jean-Michel Aulas, 71 ans, à la tête de la holding qui chapeaute l'Olympique lyonnais, comme ce dernier semble le vouloir. D'ailleurs, l'ancien basketteur des Spurs entrera bientôt au conseil d'administration d'OL Groupe.

"C'est parfait d'apprendre sur quatre ou cinq ans", a-t-il expliqué, vendredi sur OLTV. "C'est ce qu'il faut pour bien apprendre car présider OL Groupe ce n'est pas juste choisir l'entraîneur et les joueurs. C'est beaucoup plus costaud que cela."

Nous avons aussi retenu pour vous

Basketball - NBA

Alors que l'option de stopper la saison régulière reste d'actualité, la Draft Lottery et la Draft Combine, prévues en mai, ont été reportées. La draft prévue le 25 juin à Brooklyn ne tient donc plus qu'à un fil. Selon le toujours bien informé journaliste d'ESPN, Adrian Wojnarowski, l'officialisation de son report n'est plus qu'une question de temps.

Les Chicago Bulls ont nommé au poste de manager général le Canadien Marc Eversley, ancien vice-président notamment des 76ers de Philadelphie où il était en charge du suivi des joueurs. Cette arrivée complète celle annoncée mi-avril du Lituanien Arturas Karnisovas, actuel manager général des Denver Nuggets, à la tête des Opérations basket des Bulls.

Football - Justice : Les joueuses de l'équipe des Etats-Unis, doubles championnes du monde en titre, qui réclamaient l'égalité salariale avec l'équipe masculine, ont été déboutées à Los Angeles. Le juge de la Cour de district des États-Unis pour la Californie centrale, Gary Klausner, n'a pas retenu le motif de la discrimination.

La vidéo de rattrapage

S'estimant floués, les dirigeants des clubs de Lyon, Amiens et Toulouse sont virulents depuis l'arrêt de la Ligue 1. Nos journalistes Maxime Dupuis et Cyril Morin décryptent ce pataquès.

Ce qu’il ne faut pas rater aujourd’hui

1. Football - Ligue 1 : Les 10 matches que l'on retiendra

Puisque c'est l'heure du bilan, nous avons sélectionné les 10 matches ou faits les plus marquants du cru inachevé 2019-2020. Entre le retourné de Neymar, les renaissances de Rennes et de l'OM et le cauchemar lyonnais, notre rédaction livre son verdict.

2. Tennis - Semaine Andre Agassi : Le révolutionnaire

Andre Agassi a eu 50 ans mercredi, et comme chaque jour nous vous présentons une période-clé de sa carrière. Ce samedi, retour sur l'influence qu'a eu l'Américain sur le jeu par son style, sa personnalité hors-norme.

3. A voir sur Eurosport

Comme tous les jours, Eurosport vous fait revivre sur ses antennes les moments qui vous ont le plus fait vibrer, avec notamment la suite de votre Top 15 des étapes du Tour de France, Pignerol - Galibier et Modane - Alpes d'Huez en 2011. Et week-end oblige, ce sera l'heure de Cali chez vous à 9h30 sur Eurosport 1. Ce samedi, Christiano Cali s'invite à Toulouse chez Romain Ntamack.

