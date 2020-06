Ce lundi, on devrait en savoir un peu plus sur l'US Open. Sa tenue, ses conditions, son approche, le tennis va décider. De son côté Eurosport s'est intéressé à l'histoire de l'Euro alors que l'édition 2020 devrait battre son plein. Un podcast autour du vainqueur ultime, un top 50 des moments marquants, il y en a pour tous les goûts. On n'oublie pas non plus Cavani ou encore l'avenir du rugby.

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Liga : Le Real Madrid enclenche la première pour la reprise

Liga Trois mois plus tard, Griezmann est toujours dans le brouillard HIER À 23:22

Reprise en douceur mais reprise victorieuse pour le Real Madrid, vainqueur dans l'inhabituel stade Alfredo-Di-Stéfano, d'Eibar (3-1). Toni Kroos, Sergio Ramos et Marcelo ont tous marqué en première période pour assurer rapidement le succès des Merengue qui restent à deux points du FC Barcelone au classement. Comme nous l'avons souligné, le Real va devoir faire mieux s'il souhaite enchaîner les succès et dépasser le rival catalan.

Le Real Madrid a dominé Eibar Crédits Getty Images

2. Tennis - Adria Tour : Thiem vainqueur de la première édition

Il y a eu des sourires, beaucoup de sourires sur le court de Belgrade ce weekend. Organisé par Novak Djokovic, chaudement remercié par le public serbe, le tournoi amical a vu le sacre de Dominic Thiem dimanche soir en finale face à Filip Krajinovic. L'Autrichien s'est imposé 4-3, 2-4, 4-2. En quittant le court dimanche, Djokovic a vu quelques larmes couler. "Je ne pleure pas pour une finale manquée, je me suis souvenu de mon enfance", a-t-il expliqué, remerciant le public.

3. Football - Transferts : La piste OM se refroidit, Niang aurait Qatar dans le viseur

C'est une information de nos confrères de L'Equipe. Dans son journal de ce lundi, le quotidien nous apprend que Mbaye Niang, conscient que les finances de l'Olympique de Marseille sont un frein majeur à son arrivée dans la cité phocéenne, lorgnerait désormais un transfert au Qatar, à Al-Duhail plus précisément. S'il était prêt à faire des concessions salariales pour jouer à l'OM, l'attaquant du Stade Rennais n'aurait pas à en faire pour un club propriété du cheikh Tamin ben Hamad al Thani (comme le PSG) et où évoluent Mehdi Benatia et Mario Mandzukic.

L'attente : L'US Open menacé ?

Alors que de plus en plus de joueurs expriment des craintes quant à une tenue de l'US Open et même des doutes quant au bien-fondé d'une participation au Majeur américain, c'est ce lundi que le tennis doit prendre une décision sur sa reprise. A l'heure actuelle, il est à l'arrêt jusqu'à début août, à l'aube de la tournée américaine qui mène justement à Flushing Meadows. Quelles vont-être les décisions ? L'US Open se disputera-t-il sous cloche ? Sans tournoi préparatoire ? On devrait en savoir un peu plus dans la journée.

La vidéo de rattrapage

Ce que vous ne devez pas manquer aujourd'hui

1. Podcast "C'est qui le plus fort" : Qui est le vainqueur ultime de l'Euro ?

Alors que l'Euro 2020 aurait dû débuter ces jours-ci, nos journalistes Maxime Dupuis et Laurent Vergne accompagnés de Chérif Ghemmour de So Foot se sont plongés dans les archives de la compétition pour déterminer qui est le plus grand champion d'Europe des Nations de l'histoire. De la RFA en 1972 à la France en 2000 en passant par les Pays-Bas en 1988, ils revisitent les plus beaux moments de cette compétition majeure.

2. Football - Ligue 1 : Cavani, la légende et le malentendu

Ce weekend, Leonardo a officialisé le départ d'Edinson Cavani à la fin de contrat, le 30 juin prochain. Une page va donc se tourner pour le PSG qui voit partir le buteur le plus prolifique de son histoire. Malgré une aventure contrariée faite d'egos, de malentendus et de luttes de pouvoir, notre journaliste, Martin Mosnier, estime que le Matador demeure une légende du Paris Saint-Germain.

L'article de Martin Mosnier

Edinson Cavani fête son but lors de la rencontre PSG-Bordeaux / Ligue 1 Crédits Getty Images

3. Rugby : World Rugby se penche sur le calendrier

C'est lors d'une visio-conférence XXL que va se décider l'avenir du rugby. World Rugby réunit lundi à Dublin tous les acteurs du rugby mondial (les fédérations majeures, 6 du Tournoi, 4 du Rugby Championship, ainsi que le Japon et les Fidji, mais aussi les championnats anglais et français) autour d'un enjeu majeur: la refonte des calendriers et le possible alignement des hémisphères Nord et Sud.

