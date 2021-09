Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Tennis - US Open : Les révélations Raducanu et Fernandez en finale !

On va donc assister à l'une des finales les plus surprenantes de l'histoire. Emma Raducanu, 18 ans et issue des qualifications, s'est payée Maria Sakkari , 26 ans et 18e joueuse mondiale, en demi-finale (6-1, 6-4). Pour le titre, la Britannique affrontera la Canadienne Leylah Fernandez, 19 ans, qui a battu plus tôt Aryna Sabalenka , 2e joueuse mondiale (7-6, 4-6, 6-4). Complètement dingue.

Muraille à la volée, toujours aucun set perdu : Raducanu a déroulé contre Sakkari

2. Football - Qualifications Coupe du monde 2022 : Messi bat Pelé, Neymar fait le grand huit

Nuit particulièrement productive pour les deux superstars du Paris Saint-Germain. Auteur d'un triplé avec l'Argentine face à la Bolivie (3-0) , Lionel Messi a inscrit ses 77e, 78e et 79e réalisations avec l'Albiceleste, battant ainsi le record de Pelé pour devenir le nouveau détenteur du record de buts dans une sélection sud-américaine.

Neymar, lui, a également approché la marque d'O Rei en marquant face au Pérou pour permettre au Brésil de décrocher un huitième succès en autant de matches . L'international auriverde a également délivré une passe décisive.

3. Volleyball - Euro 2021 : Les Bleus reçus cinq sur cinq

Premier tour parfait pour l'équipe de France. Les champions olympiques n'ont pas fait de détail face à l'Estonie (25-18, 25-17, 25-19) pour boucler la phase de groupes avec un bilan de cinq victoires en autant de matches. Premiers de la poule D, les hommes de Bernardinho affronteront la République tchèque en huitième de finale.

Le tweet "à jamais la première"

La vidéo de rattrapage

De retour à l’Atlético de Madrid deux ans après son départ controversé au Barça, Antoine Griezmann peut-il être sifflé pour son premier match avec les Colchoneros ?

"Il y a des chances que Griezmann soit sifflé par les fans de l'Atlético"

On a aussi retenu pour vous

Athlétisme - Divers : Dans un entretien accordé à la BBC, Usain Bolt a admis : Dans un entretien accordé à la, Usain Bolt a admis avoir envisagé un incroyable retour aux Jeux Olympiques de Tokyo. Mais face à la réticence de son entraîneur, il n'est pas allé au bout de son idée.

Football - Divers : Le nouveau défenseur de l'OL Jérôme Boateng a été : Le nouveau défenseur de l'OL Jérôme Boateng a été condamné à verser 1,8 million d'euros d'amende après avoir été reconnu coupable de coups et blessures volontaires sur son ex-compagne.

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Tennis - US Open : Un inédit Medvedev-FAA, un Classique Djokovic-Zverev en demies

D'un côté, une affiche que l'on a déjà vue maintes et maintes fois entre Novak Djokovic et Alexander Zverev. De l'autre, une confrontation qui n'a eu lieu qu'une fois mais jamais à ce niveau entre Daniil Medvedev et Félix Auger-Aliassime. Voilà le succulent menu des demi-finales à Flushing. Elles seront à ne surtout pas manquer sur Eurosport.

Emotions intenses et haut niveau de jeu: comment Djokovic-Zverev peut devenir un classique

2. Formule 1 - Grand Prix d'Italie : Nouveau duel Hamilton-Verstappen et… qualification !

C'est l'un des grands classiques du championnat du monde. Une semaine après avoir été battu par Max Verstappen à Zandvoort, Lewis Hamilton a l'occasion de reprendre le dessus à Monza, circuit plus favorable à sa Mercedes. Début des hostilités ce vendredi, avec une première séance d'essais libres (14h30) puis… une qualification (18h00), puisqu'une course sprint aura lieu samedi.

La légende de Kimi : le phénomène Räikkönen raconté à Monaco, chez McLaren, et champion chez Ferrari

3. Football - Ligue 1 : Lorient-Lille pour relancer le championnat

Les affaires reprennent. Après une trêve internationale, le championnat de France reprend son rythme, ce vendredi. Lorient et Lille, deux clubs qui ont alterné le bon et le moins bon depuis le début de la saison, s'affrontent en ouverture de la 5e journée (21h00). Les Merlus peuvent-ils surprendre les champions en titre ?

Mbappé pas chaud pour jouer avec Haaland ? Le Real prépare un plan B d'exception

