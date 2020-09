Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Tennis - US Open : Djokovic a fait plutôt vite et bien

Novak Djokovic a réalisé des débuts assez convaincants, lundi soir à l’US Open. Le Serbe, numéro 1 mondial, a battu Damir Dzumhur en trois sets (6-1, 6-4, 6-1) et 1h58 de jeu. Il a été gagné par la tension, notamment contrarié par le temps dont il disposait pour servir, lors de la deuxième manche, mais sans que cela ne lui porte préjudice. Au prochain tour du majeur new yorkais, il sera opposé à Kyle Edmund.

Parmi les autres résultats de la première journée du tournoi, on note les qualifications d’Alexander Zverev, tombeur de Kevin Anderson, des Français et Françaises Gilles Simon, Adrian Mannarino, Caroline Garcia et Kristina Mladenovic, ou encore celle de Naomi Osaka, qui a battu Misaki Doi en night session malgré un trou d’air (6-2, 5-7, 6-2).

Djokovic, des débuts au presque parfait : le résumé de son 1er tour

2. Basket - NBA : Butler en feu face à Giannis, "game seven" entre Houston et OKC

La série était prometteuse. Elle l’est d’autant plus après un match. Miami a réalisé un gros coup lundi soir dans la "bulle" d’Orlando, en remportant la première rencontre du 2e tour des playoffs qui l’oppose à Milwaukee, meilleur bilan de la ligue, 115-104. Jimmy Butler a été monstrueux, avec 40 points à 13/20 et un money time XXL pour mettre à terre les Bucks d’un Giannis Antetokounmpo seulement crédités de 18 points, 10 rebonds et 9 passes, mais surtout fébrile sur la ligne de lancer (4/12) et auteur de 6 pertes du ballon.

Dans l’autre rencontre du soir (de la nuit, heure française), le Thunder a battu Houston, pour forcer un "game seven" dans le cadre du premier tour. OKC a pu compter sur un gros match de Chris Paul (28 points à 50% au tir, 7 rebonds, 3 passes et aucun turnover) pour venir à bout des Rockets de deux anciens de la maison, James Harden (32 points, mais 3/11 de loin) et Russell Westbrook (17 points).

On a aussi retenu pour vous

Tennis - Benoît Paire, atteint du coronavirus et ainsi retiré du tableau de l’US Open, a qualifié de "fausse bulle" l’environnement mis en place pour la tenue du majeur new yorkais, lundi soir sur Instagram.

Basket - Brandon Ingram a été élu MIP (joueur ayant le plus progressé) de la saison régulière de NBA, lundi soir. L’ailier des Pels est notamment passé de 18,3 à 23,8 points par match d’un exercice à l’autre.

Football - La Liga a publié son calendrier pour la saison 2020-2021, ce lundi. On connaît donc, entre autres, les dates des deux rencontres entre le Barça et le Real : 25 octobre et 11 avril.

Football - L'Atalanta Bergame a annoncé lundi que trois de ses joueurs étaient positifs au coronavirus. David Silva, recruté cet été par la Real Sociedad, l'est également.

La vidéo de rattrapage

Décryptage de la victoire au sprint de Caleb Ewan, lors de la 3e étape du Tour de France lundi à Sisteron, par notre consultant Jacky Durand.

La Palette à Jacky : Comment Ewan est passé de la 15e à la 1re place en un clin d’œil

Le tweet sarcastique

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Cyclisme - Tour de France : Première arrivée au sommet

4e étape et, déjà, première arrivée au sommet sur ce Tour de France 2020. Julian Alaphilippe, leader depuis sa victoire lors du deuxième jour de course, défendra son maillot sur 160,5 km et, notamment, sur les pentes qui mèneront les coureurs à Orcières-Merlette. 34 coureurs sont à 17 secondes ou moins de lui. Départ réel prévu pour 13h30, à Sisteron. Un évènement à suivre sur Eurosport et Eurosport Player.

Le profil de la 4e étape : Déjà une arrivée au sommet

2. Tennis - US Open : Entrée en lice de Serena Williams

Deuxième jour de matches à New York, dans les tableaux principaux. Andy Murray lancera les hostilités sur le Arthur Ashe (à partir de 18h, heure française), face à Yoshihito Nishioka, avant que Serena Williams ne débute sa quête d’un 24e tournoi du Grand Chelem dans cet US Open, opposée à Kristie Ahn. Seront également en lice, le Français et Françaises Richard Gasquet, Alizé Cornet, Corentin Moutet, Ugo Humbert, Océane Dodin, Grégoire Barrère et Jérémy Chardy. Un évènement à suivre sur Eurosport et Eurosport Player.

Un US Open dévalué ? "Il faut valoriser ceux qui ont choisi d'aller au charbon"

