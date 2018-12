Val d'Isère, France 2019, L1 (un peu) : L'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier et ce matin

1. Football – Serie A : la balade de la Vieille Dame continue

Dans la famille des "leaders tranquilles de championnat européen", je demande… la Juventus. La Vieille Dame a remporté le choc de la 15e journée face à l'Inter Milan. Les Bianconeri se sont imposés 1-0 grâce à Mandzukic (66e). Au classement, la Juve poursuit son cavalier seul, avec onze points d'avance provisoires sur Naples. L'Inter, 3e, est désormais à quatorze longueurs.

Mario Mandzukic Getty Images

2. Patinage artistique – Grand Prix : James et Ciprès en embuscade

Vanessa James et Morgan Ciprès occupent la 4e place de la finale du Grand Prix à l'issue du programme court disputé dans la nuit à Vancouver. Les médaillés de bronze des Championnats du monde 2018 ont été crédités d'un score de 71,51 points. Ils suivent les Chinois Peng Cheng et Jin Yang (75,69 pts) et les deux couples russes Natalia Zabiiako et Alexander Enbert (75,18 pts) et Evgenia Tarasova - Vladimir Morozov (74,04 pts).

3. Basketball – NBA : Les costauds à la peine

Toronto et Denver dominent l'Est et l'Ouest en NBA. Eh bien les deux franchises se sont inclinées vendredi. Les Raptors sont tombés à Brooklyn (106-105 ap), avec un gros match de d'Angelo Russell (29 points, 5 rebonds et 5 passes). Les Nuggets, eux, ont été battus à Charlotte (113-107). Tony Parker a bien participé puisqu'il a scoré 19 points en 22 minutes. A noter que Paul Millsap, ailier de Denver, s'est cassé un orteil. Golden State a battu Milwaukee (105-95) et signé une troisième victoire de rang. Enfin, San Antonio a battu les Lakers (133-120) grâce à De Rozan (36 points, 8 rebonds et 9 passes). James a rendu une feuille de stats très "LeBronesque" (35 points, 8 rebonds et 11 passes).

Et aussi…

Basketball : Matthew Dellavedova revient à Cleveland tandis que les Cavaliers ont cédé George Hill aux Bucks. John Henson arrive aussi aux Cavs.

Boxe : La WBC a donné vendredi son feu vert pour un deuxième combat entre l'Américain Deontay Wilder, champion des lourds, et le Britannique Tyson Fury.

Rugby : En Pro D2, Nevers s'est fait peur mais conforte sa première place au classement en battant Soyaux Angoulême (13-12).

La vidéo de rattrapage

Didier Lacroix est passé à la moulinette de Mourad Boudjellal, vendredi dans "Commission de discipline". Le président du Stade Toulousain a notamment parlé de… Guy Novès.

Vidéo - Lacroix : "Un retour de Novès à Toulouse ? Pas impossible" 00:40

Le post qui nous a fait rire

Ce qu'il ne faudra pas manquer aujourd'hui

1. Ski alpin - Coupe du monde : Rendez-vous à Val d'Isère

Le cirque blanc s'arrête en France ce week-end, à Val d'Isère tout particulièrement. Dès 10 heures et en direct sur Eurosport, vous avez rendez-vous avec le Géant. Tous les yeux seront rivés sur Alexis Pinturault qui a remporté les deux derniers Géants disputés sur la Face de Bellevarde. Le Français en aurait bien besoin…

Vidéo - Pinturault a dompté la Face de Bellevarde 01:29

2. Football – Ligue 1 : deux matches et puis c'est tout...

C'est samedi, c'est Ligue 1 ! Enfin, c'est Ligue 1 light cette semaine puisqu'en raison des manifestations des Gilets Jaunes, six matches ont été remis ce week-end. Ils seront disputés le 15 et 16 janvier prochains. Aujourd'hui, deux petites rencontres au programme : Guingamp – Amiens et Rennes – Dijon (20h).

Vidéo - Fallait-il reporter toute la journée de Ligue 1 ? 02:17

3. Football – Coupe du monde 2019 : L'heure du tirage

Elles vont savoir : c'est ce samedi que les Bleues connaitront le menu de l'été 2019. Du 7 juin au 7 juillet, la France accueillera le monde et les filles de Corinne Diacre visent le titre planétaire. Le tirage au sort est programmé ce jour à la Seine Musicale (Boulogne-Billancourt) et débutera à 18 heures. Les Françaises sont dans le chapeau 1.