Van Dijk, France-Uruguay, TP, Floersch : L'actu sur un plateau du 20 novembre 2019

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue des Nations : Nul entre l'Allemagne et les Pays-Bas, pas de Final Four pour les Bleus

L'équipe de France y a pourtant longtemps cru. Contraints d'espérer une défaite des Pays-Bas en Allemagne lors du dernier match de la Ligue A pour décrocher leur billet pour le premier Final Four de la compétition, Didier Deschamps et ses hommes avaient un pied au Portugal (organisateur de la phase finale) jusqu'à la 84e minute. Werner (9e) puis Sané (19e) avaient en effet donné un avantage de deux buts à des Allemands éliminés de la compétition. Mais les Pays-Bas, vainqueurs des Bleus vendredi dernier (2-0) et qui pouvaient se contenter d'un nul, sont revenus à hauteur de la Mannschaft en cinq minutes, Promes (85e) puis van Dijk (90e) permettant aux Oranje d'égaliser (2-2). Les hommes de Ronald Koeman rejoignent donc le Portugal, l'Angleterre et la Suisse au Final Four qui se déroulera début juin prochain.

2. Basket - NBA : TP reverdit un peu plus contre les Celtics

Tony Parker s'est de nouveau illustré lundi soir à Charlotte. Le meneur de jeu français, auteur de 7 points et 4 passes décisives sur l'ensemble du match, a fait basculer la rencontre entre les Hornets et Boston en inscrivant deux paniers consécutifs dans le money-time permettant ainsi à sa franchise de passer de 110-108 à 114-108. Auteur il y a quelques jours de 60 points, Kemba Walker, le meneur des Hornets, a inscrit 43 points face aux Celtics. Dans les autres matches de la soirée, à signaler les victoires, à l'Est, de Milwaukee (104-98 contre Denver) avec 29 points et 12 rebonds d'Antetokounmpo, d'Indiana (121-94 contre le Jazz), de Philadelphia (119-114 face à Phoenix) avec 33 points et 17 rebonds pour Embiid, et Detroit (113-102 face à Cleveland). A l'Ouest, après trois victoires de rang, OKC s'est incliné chez les Kings (117-113) malgré le retour de Russel Westbrook (29pts, 13rbds, 7pds). Nouveaux succès pour les LA Clippers et les Memphis Grizzlies.

3. Formule 3 : Floersch a été opérée avec succès

Victime dimanche d'un terrible accident sur le circuit de Macao - dont les images ont fait le tour du monde -, la jeune pilote allemande Sophia Floersch (17 ans) a été opérée avec succès d'une fracture à la colonne vertébrale. Elle est désormais hors de danger et ne risque pas la paralysie. "Nous sommes extrêmement heureux qu'elle soit désormais en train de récupérer et que tout se soit extrêmement bien passé", a expliqué le patron de l'écurie Van Amersfoort Racing.

Vidéo - Un crash horrible à 276 km/h et 10 heures d'opération : Sophia Flörsch ne sera pas handicapée 01:19

On a aussi retenu pour vous

Omnisport : Vers une vente du Stade de France ? Après une recommandation de la Cour des comptes, l'Etat n'exclut pas de vendre prochainement le SDF. "Toutes les hypothèses sont ouvertes" sur la gestion de la grande enceinte dionysienne après 2025, a indiqué le ministère des Sports.

Football - Amical Espoirs : L'équipe de France Espoirs a concédé le match nul face à l'Espagne (1-1) lundi soir pour sa dernière sortie de l'année 2018, à Caen. C'est Jean-Philippe Mateta qui a inscrit le but des Bleuets en fin de match.

Boxe - Welters : La superstar philippine Manny Pacquiao (40 ans en décembre) va affronter l'Américain Adrien Broner le 19 janvier à Las Vegas pour le titre WBA des poids welters qu'il a reconquis lorsqu'il est sorti de sa retraite en juillet.

Le tweet "prépa"

La vidéo de rattrapage

Vidéo - "Aussi peu de chronos sur le Tour ? Une injure à toute l'histoire du vélo" 05:09

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1- Football - Amical : France-Uruguay, pour boucler l'année en beauté (21h)

Après la claque reçue vendredi dernier aux Pays-Bas (2-0), les Bleus ont définitivement dit adieu au Final Four de la Ligue des Nations lundi soir après le nul entre l'Allemagne et les Néerlandais. Pour autant, les hommes de Deschamps voudront laisser une meilleure image et boucler l'année 2018 en beauté avec la réception de l'Uruguay au Stade de France. Pour un remake du quart de finale de la Coupe du monde russe.

Vidéo - Mbappé : "On doit changer notre état d'esprit" 00:49

2- Les Grands Récits - Roland Ratzenberger, mort avant Ayrton Senna, oublié juste après

C'est mardi, c'est Grands Récits. Dans notre série sur les destins brisés du sport, place, dans ce deuxième volet, à un grand oublié du week-end le plus sombre de l'histoire de la F1 : Roland Ratzenberger.