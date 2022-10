1. Formule 1 – Grand Prix des Etats-Unis : Verstappen vainqueur, Red Bull sacré

Max Verstappen a signé, au terme d'une course agitée, sa 13e victoire de la saison en s'imposant devant Lewis Hamilton, qu'il a doublé en fin de course, et Charles Leclerc. Résultat, son écurie Red Bull est d'ores et déjà sacrée au championnat constructeurs , pour la première fois depuis 2013.