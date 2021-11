Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Formule 1 - Grand Prix du Brésil : Verstappen convoqué dans le cadre de l'enquête sur Hamilton

2. Football - Qualifications Coupe du monde 2022 : "Sans" Messi, l'Argentine s'en remet à Di Maria

Lionel Messi remplaçant et entré seulement en fin de match, l'Argentine a pu compter sur un but d'Angel Di Maria , son coéquipier au PSG, pour s'imposer vendredi à Montevideo devant l'Uruguay (0-1). Un succès qui permet à l'Albiceleste de rester invaincue et de faire un pas de plus vers le Mondial au Qatar l'an prochain.

3. Basketball - NBA : Un Curry historique

Nous avons aussi retenu pour vous

Football - Qualifications Coupe du monde 2022 : Mauvaise opération pour l'Italie après son nul face à la Suisse (1-1). L'Angleterre est quasiment qualifiée après avoir pulvérisé l'Albanie (5-0).

Basketball - NBA : Rudy Gobert (Utah), qui risquait une suspension après son altercation avec l'intérieur Myles Turner (Indiana), a finalement écopé d'une amende de 35.000 dollars.

Tennis - Masters WTA : Anett Kontaveit, tête de série N.8, s'est qualifiée pour les demi-finales en battant Karolina Pliskova (6-4, 6-0).

Football - Transferts : Le FC Barcelone a annoncé le retour dans son effectif du défenseur brésilien Dani Alves, 38 ans, qui y a vécu ses plus belles heures entre 2008 et 2016.

Football - D1 Arkéma : La FFF a décliné la demande de report du match OL-PSG fixé dimanche (21h00) à Lyon, formulée par le club parisien après l'agression de Kheira Hamraoui.

A voir ou à écouter

Vendredi, c’est FC Stream Team. Martin Mosnier et Maxime Dupuis vous accueillent pour un nouvel épisode. Au programme, notamment, il y avait l’équipe de France de football, qui vise une qualification pour le Mondial au Qatar ce samedi face au Kazakhstan. Mais pas seulement...

Et puisqu'il est question des Bleus, le but en or de l'attaquant David Trezeguet en finale de l'Euro 2000 face à l'Italie (2-1 a.p.) est le but le plus important de l'histoire de l'équipe de France selon notre journaliste Glenn Ceillier. Il vous explique pourquoi.

Le but le plus important des Bleus ? "Il y a vraiment tout dans le but de Trezeguet à l’Euro 2000"

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Football - Qualifications Coupe du monde 2022 : Les Bleus à un pas du Qatar

L'équipe de France retrouve le Parc des Princes face au Kazakhstan, avec l'occasion de valider son billet pour le Mondial au Qatar l'an prochain. Une victoire ferait le bonheur des hommes de Didier Deschamps, mais un nul peut également leur suffire et nul assurerait de toute façon une place de barragiste aux Tricolores. Si la priorité reste le résultat, le jeu sera aussi au centre des attentions pour des Français qui seront privés de Paul Pogba, Raphaël Varane et Presnel Kimpembe. Coup d'envoi à 21h !

"L'avenir appartient à Tchouaméni" : Pourquoi Deschamps ne doit pas hésiter à rétrograder Rabiot

2. Formule 1 - Grand Prix du Brésil : Quelles décisions avant la course au sprint ?

Il va encore se passer beaucoup de choses d'ici-là et on en saura plus au sujet de l'enquête sur Lewis Hamilton, qui concerne donc aussi Max Verstappen. Cela aura évidemment des conséquences sur la journée de samedi. Après les libres 2 (16h) et les libres 3 (16h30), la course sprint définira la grille de départ pour la course dimanche à São Paulo. Départ à 20h30.

3. Rugby - Test Match : Angleterre - Australie au dessert

De belles affiches au programme pour patienter avant le duel entre la France et la Géorgie dimanche. L'Ecosse, opposée à l'Afrique du Sud, et l'Italie, face à l'Argentine, ouvriront le bal à 14h avant le match entre l'Irlande et les All Blacks (16h15). La journée se conclura par un choc entre l'Angleterre et l'Australie. Coup d'envoi à 18h30 !

4. Football - Coupe de France : Toulouse à l'affiche

Suite du 7e tour ce samedi avec de nombreuses affiches, en particulier le déplacement de Toulouse sur la pelouse du FC Libourne que vous pourrez suivre en direct sur Eurosport. Coup d'envoi à 16h05.

FC Libourne - Toulouse FC | Coupe de France 2021-2022, 7e tour

