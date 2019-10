Verstappen, Marquez, demie et Classique : l'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Formule 1 – Grand Prix du Mexique : Leclerc récupère la pole de Verstappen

Alors qu'il avait réalisé le meilleur temps des qualifications, Max Verstappen a été logiquement sanctionné pour son imprudence à Mexico, samedi. Le pilote Red Bull a établi un nouveau chrono record dans le secteur 3… en ne prêtant que peu d'attention à l'épave de la Mercedes de Valtteri Bottas. Pénalisé de trois places, le Néerlandais de 22 ans verra donc Charles Leclerc (Ferrari) partir en pole devant son coéquipier Sebastian Vettel et Lewis Hamilton (Mercedes).

2. Moto GP – Grand Prix d'Australie : Marquez s'impose, Viñales et Quartararo au tapis

Le sextuple champion du monde Marc Marquez (Honda HRC) a remporté – tout en maîtrise et en autorité – le Grand Prix d'Australie dimanche matin. Sa onzième victoire cette saison. L'Espagnol a fait craquer Maverick Viñales (Yamaha Factory), qui a fini au tapis dans le dernier tour. Le Français Fabio Quartararo (Yamaha Petronas SRT) a lui été percuté au deuxième virage et a également chuté.

3. Football – Ligue 1 : Lyon repart de l'avant

Incapable de gagner depuis le 16 août en Ligue 1, l'Olympique Lyonnais a enfin remis la marche avant samedi soir. L'OL a tranquillement dominé un Metz inoffensif (2-0) pour remonter provisoirement à la douzième place du classement, à cinq points du podium. En bon capitaine, Memphis Depay a ouvert le score d'un rush solitaire avant que Moussa Dembélé ne fasse le break sur penalty.

4. Basketball – NBA : Les Clippers tombent à Phoenix

Surprise cette nuit en NBA : les Clippers de Los Angeles, favoris cette saison, se sont inclinés sur le parquet des Phoenix Suns (130-122). Devin Booker (30 points à 10/20, 6 rebonds, 8 passes) et les siens n'ont perdu qu'un seul quart-temps et ont également été portés par les 20 points de Kelly Oubre Jr ou encore les 18 points de Frank Kaminsky. Les Rockets s'en sont eux sortis de justesse face aux Pelicans (126-123) tandis que les Cavaliers ont dominé les Pacers (110-99). A noter que Toronto a relevé la tête en revenant de Chicago avec la victoire (108-84).

On a aussi retenu pour vous…

Football – Ligue 1 : Brest est grimpé à la cinquième place en battant Dijon (2-0) pour poursuivre sa belle série. Nice s'est de son côté incliné à Strasbourg alors que Montpellier et Angers d'un côté, et Reims et Nîmes de l'autre, se sont quittés sur des scores nuls et vierges.

Formule 1 : Ross Brawn, de directeur sportif de la F1 chez Liberty Media – le promoteur du championnat du monde – a indiqué samedi avoir renoncé à l'idée d'expérimenter en 2020 une course avec une grille inversée le samedi.

Basketball – Jeep Elite : Monaco s'est impose à domicile contre Strasbourg (86-70) alors que Dijon et Bourg-en-Bresse ont poursuivi leur beau parcours en battant respectivement Gravelines (95-76) et Le Mans (86-55).

WRC – Rallye de Catalogne : Troisième derrière Thierry Neuville et Dani Sordo à l'issue de la deuxième étape samedi, Ott Tänak est idéalement placé pour décrocher dimanche un titre de champion du monde.

Football – Championnats étrangers : L'Inter n'a pas profité du nul de la Juve en imitant le leader de Serie A face à Parme (2-2). Pour son premier match sur le banc du Genoa, Thiago Motta a lui décroché une victoire contre Brescia (3-1). En Espagne, l'Atlético Madrid a rejoint le Barça en tête grâce à son succès contre Bilbao (2-0). En Angleterre, Chelsea a nettement dominé Burnley (2-4).

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Football - Ligue 1 : Un Classique déséquilibré ?

A en croire André Villas-Boas, l'OM n'a que peu de chances de faire l'exploit contre le PSG au Parc des Princes dimanche soir (21h00). Mais le club phocéen pourra au moins compter sur un Dimitri Payet de retour de suspension. En face, le PSG sera privé de Neymar, Thomas Meunier ou encore Idrissa Gueye mais visera un douzième succès de rang toutes compétitions confondues. Les choix de Thomas Tuchel - avec ou sans Kylian Mbappé au départ ? Du temps de jeu pour Edinson Cavani ? – seront scrutés de près.

2. Rugby - Coupe du Monde : qui pour le deuxième ticket ?

Après la grosse prestation de l'Angleterre, qui a terrassé la Nouvelle-Zélande (19-7) samedi, l'Afrique du Sud et le Pays de Galles s'affrontent ce dimanche (10h00) pour une deuxième place en finale. Les joueurs de l'hémisphère sud ont marqué les esprits en quarts contre le Japon (26-3) et partent favoris alors que les Gallois - tombeurs des Bleus - devront faire sans leur arrière star Liam Williams.

3. Tennis - ATP Bâle et Vienne : Federer et Thiem sacrés à domicile ?

Respectivement qualifiés pour les finales des tournois de Bâle et de Vienne, Roger Federer (15h00) et Dominic Thiem (14h00) auront l'occasion d'être sacrés à domicile, dimanche. Le Suisse, qui a écarté Stefanos Tsitsipas en demie, sera opposé à un Alex De Minaur en quête d'un quatrième titre cette saison. Et qui n'a concédé qu'un set depuis le début du tournoi. L'Autrichien, lui, devra batailler face à l'Argentin Diego Schwartzman, tombeur de Gaël Monfils.

4. Formule 1 - GP du Mexique : Les Ferrari en bonne posture

Alors que les Ferrari de Charles Leclerc et Sebastien Vettel partiront devant Lewis Hamilton suite à la sanction infligée à Max Verstappen samedi soir, la Scuderia est forcément en bonne posture pour s'imposer à Mexico (20h10), fort de sa vitesse en ligne droite, qui devrait lui donner un avantage dans celle de 800 mètres qui mène au virage n°1. Le Monégasque tentera de concrétiser cette septième pole position de la saison, qui est la sixième consécutive pour Ferrari.

5. Ski Alpin - Sölden : Pinturault prêt à saisir sa chance ?

Dauphin de Marcel Hirscher au classement général la saison dernière, Alexis Pinturault apparaît comme le successeur logique de l'Autrichien, désormais retraité après avoir raflé huit gros globes de suite. A partir de dimanche, le Français a donc un statut à assumer pour devenir n°1. Début de réponse à partir de 10h00.

