Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue 1 : Mbappé mate Monaco

Kylian Mbappé n'a pas fait de sentiments. L'attaquant a inscrit un doublé face à Monaco pour permettre au Paris Saint-Germain de s'imposer (2-0) en clôture de la 18e journée de championnat. Le club de la capitale compte désormais 13 points d'avance sur l'OM en tête du championnat. Niko Kovac, l'entraîneur de l'ASM, s'est lui incliné devant la prestation du buteur tricolore.

2. Formule 1 - Grand Prix d'Abu Dhabi : Les réclamations de Mercedes rejetées

Mercedes n'en a pas fini avec la FIA. Après la course qui a consacré Max Verstappen, le constructeur allemand a porté deux réclamations. La première portait sur un éventuel dépassement du Néerlandais sous le régime de la voiture de sécurité, la seconde concernait la manière dont la période de voiture de sécurité s'est terminée. Les deux ont été rejetées. Mais l'écurie de Lewis Hamilton a "déposé (son) intention de faire appel".

3. Basketball - NBA : Durant, Giannis, LeBron... Les cadors ont montré les muscles

Les superstars étaient de sortie. Kevin Durant a tout simplement réussi la meilleure performance de la saison en cumulant 51 points lors de la victoire des Nets contre Detroit (116-104). LeBron James, lui, s'est offert un triple-double (30 points, 11 rebonds, 10 passes) durant le succès des Lakers face au Orlando Magic (106-94)... Tout comme Giannis Antetokounmpo (20-10-11), qui a fait beaucoup de mal aux New York Knicks (112-97) avec les Bucks.

On a aussi retenu pour vous

Rugby - Champions Cup : Castres a offert une belle résistance aux champions d'Angleterre en titre, les Harlequins, mais : Castres a offert une belle résistance aux champions d'Angleterre en titre, les Harlequins, mais a dû s'incliner (20-18) lors de la 1re journée.

Football - Liga : Le Real Madrid a assommé la Liga : Le Real Madrid a assommé la Liga en s'offrant le derby face à l'Atlético (2-0) avec un nouveau but de Benzema. La Casa Blanca dispose de 8 points d'avance sur son dauphin, Séville.

Le but de Karim Benzema Crédit: Getty Images

Football - Serie A : L'Inter a pris la tête du classement grâce à son : L'Inter a pris la tête du classement grâce à son large succès devant Cagliari (4-0) , avec un doublé de Lautaro Martinez.

Champion du monde, Max Verstappen doit beaucoup à son père, ancien pilote de Grand Prix qui l'a préparé depuis ses années de karting à l'univers impitoyable de la Formule 1.

Après avoir manqué d'un rien un 8e titre qui aurait fait de lui le pilote le plus titré de l'histoire devant Michael Schumacher, Lewis Hamilton va devoir relever de nouveaux défis en 2022.

A Abu Dhabi, Max Verstappen et Lewis Hamilton se sont encore affrontés en piste...

Nicholas Latifi, lui, s'est excusé après l'accident qui a causé l'interruption par voiture de sécurité en fin de course.

La vidéo de rattrapage

Il a encore livré une sacrée prestation pour permettre à Lyon de sauver un point à Lille. Anthony Lopes est-il le meilleur gardien de Ligue 1 ?

Le tweet "grande classe"

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Football - Ligue des champions : Quels adversaires pour Lille et le PSG ?

Ils vont être fixés. C'est ce lundi que Lille et le Paris Saint-Germain vont découvrir l'identité des adversaires qu'ils affronteront en huitièmes de finale de C1 en février et mars prochains. Le tirage au sort a lieu à Nyon (12h00) et pourrait offrir du très lourd aux clubs français, même si le champion de France en titre, sorti en tête de son groupe, est dans une position plus confortable.

Il sera suivi par celui des barrages de la Ligue Europa (13h00), qui ne concernent ni Lyon ni Monaco. Marseille, engagé en barrages de C4, connaîtra son adversaire dans la foulée (14h00).

2. Handball - Championnat du monde (F) : Les Bleues entrent dans le vif du sujet

Comme elles se retrouvent. Quelques mois après la finale olympique remportée par les Bleues, l'équipe de France et la Russie s'affrontent de nouveau (20h30) en clôture du tour principal. Les deux équipes, d'ores et déjà qualifiées pour les quarts de finale, se disputent la tête du groupe. Mais pour les joueuses d'Olivier Krumbholz, pas question de sortir les calculatrices. Elles veulent tout gagner.

