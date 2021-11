1. Formule 1, GP du Mexique : L'opération parfaite de Verstappen

Et de neuf pour Max Verstappen ! À Mexico City, le pilote Red Bull a décroché sa 9e victoire cette saison , augmentant son avance dans la course au titre de champion du monde puisqu'il compte désormais 19 points de plus que Lewis Hamilton (Mercedes), 2e. Devant son public, Sergio Pérez a pris la 3e place, alors que Pierre Gasly (AlphaTauri) a terminé 4e.