Verts, Gobert, choc : l'actu sur un plateau

1. Football – Ligue 1 : les Verts dans le top 5

L'AS Saint-Etienne a pris son temps mais elle a fini par trouver la bonne carburation, vendredi en ouverture de la 15e journée de Ligue 1. Les Verts se sont imposés 3-0 face à Nantes. Des buts signés Beric (72e), Khazri (84e) et Kolodziejczak (89e). L'ASSE est provisoirement 5e.

Robert Beric (Saint-Etienne), buteur face à NantesGetty Images

2.Ski – Beaver Creek : Feuz vainqueur, les Bleus dans le bon wagon

Le champion du monde de la spécialité Beat Feuz s'est imposé vendredi à Beaver Creek. Le Suisse a devancé son compatriote Mauro Caviezel et le Norvégien Aksel Lund Svindal. Les Tricolores se sont montrés mais ont terminé juste au pied du podium. Partie remise pour Adrien Théaux (4e) et Johan Clarey (5e). A Lake Louise, l'Autrichienne Nicole Schmidhofer a décroché de son côté le premier succès de sa carrière en Coupe du monde, sur la descente canadienne.

3. Basket – NBA : Les Rockets fessent les Spurs, Gobert brille

Le duel texan de la nuit est revenu aux Rockets, vainqueurs à San Antonio (105-136). Clint Capela s'est montré à son avantage, avec 27 points et 12 rebonds. Harden l'a bien "secondé", avec 23 points et 10 passes. Au nord-ouest, les Nuggets poursuivent sur leur bonne lancée. Une victoire sur le fil à Portland (112-113) et voilà Denver avec cinq succès de rang. Utah a gagné à Charlotte (111-119). Rudy Gobert a fait le ménage dans la peinture avec 20 points et 17 rebonds.

Les Lakers de LeBron (28 points, 5 rebonds, 4 passes) ont battu Dallas (114-103) et pointent désormais au 6e rang de la conférence ouest. Enfin, Mike Conley, meneur de Memphis, a scoré 37 points et délivré 10 passes face à Brooklyn (125-131). Anthony Davis y est allé de ses 41 points et 9 rebonds mais New Orleans s'est incliné à Miami (106-101).

Et aussi…

Hand – Euro : La Slovénie, prochain adversaire de la France à l'Euro féminin, a été battue pour son entrée en lice par le Monténégro (36-32), vendredi à Nancy.

Basket – Mondial : L'équipe de France masculine, même privée de ses meilleurs joueurs, a validé sa participation à la Coupe du monde organisée l'année prochaine en Chine en s'imposant vendredi en République tchèque (65-79).

Foot US - NFL : Les Kansas City Chiefs ont résilié vendredi le contrat d'un de leurs joueurs-vedette, Kareem Hunt, après la diffusion d'une vidéo le montrant en train de s'en prendre à une jeune femme. L'incident a eu lieu en février dernier dans un couloir d'un hôtel de Cleveland. Les images de vidéo-surveillance montrent une altercation entre Hunt et une jeune femme.

Ce qu'il ne faut pas manquer aujourd'hui

1. Football – Ligue 1 : Chouette, un choc

Lille – Lyon, c'est l'affiche du jour et même du week-end en Ligue 1. Le quatrième reçoit le dauphin du PSG à Pierre-Mauroy. Excellents face à City (2-2), les Lyonnais vont-ils rester sur la même ligne face aux Lillois, en course pour la C1 ? Réponse à partir de 17 heures.

2. Rugby – Top 14 : Clermont en visite à Montpellier

La 11e journée du Top 14 s'ouvre par l'affiche entre Montpellier et Clermont. Le leader auvergnat débarque dans l'Hérault sans trop de pression. Tout le contraire de son adversaire, 9e du Top 14. Réveil indispensable.

3. Ski : On continue aux Etats-Unis

Après les premières épreuves de vendredi, le cirque blanc a toujours rendez-vous à Beaver Creek et Lake Louise. Aux Etats-Unis, les messieurs disputent un Super-G et les femmes, au Canada, ont une descente au programme. Début des festivités à 19 heures sur Eurosport.

