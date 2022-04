​Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue des champions : Court avantage pour City, belle marge pour Liverpool

Ad

Omnisport Benzema appelle Mbappé, Kansas remporte le Final 4, natation : l'actu sur un plateau HIER À 05:13

Diego Simeone, entraîneur de l'Atlético Madrid face à Manchester City Crédit: Getty Images

2. Basketball - NBA : Catastrophe pour les Lakers

Les Lakers, qui comptaient parmi les favoris pour le titre de champion NBA, deux ans après leur 17e sacre, sont éliminés de la course aux play-offs après une défaite à Phoenix (121-110). L'équipe menée par les stars LeBron James (blessé), Anthony Davis et Russell Westbrook, longtemps plombée par un jeu déficient et décimée par les blessures, ne peut plus atteindre la 10e place de la conférence Ouest, la dernière assurant une place de barragiste, que San Antonio est assuré de conserver d'ici la fin de la saison régulière après son succès à Denver (97-116). Miami a écrasé Charlotte (144-115).

3. Natation - Championnats de France : Avantage Grousset face à Manaudou

Grousset 1, Manaudou 0. Le jeune sprinteur Maxime Grousset, a dominé le 50m papillon , devançant l'autre favori Florent Manaudou, à Limoges. Qautrième du 100m nage libre aux JO de Tokyo il y a huit mois, le nageur de 22 ans a bouclé l'aller simple en 23"41. Il a battu Manaudou, 31 ans, pour cinq centièmes. Grâce à leurs chronos, les deux nageurs se sont qualifiés pour les Mondiaux de Budapest (18 juin-3 juillet) et les Championnats d'Europe de Rome (11-21 août).

On a aussi retenu pour vous

Basketball - Eurocoupe (f) : Menées de treize points dans le dernier quart-temps, : Menées de treize points dans le dernier quart-temps, les basketteuses de Bourges ont renversé Galatasaray , pour s'imposer sur le fil (69-67) en demi-finale, et viseront un sixième trophée continental jeudi (20h00), dans leur salle du Prado.

Basketball - Betclic Elite : L'AS Monaco s'est imposée (107-90) sur le parquet de Châlons-Reims et poursuit son mano a mano à distance en tête du championnat avec Boulogne-Levallois, vainqueur de Fos-sur-Mer lundi.

La vidéo de rattrapage

Le président de la République Emmanuel Macron en meeting dans le stade du Racing 92, l'humiliation subie par le Stade Français dans le derby parisien, le décès de l'ancien président du RCT Loris Pedri ou encore la sortie ratée de Guilhem Guirado à Perpignan, voilà ce qui a marqué "Mourad de Toulon" cette semaine. Sans oublier "la giflette" de Christophe Urios sur Ronan O'Gara...

Mourad de Toulon : "Christophe (Urios), la prochaine fois, s'il te plaît, fais le taire"

Le podcast du jour

Swiatek et Alcaraz en patrons, Nadal en référence : Dip Impact débriefe le tournoi de Miami

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Football - Ligue des champions : Revanche pour le Real, formalité pour le Bayern ?

C'est le match des rois. Tenant du titre, Chelsea reçoit le Real Madrid, qu'il avait éliminé en demi-finales la saison dernière, cette fois-ci dans le cadre des huitièmes. Dans l'autre affiche de la soirée, la confrontation semble plus déséquilibrée sur le papier puisque Villarreal affronte le Bayern Munich, autre favori au titre. Coup d'envoi des matches à 21h00.

Deux références mondiales : Mendy vs Courtois, qui est le meilleur ?

2. Cyclisme - Tour du Pays Basque : 3e étape animée ?

Eurosport. Ca va grimper sur la 3e étape. Au lendemain de la victoire de Julian Alaphilippe , le peloton du Tour du Pays Basque va avoir droit à cinq ascensions entre Laudio et Amurrio et notamment une double ration d'Opellora, un grand mur à 13%. De quoi, peut-être, permettre au champion du monde français de briller une deuxième fois d'affilée... A suivre sur

Evenepoel au lancement, Alaphilippe au finish : la première victoire du Français en images

3. Handball - Ligue des champions : Montpellier doit finir le travail face à Porto

Cette fois, Montpellier va devoir conclure. Tenu en échec en huitième de finale aller à Porto (29-29) alors qu'il menait de 4 buts, le MHB vise une première victoire face au club portugais, à domicile, pour voir plus loin. Coup d'envoi à 20h45. Match à suivre sur Eurosport.

Premium HANDBALL Montpellier Handball - FC Porto 20:40-22:31

Omnisport La Russie et le fantasme d'un "nouvel ordre sportif mondial" HIER À 22:36