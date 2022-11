Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Tennis - Masters Final : Le patron, c'est Djokovic !

Ad

Novak Djokovic est un peu plus entré dans l'histoire du tennis, dimanche, à Turin. Sacré pour la 6e fois de sa carrière au Masters, record de Roger Federer égalé, après sa victoire en finale contre Casper Ruud (7-5, 6-3), le Serbe a rappelé à tout le monde qu'il faudra compter sur lui pour 2023. Il n'a toutefois pas caché avoir ressenti une certaine nervosité

Omnisport Forfait de Benzema, début du Mondial, finale Djokovic-Ruud : le plateau du jour IL Y A UN JOUR

2. Handball - Euro : Les Bleues repartent bredouille

C'est cruel. L'équipe de France est tombée de haut en étant battue par le Monténégro, pourtant largement dominé lors du Tour principal, dans la petite finale (27-25 a.p.) de l'Euro dimanche. Les championnes olympiques en titre visaient l'or européen, elles finissent au pied du podium.

3. Basket - NBA : Les Suns se reprennent, retour gagnant pour Irving

Apès avoir enchaîné trois défaites lors de leurs quatre derniers matches, les Phoenix Suns se sont repris dans la nuit avec une nette victoire à domicile face aux New York Knicks (116-95). Devin Booker (21 points) et Cameron Payne (20 pts) ont notamment été très en vue. L'équipe des Brooklyn Nets a quant à elle salué dimanche le retour de son meneur de jeu Kyrie Irving, après huit matchs de suspension par une victoire dimanche 127-115 contre Memphis.

On a aussi retenu pour vous

Football - Coupe du monde : Ce n'était pas vraiment l'entame espérée. Dimanche, l'Equateur a facilement battu le Qatar (0-2) : Ce n'était pas vraiment l'entame espérée. Dimanche, l'Equateur a facilement battu le Qatar (0-2) pour le match d'ouverture du Mondial . Le pays hôte est le premier à être battu lors du premier match (16 victoires, 6 nules précédemment).

Golf : La Néo-Zélandaise Lydia Ko est devenue joueuse de l'année en remportant dimanche le Tour Championship, dernier tournoi de l'année du circuit féminin du LPGA, à Naples en Floride (États-Unis).

A lire, voir ou écouter sur Eurosport aujourd'hui

Allez, cette fois c'est vraiment parti ! Ce lundi, trois matches sont au calendrier de la Coupe du monde. On commencera avec Angleterre-Iran (14h), puis un alléchant Sénégal-Pays-Bas à 17h et, enfin, Etats-Unis-Pays de Galles en début de soirée (20h). Si vous souhaitez le calendrier complet de la compétition, c'est ici . Et puisque c'est donc l'heure du grand festin, voici pour vous les dribbleurs qui vont illuminer ce Mondial.

A voir, quand même, le résumé de la finale de Novak Djokovic qui lui a permis d'aller chercher son 6e titre au Masters, égalant le record de Roger Federer. Le Serbe est monté en puissance tout au long du match dont voici les meilleurs moments en vidéo.

Un set accroché avant de foncer vers un 6e trophée : comment Djoko a égalé Federer

Et le rugby, dans tout ça ? En ce lundi, on pose la question qui fâche. De retour sous le maillot bleu après deux mois sans jouer avec Toulouse, le demi d'ouverture des Bleus Romain Ntamack a quelque peu déçu lors de cette tournée de novembre. Peu décisif, il a surtout vu son principal concurrent pour le numéro 10, Matthieu Jalibert, multiplier les belles entrées en jeu. Et si cette tournée avait relancé le débat de l'ouvreur en équipe de France ?

Allez, pour finir et c'est cadeau : le bonus-malus du dernier Grand Prix de la saison à Abu Dhabi.

La question du jour : L'Angleterre peut-elle créer la surprise ?

Les Three Lions attendent ça depuis 1966. Ce lundi, l'Angleterre entame sa Coupe du Monde face à l’Iran (14h) avec le rêve ultime de la soulever pour la deuxième fois de son histoire le 18 décembre prochain. Portée par Harry Kane, l'équipe vice-championne d'Europe semble y croire vraiment. Nous un peu moins. Avec un sélectionneur fragilisé et aux choix critiqués, en plus de résultats en berne et un jeu qui tâtonne, la sélection anglaise semble un peu "légère" pour postuler au titre suprême.

"L'objectif, c'est de rendre le pays fier, a récemment confié Gareth Southgate à L'Equipe. Ce qui passe évidemment par des victoires. Mes joueurs savent de quoi ils sont capables, ils ont disputé une demi-finale (Coupe du monde 2018), une finale (Euro 2021), donc ils seraient déçus de faire moins bien au Qatar. Mais il faut prendre en compte le fait que l'équipe traverse une période différente, en termes de performances, notamment parce que certains de nos joueurs ne jouent pas régulièrement en club, sans compter les blessures. Beaucoup d'autres sélections sont dans la même situation d'incertitude, comme la France ou l'Allemagne. Finalement, je pense que ce sera un tournoi très ouvert." Alors pourquoi ne pas y croire, après tout.

Du Brésil au Portugal : voici nos favoris pour la Coupe du monde

Omnisport Onze possible des Bleus, UCI TCL, la malédiction Djokovic : le plateau du jour HIER À 07:01