Omnisport

VIDEO : Quel plaisir d’être à Tokyo !

Nous y sommes ! Retardés d’un an à cause de la pandémie, les JO de Tokyo 2020 ont enfin commencé. Malgré de nombreuses restrictions, les Tokyoïtes apprécient l’effervescence qui règne autour des jeux et tentent de s’accommoder au mieux de la situation.

00:03:03, il y a 39 minutes