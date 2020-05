Villas-Boas, Armstrong, Neymar-Real et "The Last Dance" : le plateau du jour

"The Last Dance", c’est fini. L’occasion de revenir encore un peu sur Michael Jordan, un compétiteur né. A l'OM, André Villas-Boas refuse la dernière danse proposée par Eyraud. La danse, c’est sûrement ce qui attendrait les défenses de Liga si Neymar décidait de s’allier à Zidane. Quant à Lance Armstrong, ses envolées en danseuse ont été truquées dès 1992. Voici le plateau de ce mardi 19 mai.

Ce que vous avez peut-être oublié entre hier soir et ce matin

1. Football – Ligue 1 : Villas-Boas refuse la prolongation d’Eyraud

Une proposition aussitôt rejetée. Lundi, la soirée médiatique a encore prouvé que la situation à l’OM était loin d’être résolue. Alors que la Provence affirmait en début de soirée que Jacques-Henri Eyraud avait soumis une offre ferme de prolongation à André Villas-Boas, celle-ci a été refusée par le Portugais. Autrement dit, personne ne veut prendre le risque d'être vu comme le responsable de la crise actuelle à l'OM.

2. Cyclisme : Armstrong reconnaît s’être dopé dès 21 ans

"Un carburant de fusée". C’est en ces termes que Lance Armstrong évoque l’EPO dans "Lance", documentaire ESPN en deux volets prévus pour le 26 mai et 1er juin. L’Américain explique notamment qu’il a commencé à consommer ce produit dès ses 21 ans. Ce qui correspond à 1992, l'année de son passage pro, un an sa première victoire d'envergure, dans une étape du Tour à Verdun, et son premier grand titre, aux championnat du monde sur route, à Oslo.

3. Football – Série A : La reprise décalée… d’un jour

Espérée pour les 13 juin prochain, la reprise du Championnat italien est encore loin d'être certaine. Mécontente du protocole de reprise des entraînements collectifs, la Ligue italienne de football en a rédigé un nouveau dimanche soir, envoyé dans la foulée au gouvernement transalpin. La Fédération (FIGC), elle, a suspendu toutes ses compétitions... jusqu'au 14 juin.

Le match Juve-Inter à huis clos avant le confinement italien Crédits Getty Images

On a aussi retenu pour vous

Football – Bundesliga : Grâce à Kai Havertz, auteur d'un doublé, le Bayer Leverkusen a effectué : Grâce à Kai Havertz, auteur d'un doublé, le Bayer Leverkusen a effectué un retour victorieux sur les terrains face au Werder Brême (1-4). Les hommes de Peter Bosz restent en course pour la C1.

Formule 1 : " J'ai le sentiment que je suis toujours à 100% de mes capacités ", a : "", a estimé Fernando Alonso lundi . L’Espagnol ne se cache pas : alors que son nom revient pour un éventuel comeback dans les paddocks, il est très intéressé.

Hockey sur glace – NHL : La NHL projette pour terminer la saison de regrouper deux douzaines d'équipes sur deux sites, sur le modèle des "bulles" envisagées par la NBA, a confirmé lundi le patron de la NHL Gary Bettman.

Cyclisme : Le Mexicain Luis Villalobos (Education First) a été suspendu à titre provisoire pour un contrôle antidopage positif datant d'avril 2019, a annoncé lundi soir l'Union cycliste internationale (UCI).

Le tweet musical

Si vous vous demandiez ce que mijotait Corentin Moutet pendant le confinement...

1. Football – Série Fantasmes Tactique : Neymar, le joueur qu’il faut au Real de Zidane ?

Après Messi, place à celui qui rêve de prendre sa place : Neymar. Dans notre série tactique qui s’amuse à imaginer les plus grands joueurs de la planète dans un autre club que le leur, place au Brésilien qui pourrait devenir une arme fatale sous la houlette de Zidane. Reste à trouver le schéma idéal…

Fantasmes Tactiques - Neymar au Real Madrid Crédits Eurosport

2. Basketball – NBA : Jordan ou le compétiteur né

Alors que "The Last Dance" a pris fin, Eurosport se penche sur la personnalité de "His Airness". Mégalo, autoritaire voire tyrannique, les facettes du personnage sont multiples. Elles ne répondent en réalité qu’à une obsession : la victoire.

Michael Jordan #23 of the Chicago Bulls looks on during an Eastern Conference Final game against the Indiana Pacers Crédits Getty Images

3. Formule 1 – Saison 2021 : Sainz, l’homme qui veut s’émanciper de son père

Recruté pour 2021 afin d’assister Charles Leclerc chez Ferrari, Carlos Sainz continue de vivre avec l’imposante ombre de son père. En signant chez la Scuderia, l’Espagnol réalise un rêve mais reste un vrai mystère : ni prodige ni champion du monde, que vient-il faire chez l’écurie la plus prestigieuse du monde ?

Carlos Sainz, nouveau pilote Ferrari Crédits Getty Images

