Un grand sourire se lit sur le visage des supporters marseillais ce mardi après la décision d’André Villas-Boas de rester à l’OM la saison prochaine. Un grand sourire se lit aussi chez les amoureux de foot qui retrouvent, l’espace d’une soirée, l’odeur des grands chocs (presque) comme avant avec le Klassiker. Mais ce n’est pas tout. Voici le plateau du jour.

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue 1 : Villas-Boas a décidé de rester

Le dénouement d’une série pleine de rebondissements. Ce lundi, André Villas-Boas a confirmé sa volonté de rester à l’OM pour la saison à venir, touché par le soutien d’un vestiaire qui a fait bloc derrière lui et sans doute rassuré par Franck McCourt avec qui les échanges ont été effectués. Mais le Portugais ne prolongera pas son contrat. Et entre dans une cohabitation à Marseille avec son président Jacques-Henri Eyraud.

2. Football - Ligue 1 : Des sénateurs, surtout venus du Rhône, signent un amendement au Sénat pour la reprise

C’est un amendement qui va faire parler mais qui a peut de chances de convaincre le gouvernement. Lundi, six sénateurs ont déposé un amendement aux dispositions urgentes face à l'épidémie de Covid-19 pour permettre la reprise de la saison 2019-2020 des sports professionnels, dont le football. Parmi les six signataires, quatre sont issus du Rhône…

3. Football : Le SC Toulon finalement vendu à Boudjellal ?

Un nouveau revirement dans l’affaire de la vente du SC Toulon (relégué en N2). Selon les informations du Figaro, Claude Joye aurait accepté de vendre le club à Mourad Boudjellal, après avoir perdu de nombreux soutiens en interne. Reste désormais à trouver un terrain d’entente. Et ça, ce n’est toujours pas gagné.

On a aussi retenu pour vous

Football : Le président de la fédération haïtienne de football, accusé de viols sur des joueuses mineures, a été suspendu à titre provisoire, a annoncé lundi la Fifa.

Basketball – NBA : L'ancienne gloire des New York Knicks, Patrick Ewing, 57 ans, hospitalisé depuis le 23 mai après avoir été testé positif au coronavirus, est sorti de l'hôpital, a annoncé son fils lundi.

Football – Ligue 1 : Walter Benitez, le gardien de but argentin de l'OGC Nice (Ligue 1), a prolongé lundi son contrat qui arrivait à son terme fin juin, a annoncé le club azuréen sur son site internet. Sans préciser la durée cependant.

Le programme du jour sur Eurosport

Avec notamment un Club consacré aux JO de Paris 2024 avec du beau monde invité. Rendez-vous à 19H sur Eurosport 1.

La vidéo de rattrapage

Jean-Baptiste Lafond est inquiet pour son ami Christophe Dominici, embarqué dans le rachat du club de Béziers, endetté à hauteur de 7 millions d'euros et proche d'être racheté par un fonds émirati.

Le podcast de rattrapage

Dans cet épisode de "Qui c'est le plus fort", les journalistes d’Eurosport Maxime Dupuis et Laurent Vergne accompagnés de Giovanni Castaldi, journaliste à La chaîne L’Equipe, se penchent sur la NBA et le "GOAT". A la suite du succès de la série The Last Dance autour de la carrière de Michaël Jordan, ils s’interrogent sur sa place en tant de meilleur joueur de tous les temps. Est-il vraiment le numéro un ?

Ce que vous ne devez pas manquer aujourd’hui

1. Football - Bundesliga : le "Klassiker", un choc dans le nouveau monde

Le leader face à son dauphin. Des stars aux quatre coins du terrain. Et la promesse d’un match endiablé. Bourré d’enjeux sportifs, ce Dortmund-Bayern n’aura cependant pas l’ambiance brûlante qu’il mérite, crise du Covid 19 oblige. Mais pour la première fois depuis de longs mois, on salive à l’idée d’un choc digne de la Ligue des champions. Et rien que ça, ça fait du bien.

Haaland sur le même chemin que Lewandowski ? Crédits Eurosport

2. Tennis - Grands Récits : L’histoire de Novak Djokovic sous les bombes de Belgrade

Piégé à Belgrade lors des bombardements de l'OTAN en 1999, Novak Djokovic, alors âgé de 12 ans, prit le pari de continuer à s'entraîner malgré le danger. S'il n'avait pas attendu cet événement tragique pour nourrir son ambition et sa passion du tennis, doit-on s'étonner de la fureur avec laquelle, quelques années plus tard, il a débarqué sur le circuit ? Retrouvez le Grand Récit de ce mardi avec un nouveau conteur dans cette rubrique : Rémi Bourrières.

Novak Djokovic - Grand Récit. (Visuel Quentin Guichard) Crédits Eurosport

3. Tennis - Roland-Garros : Le Top 50 des matches féminins, deuxième volet

Vous êtes en manque ? En attendant le "vrai" Roland, espérons-le au début de l'automne, nous vous proposons de retrouver notre Top 50 des matches les plus marquants de l'ère Open dans le tournoi féminin. Dans cette deuxième partie, une guirlande de très jeunes stars et le sacre de quelques reines...

Petit rappel : avec "You Say We Play", vous êtes le maître de notre antenne. Le principe ? Votez pour les grands moments de l'histoire de Roland-Garros que vous avez envie de revoir et profitez de leur diffusion sur nos antennes du 25 mai au 7 juin. A vous de décider !

4. Football : Notre Top 30 des meilleurs jeunes européens démarre aujourd’hui

Ils sont jeunes, ils sont talentueux. Et le monde n’attend que de les voir rayonner. La rédaction anglaise d’Eurosport vous propose de découvrir sa sélection des 30 meilleurs jeunes, qui feront le football de demain. La seule condition ? Ils doivent être nés après le 1er janvier 2000. On démarre ce mardi avec les places 30 à 26.

