Viñales, Leicester, Sölden, Clasicos : l'actu sur un plateau du dimanche 28 octobre

1. Moto GP – Grand Prix d'Australie : Viñales l'emporte, Zarco se fait peur

Au bout d'une course haletante, l'Espagnol Maverick Viñales (Yamaha Factory) a dominé le Grand Prix d'Australie ce dimanche matin à Phillip Island, devant Andrea Iannone (Suzuki Team) et Andrea Dovizioso (Ducati Team). C'est la première victoire pour Yamaha depuis 25 courses. Johann Zarco (Yamaha Tech3), parti troisième sur la grille, s'est lui fait une frayeur en percutant Marc Marquez (Honda HRC) à pleine vitesse en tout début de course. Le Français a abandonné dans la foulée.

2. Ski Alpin – Coupe du monde : le géant messieurs annulé à Sölden

Après la victoire de Tessa Worley hier lors du géant d'ouverture des dames, on attendait avec impatience le départ du géant messieurs et une éventuelle performance tricolore. Mais la course, après avoir été une première fois reportée à 11 heures, a finalement été annulée en raison des conditions météo. L'organisation a décidé d'annuler la course, du fait des 50 cm de neige tombés sur la piste dans la nuit et du fort vent qui souffle à Rettenbach.

3. Football – Ligue 1 : Monaco au ralenti, Montpellier et Lille à toute vitesse

Montpellier et Lille se portent bien, c'est le moins que l'on puisse dire. Les premiers ont enchaîné un dixième match de rang sans défaite en corrigeant Toulouse (0-3), grâce à ses attaquants Laborde et Delort, tous deux buteurs. Le LOSC, moins flamboyant qu'à l'accoutumée, s'est lui tout de même imposé face à Caen, grâce à Rafael Leao (1-0). À Monaco, en revanche, rien ne s'arrange : après ce nul à Dijon (2-2), Thierry Henry n'a toujours pas goûté à la victoire, en trois matches passés sur le banc. À noter, la victoire de Nantes à Amiens (1-2), et le nul entre Guingamp et Strasbourg (1-1).

4. Football – Premier League : l'hélicoptère du propriétaire de Leicester s'est écrasé

Peu après la rencontre entre Leicester et West Ham disputée au King Power Stadium samedi (1-1), l'hélicoptère de Vichai Srivaddhanaprabha, propriétaire des Foxes s'est écrasé sur le parking du stade. L'appareil aurait eu des problèmes avec son rotor de queue, entraînant une perte de contrôle, selon plusieurs témoins. Ce dimanche matin, aucun bilan officiel n'a encore été communiqué : il est toujours impossible de confirmer la présence de l'homme d'affaires thaïlandais dans l'hélicoptère, bien que plusieurs médias l'annoncent.

Formule 1 – GP du Mexique : Daniel Ricciardo (Red Bull) a décroché la pôle position devant son coéquipier Max Verstappen. Lewis Hamilton (Mercedes), qui peut être sacré ce dimanche, et Sebastian Vettel (Ferrari) sont en deuxième ligne.

Rugby – Top 14 : Le Stade Français s'est imposé sur le fil face à Montpellier à Jean Bouin, grâce à un essai de Macalou dans les dernières minutes (25-20).

Football – Liga : En attendant le Clasico de dimanche, l'Atlético Madrid a pris les commandes du championnat, à la faveur de sa victoire contre la Real Sociedad (2-0).

Patinage artistique – Skate Canada : Les Français Vanessa James et Morgan Ciprès ont remporté leur première victoire dans un Grand Prix, samedi au Québec.

1. Tennis – Masters Singapour / ATP Vienne / ATP Bâle : jour de finales

Il vaudrait mieux avoir plusieurs écrans pour suivre la journée de tennis qui s'annonce ce dimanche. Elle débutera par la finale du Masters de Singapour entre Sloane Stephens et Elina Svitolina, à compter de 12h30. Kei Nishikori et Kevin Anderson s'affrontent eux dès 14h à Vienne, alors que Roger Federer dispute une heure plus tard sa 14e finale à Bâle (pour huit titres), face à Marius Copil.

2. Formule 1 – Grand Prix du Mexique : l'heure du sacre pour Hamilton ?

Cinq petits points : voilà ce dont a besoin Lewis Hamilton (Mercedes) pour être sacré champion ce week-end au Mexique. Le Britannique peut se contenter de terminer à la septième place. Nul doute cependant qu'il voudra ajouter un peu de panache dans la conquête de son cinquième titre mondial, en faisant beaucoup mieux que sa neuvième place de l'an passé sur le même circuit. Le départ sera donné à 20h10.

3. Football – Ligue 1 / Liga : Classique et Clasico

Ce dimanche, c'est aussi jour de rencontre pour quelques-uns des meilleurs ennemis du foot européen. Le FC Barcelone et le Real Madrid s'affrontent à 16h15 pour le fameux Clasico, avec pour enjeu possible le maintien du coach madrilène Julen Lopetegui. La version française se déroulera elle à partir de 21 heures : le Paris-Saint Germain, qui n'a toujours pas perdu de points en L1, se déplace au stade Vélodrome pour affronter l'Olympique de Marseille et se venger du 2-2 concédé l'an passé.